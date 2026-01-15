In Animal Crossing 3.0 könnt ihr jetzt springen und das kann euch beim Bauen einige Nerven sparen

Das große Update 3.0 für Animal Crossing: New Horizons erschien einen Tag früher als ursprünglich angekündigt. Mit dabei ist eine Möglichkeit zu springen, über die sich viele Fans nach der Installation wundern. Dahinter steckt eine neue Bewegung, mit der das Dekorieren eurer Insel angenehmer werden soll.
Springen macht das Leben leichter
Wenn ihr mit Update 3.0 die L-Taste eurer Konsole drückt und haltet, macht eure Spielfigur einen kleinen Sprung. Das sieht erstmal süß aus, hat aber keinen offensichtlichen Nutzen. Nach dem Update-Launch häufen sich daher Posts auf Twitter und Reddit von Fans, die sich fragten, was der Hüpfer bringen soll.
Die Antwort erscheint euch, wenn ihr zusätzlich zur L-Taste noch eine Bewegungsrichtung eingebt. Dann saust ihr nämlich zur Seite bzw. nach vorne oder rückwärts – allerdings ohne, dass sich euer Charakter dabei dreht.
Damit habt ihr beim Platzieren von Objekten auf eurer Insel präzise Kontrolle über euren Charakter und damit auch über den Ort, wo das gewünschte Item abgelegt werden soll.
Wie das aussieht, könnt ihr euch etwa in diesem Clip anschauen:
Link zum Twitter-Inhalt
Wenn ihr etwa eine Reihe mit Blumen pflanzen oder Wege anlegen möchtet, könnt ihr einfach zur Seite hüpfen und sofort die nächste Blume/Kachel platzieren, ohne euren Charakter für jedes Feld neu ausrichten zu müssen. Ziemlich praktisch!
Der Sprung nach oben hat also tatsächlich keinen Nutzen, ist aber auch nur ein Überbleibsel des neuen Bewegungs-Features. Wer weiß, vielleicht wird daraus in Zukunft zum Beispiel ein Freudensprung, den die Community bei Erfolgen in Videos und Clips verwendet.
Was gab’s noch in Update 3.0?
Der große Patch bringt noch viel mehr Neuerungen mit. Das Highlight ist ein Hotel, in dem ihr Gäste begrüßen und ihre Räume einrichten könnt. Außerdem kehrt Resetti mit einer nützlichen Funktion zurück und mehr.
Neben dem Update ist auch die Version für Nintendo Switch 2 erschienen, für die ihr allerdings als Upgrade 4,99 Euro blechen müsst. Dafür bekommt ihr eine höhere Auflösung und etwas mehr Grafikdetails. Die 30 fps bleiben allerdings erhalten.
Außerdem könnt ihr die nativen Switch 2-Features nutzen, darunter den GameChat in Koop-Runden mit bis zu 12 Leuten oder die neue Maus-Steuerung mit den Joy-Con 2.
Was denkt ihr: Wie gefällt euch das neue Bewegungssystem in Animal Crossing NH 3.0?
