Animal Crossing New Horizons: 55 Tipps für Neu- & Wiedereinsteiger

Am Anfang gibt es in Animal Crossing: New Horizons vielleicht ein paar Fragen zu beantworten.

Wenn ihr gerade Animal Crossing: New Horizons startet, dann gibt es an eurem ersten Tag auf der Insel jede Menge zu tun. Wir haben für euch zusammengefasst, was sich an Tag 1 am meisten lohnt, aber auch, worauf ihr danach achten solltet.

Falls ihr vorher wissen wollt, welche Insel die richtige ist, empfehlen wir euch unseren Inselguide:

Update am 15. Januar 2026: Das Update 3.0 sowie die Animal Crossing: New Horizons Switch 2-Edition sind erschienen. Da sicherlich viele entweder Neu dabei sind oder wieder mit dem Spiel starten, fassen wir hier noch einmal unsere Tipps für euch zusammen. Sobald wir selbst mehr in Update 3.0 reingespielt haben, werden wir hier auch unsere Guides dazu ergänzen.

Tag 1: Wo platziere ich mein Zelt?

Wenn ihr auf die Insel kommt, habt ihr euer Zelt nur unterm Arm, deswegen müsst ihr erstmal einen Platz dafür finden. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Haus am Strand? Oder am Fluss? Für das Spielgefühl gibt es keinen "schlechten" Platz für euer Zelt, wir würden aber empfehlen, es nicht direkt an den Sandplatz beim Service-Center zu stellen. Dort wächst nämlich ein Dorfplatz heran und dann habt ihr keinen Platz für Außendeko.

Stellt es einfach dort hin, wo ihr es am schönsten findet, und keine Angst: Seid ihr später unzufrieden, lässt euch Tom Nook euer Haus auch verschieben. Gegen Sternis, natürlich.

Da ist ein Fluss

Auf eurer Insel werdet ihr ein paar Flüsse finden, die Teile des Eilands vom Rest abschneiden. Macht euch am Anfang noch keine Gedanken darüber. Um den Fluss zu überqueren, braucht ihr einen Sprungstab, den ihr erst später im Spiel craften könnt. Noch einmal später kommt dann auch die Möglichkeit, Brücken zu bauen.

Ein Plateau wie hier links im Bild kommt ihr ohne Leiter nicht hinauf.

Da ist ein Berg

Auch die Berge (oder Plateaus) lassen sich nicht von Anfang an erklimmen. Dazu braucht ihr eine Leiter, die ebenfalls erst im Verlauf des Spiels freigeschaltet wird. Hier könnt ihr im Verlauf eurer Inselkarriere Aufgänge bauen, die es auch euren Bewohnern möglich machen, dort hinzugelangen.

Achtung: Eure Bewohner haben weder Leitern, noch Sprungstäbe und kommen deswegen nicht überall hin, wenn ihr ihnen keine Brücke baut.

Lernt das Craften

Wenn ihr euer Zelt errichtet habt, solltet ihr unbedingt Tom Nook im Service-Center besuchen. Dort könnt ihr euch nämlich für einen Bastelkurs anmelden, der nichts anderes als das Craftingtutorial ist.

Wenn ihr das abschließt, habt ihr nicht nur eure erste Angel, sondern bekommt auch noch die Bastelanleitungen für eine Axt, einen Kescher und eine Schaufel. Zu Beginn müsst ihr eure Sachen immer bei Tom Nook im Zelt craften, später könnt ihr euch aber auch eine eigene Werkbank bauen und in euer Haus stellen. Wir empfehlen das sogar, denn im Haus könnt ihr Rohstoffe lagern und so ist der Weg nicht so weit, wenn ihr Materialien braucht.

Sobald ihr ein bisschen Geld und Meilen verdient habt (zu den Meilen kommen wir weiter unten), solltet ihr bei Nepp und Schlepp vorbeischauen. Die verkaufen euch Bauanleitungen für andere Werkzeuge, die ihr so nicht bekommen würdet.

Nicht alle Bauanleitungen sind nützlich, manche sind einfach nur schön.

Neue Baupläne finden sich auch in Flaschenpost am Strand sowie bei euren Bewohnern zuhause. Besucht sie einfach und sprecht sie an, wenn sie gerade an ihrer Werkbank arbeiten. Dann bekommt ihr eine Anleitung, zu was auch immer gerade bei ihnen hergestellt wird.

Geht angeln und Unkraut rupfen

Wenn ihr eure Werkzeuge habt, könnt ihr euch auf die Socken machen und ausschöpfen, was eure Insel gerade zu bieten hat. Angeln empfiehlt sich, genau wie später das Fangen von Insekten, weil ihr eure Fänge bei Nepp und Schlepp verkaufen könnt. Gerade am Anfang bekommt ihr so jede Menge Sternis.

Insekten und Fische könnt ihr später auch erst Tom Nook und dann der Eule Eugen bringen, die mit genügend neuen Spezies in der Tasche die Notwendigkeit sehen, ein Museum zu errichten. Ihr habt also quasi einen Bildungsauftrag.

Was kann ich alles farmen?

Zu Beginn habt ihr auf eurer Insel eine begrenzte Menge an farmbaren Ressourcen:

Äste (liegen herum aber lassen sich auch mit A aus einem Baum schütteln)

Holz (mit einer Axt vom Baum)

Unkraut (auf dem Boden)

Fische (mit einer Angel im Fluss oder Meer)

Insekten (mit dem Kescher unterwegs)

Lehm, Steine und Eisenerz (mit der Schaufel gegen einen Stein schlagen)

Obst (lässt sich mit A vom Baum schütteln)

Blumen und Gemüse (lassen sich mit Y pflücken, wachsen nach)

Neue Blumen, Obstsorten oder Fische findet ihr auf anderen Inseln oder im Service-Center-Shop.

Wie bekomme ich Eisenerz?

Mit der einfachen Wackelschaufel habt ihr mit der Materialiengewinnung noch so eure Probleme. Sobald ihr die stärkere Schaufel habt, könnt ihr jedoch mit der einfach gegen einen Stein schlagen, der dann Eisenerz, Lehm, Stein und manchmal Sternis droppt. Eine besonders gute Technik findet ihr auch in unserem Eisenerz-Guide:

Pflanzt Sternibäume

Wenn ihr auf dem Boden eurer Insel einen goldenen Schein seht, schnappt euch eine Schaufel und grabt ihn aus. Denn das ist ein Sack voller Sternis der nur darauf wartet, von euch … eingesackt zu werden.

Ihr könnt den Sternisack zu eurem Vermögen hinzufügen, und am Anfang ist das mit Sicherheit sehr verlockend. Doch ihr könnt den Sack auch einfach da wieder eingraben, wo ihr ihn gefunden habt. Dort wächst dann nämlich innerhalb von fünf Tagen ein Baum, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit statt Früchten Sternis trägt. Die könnt ihr dann genau so ernten wie Obst und damit unterm Strich mehr Gewinn machen, als mit dem einen, schnöden Sack.

Dass der Baum zum Sternibaum wird ist unter anderem daran zu erkennen, dass euch auch die Bewohner darauf ansprechen.

So sieht ein ausgewachsener Sternibaum aus.

Nehmt am Rübenmarkt teil

Um wirklich viel Sternis in kürzester Zeit zu machen, solltet ihr am Rübenmarkt spekulieren. Jeden Sonntag könnt ihr bei Rübenschwein Yorna in das weiße Wurzelgemüse investieren. Bis zum Samstag der darauffolgenden Woche könnt ihr die Rüben bei Nepp und Schlepp für schwankende Preise bis über 750 Sternis pro Rübe wieder verkaufen. Damit ihr etwas vorbereitet spekulieren könnt, gibt es eine Möglichkeit, die Preise vorherzusagen:

Aktiviert die Nook Meilen

Am Anfang erklärt euch Tom Nook, wie ihr eure Schulden mit Meilen abbezahlen könnt. Was sehr praktisch ist, denn fast alles, was ihr am Anfang tut, verdient euch Meilen. Dafür müsst ihr die Meilen jedoch erstmal aktivieren, in dem ihr die App öffnet. Dort seht ihr dann auch, wofür es unter anderem Meilen zu verdienen gibt.

Ab da empfehlen wir euch, jede Menge Meilen zu sammeln. Denn dann könnt ihr sie im Service-Center gegen Gameplay-Verbesserungen und coole Items eintauschen. Abgesehen von Deko-Gegenständen oder Kleidung sind das zu Beginn unter anderem:

Neue Frisuren und Haarfarben

Ein größeres Inventar

Eine Werkzeug-Schnellauswahl

Länger haltende Werkzeuge

Meilentickets (für Reisen auf andere Inseln)

Kauft euch Meilentickets

Später im Spiel öffnet der Flughafen, und ihr könnt mit euren Meilentickets auf neue, zufällig generierte Inseln fliegen. Das macht nicht nur die beiden Dodos froh, denen der Flughafen gehört, sondern bringt euch auch Vorteile im Spiel.

Mehr Ressourcen

Habt ihr bereits alle Bäume und Steine auf eurer Insel abgeklappert, könnt ihr hier frische, unverbrauchte Bäume und Steine finden.

Wenn euch die Dodos zu einer neuen Insel bringen, nehmt alles mit, was sich einpacken lässt.

Neue Früchte und Blumen

Auf eurer Insel wächst eine Obstsorte, insgesamt gibt es aber mehr. Ihr findet sie, genau wie andere Holzsorten wie zum Beispiel Bambus, auf anderen Inseln. Grabt ihre Sprösslinge (oder im Fall der Blume die ganze Blume) aus, packt sie ein, und pflanzt sie zuhause ein.

Damit ihr auch wisst, welche Blumen ihr wie bekommt und wie ihr sie richtig pflanzt, haben wir genau den richtigen Guide für euch hier:

K.K. auf eure Insel holen

Das große Ziel von Animal Crossing in den ersten Tagen wird es sein, den Musiker-Hund K.K. Slider auf die Insel zu bekommen. Dafür benötigt ihr ein 3-Sterne-Rating von Melinda. Wie ihr das bekommt und was euch K.K. letztlich bringt:

Neue Bewohner

Auf den Inseln wandern auch immer wieder Bewohner umher. Wenn ihr sie mögt, sprecht sie ruhig ein paar Mal an, dann könnt ihr sie überzeugen, auf eure Insel zu ziehen. Einen Guide mit allen Bewohnern, die ihr zum Start auf eurer Insel haben könnt, haben wir natürlich auch für euch.

Für die ersten Tage lässt sich also festhalten:

Sammelt Meilen

Zupft Unkraut

Craftet Werkzeuge

Erntet Obst

Fangt Fische

Streicht dafür wieder Sternis und Nook Meilen ein.

Bringt ihr euren Bewohnern verlorene Gegenstände zurück, freut sie das sehr und eure Freundschaft wächst.

Falls ihr wissen wollt, wie ihr Bewohner wieder loswerden könnt, dann haben wir für euch aufgeschlüsselt, was ihr alles dafür tun müsst:

Kauft euch euren Taucheranzug und fangt Meerestiere

Sobald ihr Nooks Laden habt, bekommt ihr die Möglichkeit einen Taucheranzug bei ihnen zu kaufen. Diesen könnt ihr dann anziehen und im Meer schwimmen. Auf dem Meeresboden sind zudem Schatten zu sehen. Drückt ihr die A-Taste beim Schwimmen, dann taucht euer Charakter ab. Habt ihr das direkt über den Schatten gemacht, fangt ihr eins von über 40 Meerestieren:

Züchtet Kürbisse

Seit dem Herbst, gibt es in Animal Crossing: New Horizons Kürbisse. Diese bringt Gerd, das Gärtner-Faultier, als Sprösslinge mit. Diese könnt ihr in den Boden pflanzen und so nach spätestens drei Tagen pflücken und für besondere Bastelanleitungen verwenden:

Sammelt Gemälde bei Reiner

Nach ein paar Tagen werdet ihr das erste Mal auf Reiner stoßen. Der listige Fuchs streunert über eure Insel und will euch ein Gemälde andrehen. Wie ihr ihn freischaltet, seht ihr hier:

Habt ihr Reiner freigeschaltet, dann kommt er regelmäßig mit seinem Schatzkutter vorbei. In diesem verkauft er euch eins von vier Gemälden. Doch Vorsicht, denn Reiner ist ein Hehler und hat auch gefälschte Ware dabei. Um sicherzugehen, dass ihr auch das Original kauft, könnt ihr in unseren Guide schauen:

Animal Crossing hat im November 2021 ein riesiges Update erhalten, das neue kostenlose Inhalte sowie einen kostenpflichtigen DLC hinzufügt. Alles Wichtige zu Animal Crossing: Happy Home Paradise könnt ihr hier nachlesen:

Das Café

Das Museum hat eine Erweiterung erhalten und bietet euch jetzt die Möglichkeit, ein neues Café zu erreichten. Dafür müsst ihr aber zunächst die Barista-Taube Kofi finden. Wie das geht und was ihr dann im Café Taubenschlag machen könnt, findet ihr hier:

Käptens neue Meileninseln

Falls ihr zu viele Nook-Meilen habt und die normalen Meileninseln nicht mehr besuchen wollt, dann gibt es jetzt eine neue Möglichkeit. Denn der Seemann Käpten setzt den Anker an eurem Steg und macht mit euch täglich für 1000 Nook-Meilen eine Bootsfahrt zu neuen Inseln, die ihr so vorher noch nicht besuchen konntet. Auf diesen findet ihr dann auch neue Ressourcen wie Leuchtmoos und Ranken.

Gemüse anbauen und Kochrezepte

Update 2.0 erweitert endlich auch das Farming in Animal Crossing: New Horizons. Neben den Kürbissen könnt ihr fünf weitere Gemüsesorten wie Karotten, Kartoffeln oder Tomaten anbauen. Die Setzlinge bekommt ihr aber nur von einem besonderen Händler:

Ist das Gemüse angepflanzt, könnt ihr euch aber nicht nur an der Ernte erfreuen, sondern diese auch nutzen. Dafür gibt es komplett neue Kochrezepte, die ihr dann zum Beispiel an Kochnischen in eurem Haus kochen könnt. Die Gerichte könnt ihr entweder essen und bekommt dafür Energie oder ihr nutzt sie als Deko-Objekte. Alle Kochrezepte gibt's hier:

Weitere Guides und Tipps aus Update 2.0:

Noch mehr Tipps und Tricks

Es sammeln sich natürlich auch ganze viele kleine Tipps und Tricks an, mit denen wir euch zu Anfang nicht überwältigen wollen. Falls jedoch noch Fragen offen sind, findet ihr vielleicht hier eine Antwort:

Was ihr jeden Tag erledigen solltet

Später im Spiel gibt es ein paar Dinge, die ihr regelmäßig checken solltet, weil sie euch Sternis, Meilen und Freunde bringen. Viele dieser Mechaniken werden erst im Laufe des Spiels freigeschaltet.

Sprecht mit den Bewohnern (und schenkt ihnen etwas sobald ihr könnt, so freundet ihr euch an)

(und schenkt ihnen etwas sobald ihr könnt, so freundet ihr euch an) Besucht die Bewohner zuhause (so bekommt ihr Craftinganleitungen oder könnt ihnen mit Medizin helfen, wenn sie mal krank sind)

(so bekommt ihr Craftinganleitungen oder könnt ihnen mit Medizin helfen, wenn sie mal krank sind) Finde den Geldstein (immer ein Stein auf der Insel bringt euch Sternis statt Mineralien. Das ist pro Tag immer ein anderer, also checkt sie alle)

(immer ein Stein auf der Insel bringt euch Sternis statt Mineralien. Das ist pro Tag immer ein anderer, also checkt sie alle) Grabt Fossilien aus (Die Fossilien erkennt ihr an den kleinen Kratern im Boden. Lasst sie von Eugen schätzen, stiftet dem Museum neue Fossilien und verkauft alles, was das Museum schon hat, an die Nooks. Die geben ordentlich Sternis.)

(Die Fossilien erkennt ihr an den kleinen Kratern im Boden. Lasst sie von Eugen schätzen, stiftet dem Museum neue Fossilien und verkauft alles, was das Museum schon hat, an die Nooks. Die geben ordentlich Sternis.) Sprecht mit Tom Nook (ein Gespräch mit Tom Nook schaltet manchmal neue Mechaniken frei)

(ein Gespräch mit Tom Nook schaltet manchmal neue Mechaniken frei) Fangt Fische, Insekten und Meerestiere

Sucht nach Flaschenpost (sie enthält Bauanleitungen)

(sie enthält Bauanleitungen) Sprecht mit Besuchern (Aziza hat Teppiche, Buhuu schenkt euch Einrichtungen und Gulliver ist euch ebenfalls dankbar, wenn ihr ihn aufweckt. Stuppst ihn dafür ein paar Mal hintereinander an.)

(Aziza hat Teppiche, Buhuu schenkt euch Einrichtungen und Gulliver ist euch ebenfalls dankbar, wenn ihr ihn aufweckt. Stuppst ihn dafür ein paar Mal hintereinander an.) Sammelt Nook Meilen (Habt ihr Nook Meilen Plus freigeschaltet, erledigt jeden Tag die ersten fünf Ziele und streicht so Meilen ein)

(Habt ihr Nook Meilen Plus freigeschaltet, erledigt jeden Tag die ersten fünf Ziele und streicht so Meilen ein) Meldet euch beim Automat im Service-Center , auch das gibt jeden Tag Meilen

, auch das gibt jeden Tag Meilen Checkt im Nook-Shop den Ankauf des Tages , dafür bekommt ihr besonders viel Geld L

, dafür bekommt ihr besonders viel Geld Wertet die Insel auf (seid ihr dabei, eure Insel aufzuhübschen, fragt Melinda nach dem Image der Insel, so wird die Bewertung der Insel geupdatet)

(seid ihr dabei, eure Insel aufzuhübschen, fragt Melinda nach dem Image der Insel, so wird die Bewertung der Insel geupdatet) Johannes der Otter - Hier findet ihr alles zu Kammmuscheln, Perlen und Nixen-Möbel

Gulliver & Gullivarrr - Wir zeigen euch alles, was ihr zu der gestrandeten Möew und seinem Piraten-Counterfeit wissen müsst.

Buhu und seine Belohnungen - Manchmal könnt ihr nachts auf den Geist Buhu treffen. Das sind seine Belohnungen.

Eufemia und die Sternschnuppen - An einem klaren Abend könnt ihr auf eurer Insel Sternschnuppen sehen. Diese Belohnungen dürft ihr nicht verpassen.

Lormeus, der Fischfluencer - Verkauft bei dem Angelfanatiker eure Fische teurer oder macht aus ihnen ein Deko-Modell.

Carlson, der Insektenliebhaber - Verkauft bei dem Chamäleon eure Insekten teurer oder macht aus ihnen ein Deko-Modell.

Alle Songs von K.K. - Sobald ihr den musikalischen Hund freigeschaltet habt, kommt er jeden Samstag auf eure Insel und veranstaltet abends ein Konzert für euch.

Das waren unsere Tipps für die ersten Tage auf der Insel. Was hat euch geholfen? Wo habt ihr vielleicht Schwierigkeiten? Schreibt uns die Antwort in die Kommentare.