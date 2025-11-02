Animal Crossing-Fans lernen sich während Covid im Spiel kennen, verlieben sich und heiraten jetzt im echten Leben mit passender Torte

Bei dieser Community-Geschichte, in der sich ein Ehepaar über Animal Crossing kennenlernt, geht uns das Herz auf.

Cassie Mammone
02.11.2025 | 05:45 Uhr

Anstelle von klassischen Tortenfiguren befinden sich auf dieser Hochzeitstorte zwei Animal-Crossing-Charaktere. (Bild: © Reddit hazy-morning) Anstelle von klassischen Tortenfiguren befinden sich auf dieser Hochzeitstorte zwei Animal-Crossing-Charaktere. (Bild: © Reddit / hazy-morning)

Wenn ihr selbst länger zockt, wisst ihr wahrscheinlich schon, dass Videospiele mehr als ein reiner Zeitvertreib sind. Sie generieren Milliardenumsätze, sind Teil diverser gesellschaftlicher Diskurse und vor allem können sie ihr Publikum tief berühren. So kommt es auch, dass sich Personen darüber kennenlernen, die sich später für ein gemeinsames Leben entscheiden.

Animal Crossing bringt Paar zusammen und das spiegelt auch die Hochzeit wider

In der Animal-Crossing-Community auf Reddit sind wir auf einen berührenden Beitrag gestoßen, den wir unbedingt mit euch teilen möchten. Und zwar hat die Nutzerin hazy-morning Fotos von ihrer Hochzeit geteilt, die mit klaren Referenzen zu Animal Crossing versehen sind. Der Grund dafür: Sie hat während der Covid-Pandemie ihren Ehemann über das Switch-Spiel kennengelernt.

Auf der Spitze der Hochzeitstorte von hazy-morning und ihrem Ehemann befinden sich ihre beiden Charaktere aus Animal Crossing: New Horizons. Die Figuren stammen von einer Arbeitskollegin von hazy-morning, die sie mit einem 3D-Drucker erstellt und selbst bemalt hat.

Video starten 0:37 LEGO stellt alle Animal Crossing-Sets in einem süßen Trailer vor

Die beiden Tortenfiguren kommen dabei so gut bei der Community an, dass zahlreiche User fragen, ob die Arbeitskollegin von hazy-morning auch Aufträge annimmt. Die frisch gebackene Ehefrau möchte nachfragen, doch zum jetzigen Zeitpunkt finden wir keine Antwort – nur die Info, dass die Arbeitskollegin wohl in Deutschland lebt. Die Daumen sind für die Interessierten jedenfalls gedrückt.

Noch mehr Animal-Crossing-Inhalte: Die beiden Figuren sind nicht die einzige Referenz an den Kennenlernort des Hochzeitpaares. In Kommentaren teilt hazy-morning noch ein Foto von den Essenskärtchen, die sie je nachdem mit einem Blatt-, Dodo- oder Fischsymbol aus Animal Crossing versehen haben, um über das Essen zu informieren.

Die Hochzeit fand auch virtuell statt

Bevor das Ehepaar sich offiziell das Ja-Wort gegeben hat, überlegte sich der Mann von hazy-morning eine kleine Überraschung für das Spiel. Dort hat er einen kleinen Hochzeitsaltar eingerichtet und dekoriert:

Wie süß ist das alles bitte? Es ist schön zu sehen, dass Videospiele solch wunderschöne Auswirkungen auf das Leben haben können. Dieser Meinung ist auch die Animal-Crossing-Community auf Reddit – so sehr, dass der Beitrag von hazy-morning viral geht und innerhalb von acht Stunden über 35.000 positive Bewertungen einheimst.

Habt ihr dank Videospielen auch schon Freundschaften geschlossen?

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons

Genre: Simulation

Release: 20.03.2020 (Switch)

