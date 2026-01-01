Animal Crossing-Fan baut für seinen Lieblingsnachbarn Route 7 und den Turm des Himmels aus Pokémon Schwarz und Weiß auf seiner Insel nach

Animal Crossing: New Horizons ist eine knuffige Lebenssimulation, in der ihr eure Zeit auf einer Insel mit anthropomorphen Tieren verbringt. Gleichzeitig könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und Outfits, Häuser und sogar die Umgebung nach euren Wünschen gestalten. Das machen sich Fans wie der Redditor owendusk zu Nutze und setzen einige wirklich coole Ideen um.
Animal Crossing-Fan baut Pokémon S/W-Gebiet auf Insel nach
Der Redditor owendusk ist sowohl Pokémon- als auch Animal-Crossing-Fan und hat es für sich entdeckt, die beiden Franchises miteinander zu kombinieren. Deswegen hat der User schon einige Gebiete aus den Pokémon-Spielen auf seiner Insel nachgebaut. Und genau eine solche Kreation seht ihr unten:
Link zum Reddit-Inhalt
Die gesamte Insel von owendusk ist Route 7 aus der Einall-Region der Schwarzen und Weißen Editionen nachempfunden – Turm des Himmels inklusive. Dabei hat der Redditor sogar die einzelnen Trainer der Route eingebaut und die Items, die sie verschenken oder die versteckt auf dem Weg herumliegen.
Der Redditor hat außerdem die Innenräume der Gebäude passend dekoriert. Der Höhepunkt ist eindeutig der Turm des Himmels, der als letzte Ruhestätte für Pokémon fungiert und dementsprechend voller Gräber ist.
Insel für Lieblingsnachbarn: Redditor owendusk hat die Insel zur Feier des Geburtstags des Nachbars Viktor umdekoriert. Zufälligerweise handelt es sich dabei um den Lieblingsnachbarn des Users – und wie es ein weiterer Zufall will, hat owendusk am selben Tag, dem 4. November, Geburtstag!
Viktor ist ein verschlafener Hund, der gerne spielt. Er verkleidet sich als ägyptische Mumie und richtet sein Haus in diesem Stil ein. Deswegen hat der Redditor es auch passend gefunden, die Insel zu Ehren von Viktor in einem leicht gruseligen Look zu gestalten.
Weil die Route in den Pokémon-Spielen nicht so quadratisch ausgerichtet ist wie eine Animal-Crossing-Insel, hat owendusk sich überlegt, die freie Stelle mit einem Abbild von Viktors Gesicht zu versehen.
Wenn euch das Konzept gefällt und ihr es eventuell sogar teilweise nachbauen wollt, können wir euch einen Blick in den Reddit-Beitrag von owendusk empfehlen. Dort zählt der User im Detail auf, was er für den Nachbau verwendet hat. Dazu zählen Karte, Inselbewohner*innen, Dekorationen und mehr.
Traum-Insel besuchen: Ihr könnt die Insel auch über die Traum-Funktion des Spiels besuchen. Das ist möglich mit dem folgenden Code:
- DA-1504-1637-9592
Viele Personen zeigen sich in den Kommentaren begeistert über das Projekt. Wenn ihr mehr solcher Crossover-Inseln sehen wollt, können wir euch zusätzlich einen Blick in das Profil von owendusk ans Herz legen. Dort hat der User unter anderem den Ewigwald oder Herzhofen aus den Diamant- und Perl-Editionen nachgebaut.
Wie gefällt euch die Kombination aus Animal Crossing und Pokémon? Habt ihr selbst vielleicht schon die Taschenmonster in einer Form auf eurer Insel verewigt?
