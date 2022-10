Animal Crossing New Horizons wird blutig: Untersucht auf dieser Fan-Insel einen Mord

Nintendo liefert nach Update 2.0 und dem Happy Home Paradise-DLC keine weiteren Inhalte mehr für Animal Crossing: New Horizons. Somit müssen sich Spieler*innen mit dem beschäftigen, was aktuell im Spiel zur Verfügung steht. Ein Fan hat seine Insel nun so umgestaltet, dass andere ein selbstkreiertes Detektiv-Rätsel spielen können, das stark an die Ace Attorney-Reihe erinnert.

Animal Crossing wird zur Mörder-Party

Auf Reddit zeigt User hotpotato-nenn, was für ein cooles Rätsel-Spiel er mithilfe von Animal Crossing: New Horizons entwickelt hat. Der Fan hat seine Insel so umgebaut, dass daraus ein ganzer Mordfall wird, den wir als Detektiv lösen müssen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Wie funktioniert das Ganze? Um zur Insel zu gelangen, müssen wir zum einen die Schlummern-Funktion von New Horizons nutzen. Da es sich hierbei um eine Online-Funktion handelt, wird eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft vorausgesetzt. So gelangen wir auf die Insel und können direkt mit dem Rätseln im eigentlichen Spiel loslegen.

Parallel dazu müssen wir eine Webseite öffnen, auf der wir uns in einer Art Visual Novel durch mehrere Dialoge klicken. Die Gespräche und Bilder sind vom User selbst designt und leiten uns durch die Geschichte der Insel. Denn hier müssen wir als Detektiv einen Mord aufklären, indem wir Hinweisen nachgehen und Rätsel lösen.

Wie lange soll der Spaß gehen? Der Fan rechnet damit, dass wir rund sieben Stunden mit der Suche nach dem Mörder beschäftigt sein werden. Das Finale mündet darin, alle Beweise, die wir gesammelt haben, zusammenzutragen und im Gerichtssaal den Schuldigen zu überführen.

Die Insel ist entgegen der sonstigen kinderfreundlichen Natur des Spiels etwas rabiater gestaltet. Aber gerade der Kontrast macht dieses Fan-Spiel auch so interessant. So dürfen natürlich unter anderem die passende Blutlache und ein Umriss des Körpers, der auf dem Boden mit Kreide nachgezeichnet wurde, nicht fehlen.

Was haltet ihr von dem aufzuklärenden Animal Crossing-Mord?