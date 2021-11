Animal Crossing: Fans werden kreativ, bauen Gras an und öffnen Coffeeshops

Animal Crossing: New Horizons eignet sich perfekt für Haschisch-Freunde, zumindest oberflächlich: Das Tempo ist gemächlich, es gibt so gut wie gar keinen Stress und ihr könnt eurer Kreativität freien Lauf lassen. Nur eins fehlte bisher zum vollständigen Glück, aber jetzt ist es endlich soweit. Updates 2.0 und der Happy Home Designer-DLC verwandelt eure Insel endgültig in ein richtiges Kiffer-Paradies. Mit Cannabis-Plantagen, Grow-Rooms, Weed Dispensaries und Coffeeshops. Es gibt sogar einen Gyroiden, der aussieht wie eine Bong.

Animal Crossing-Fans verwandeln ihre Inseln in kleine Kiffer-Paradiese

Gibt es wirklich Gras in Animal Crossing? Nein, natürlich nicht. Nur einige wirklich kreative Spieler*innen, die die vorhandenen Mittel neu kombinieren und Ähnlichkeiten nutzen. Die Cannabis-Pflanzen entpuppen sich bei näherem Hinsehen als noch normalere Pflanzen und das leuchtende Moos ist einfach nur Moos, das leuchtet. Die Arrangements sehen trotzdem genial aus.

Die Animal Crossing-Bong: Eigentlich gibt es in Animal Crossing: New Horizons natürlich auch keine richtige Bong, nicht einmal eine Shisha oder andere Wasserpfeifen. Aber nicht nur einige Vasen sehen stark nach den berühmt-berüchtigten Kiffer-Utensilien aus, sondern eben auch der Gyroid namens Whistloid aka Flötoid aus Animal Crossing. Aber seht selbst und ihr wisst wahrscheinlich sofort, was gemeint ist:

Selbstverständlich erlauben sich diverse Animal Crossing-Fans einen Spaß mit Flötoid aka der Bong mit Gesicht: Sie sorgt für große Belustigung.

Fans bauen 'Gras' an: Wo es Konsument*innen gibt, besteht auch eine entsprechende Nachfrage, die gestillt werden will. Mit Hilfe der passenden Kombination verschiedenster Einrichtungsgegenstände lassen sich wirklich überraschende Ergebnisse erzielen, wie dieser Growroom samt Mini-Plantage zeigt:

Jetzt ergeben auch einige Anfragen der Inselbewohner*innen so viel mehr Sinn:

Es gibt sogar Coffeeshops: Und weil wir die Zeiten zwielichtiger Dealer und Mittelsmenschen sogar in Deutschland wohl bald hinter uns lassen, fehlen eigentlich nur noch die entsprechenden Verkaufsstellen, wie wir sie aus den USA, Kanada, Portugal, den Niederlanden oder anderen fortschrittlicheren Ländern kennen. Dementsprechend halten auch in Animal Crossing New Horizons jetzt Weed-Dispensaries und Coffeeshops Einzug.

Komplett mit Anbau im Hinterzimmer und schicker Verkaufsfläche:

Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. In dieser Dispensary dürften eher die Neo-Hippies und Goa-Fans glücklich werden:

Ein bisschen stilvoller und gemütlicher geht es in diesem Coffeeshop zu:

Falls ihr euch jetzt fragt, wie zur Hölle diese Animal Crossing-Fans an ein Café gekommen sind und woher die ganzen Einrichtungsgegenstände stammen, solltet ihr vielleicht mal wieder einen Blick in Spiel werfen: Vor einigen Wochen haben das kostenlose Update 2.0 und der Bezahl-DLC Happy Home Designer unzählige Neuerungen eingeführt, die das alles möglich machen.

Wie findet ihr die Plantagen und Coffeeshops? Was ist euer Favorit?