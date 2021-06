Animal Crossing: Mit diesen neuen Items will Nintendo mit euch Mittsommer feiern

Der Twitter-Account von Melinda aus Animal Crossing stellt uns neue Items zur Feier von Mittsommer in Aussicht - beziehungsweise Mittwinter, wenn ihr auf der Südhalbkugel wohnt. Ab dem 21. Juni werden die Tage bei uns wieder kürzer, und der Sommer geht offiziell los. Zu diesem Anlass könnt ihr euch im Nook-Shop folgende Items sichern:

ein Mobile mit Fischen oder Heißluftballons

eine geblümte Hängematte

eine Kokosnuss mit Strohhalm

einen Blumenteppich

die Figurine eines Wasserflugzeugs

einen Blumenkranz für den Kopf

ein Surfbrett

eine Sandburg

ein Schiff in einer Flasche

Tapete und Boden im Strand-/Meer-Look

und noch ein paar Dinge mehr

Link zum Twitter-Inhalt

Von wann bis wann die Gegenstände genau verfügbar sind, wurde nicht bekannt gegeben. Also schaut einfach im Shop vorbei und seht euch um.

Den Fans ist nicht nach feiern

Wie inzwischen üblich, findet sich momentan kein einziger positiver Kommentar unter dem Post. Nachdem Animal Crossing: New Horizons auf Nintendos E3-Direct überhaupt nicht zu sehen war, ist die Stimmung in der Community besonders gereizt. "Das Spiel ist unfertig, es fehlen viele NPCs komplett, das Briefsystem ist Müll, es gibt keinen Grund zu spielen. Null Inhalt.", schreibt queondalel. Manuel Schwarz ergänzt: "Kein neues großes Update. Ach Nintendo. Armselig."

Same as every year: Einige User weisen auch noch darauf hin, dass es die oben genannten Items bereits im letzten Jahr zu kaufen gab. Wer damals bereits zuschlug, bekommt also nichts Neues geboten.

Weitere Artikel zu Animal Crossing:

Alternative Hokko Life: Seit wenigen Tagen befindet sich bei Steam ein Animal Crossing-Klon im Early Access. Hokko Life bietet viele Aspekte des Nintendo-Spiels, gestaltet einige Systeme jedoch deutlich offener. So habt ihr mehr Möglichkeiten, Einfluss auf eure Umgebung und die Dorfbewohner zu nehmen.

Bisher ist das Spiel nicht für Konsolen angekündigt, aber wenn es erfolgreich sein sollte, wäre das nur eine Frage der Zeit. Und dann hat Animal Crossing einen echten Konkurrenten.

Können euch die neuen Items in Animal Crossing bis zum nächsten großen Update vertrösten?