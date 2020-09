Animal Crossing New Horizons im September: Alle Events, neue Items & mehr

Animal Crossing: New Horizons startet auch ab heute in den September und bietet dabei wieder einige Neuheiten. Wir fassen für euch alles zusammen, was euch im neuen Monat erwartet.

Alle neuen Fische

Der neue Monat startet für die Fische mit einer ganz besonderen Spezies. Denn nur jetzt könnt ihr Lachs und Königslachse fangen. Im September gibt es auch ein letztes Mal Haie, die euer Sterni-Konto aufpeppen können. Deshalb erklären wir euch, wie ihr sie erkennen könnt.

Alle neuen Fische im Überblick:

Alle neuen Insekten

Nach der Hochsaison im Juli und August, wird es wieder ruhig bei den Insekten. Es gibt zwar acht neue Exemplare aber diese sind nicht allzu viel wert und einige davon gab es bereits zum Launch des Spiels.

Alle neuen Insekten im Überblick:

Alle neuen Meerestiere

Nachdem es seit Juli Meerestiere im Spiel gibt, steigen sie mit in den monatlichen Zyklus ein. Im September gibt es deshalb auch einen Ozeanbewohner, den ihr jetzt fangen könnt. Wie ihr sie fangen könnt und welche es noch gibt, seht ihr hier:

Eicheln- & Zapfen-Saison

Die wohl größte und wichtigste Neuerung ist die Eicheln- & Zapfen-Saison. Die kommenden drei Monat könnt ihr an euren Bäumen neue Ressourcen sammeln, die ihr dann für saisonale Bastelprojekte nutzen könnt. Wie das alles funktioniert und was euch damit erwartet, lest ihr hier:

Alle Events im September

Im September feiert Animal Crossing eine Negativ-Weltpremiere. Zum ersten Mal gibt es kein Event im Spiel oder zumindest ist noch keins angekündigt. Im Laufe der Herbstmonate soll es aber auch wieder mindestens ein Update geben und das könnte auch noch Events mit sich bringen. Warum sich GamePro-Volontär so sehr auf das Update freut, lest ihr hier:

Neues saisonales Item

Im September gibt es ein europäisches Fest. Passend zur Traubenlese in Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich, gibt es ein Fass mit Trauben drin, das euer Charakter tragen kann. Das Item findet ihr in der Nook Shopping-App oder am NookPortal im Servicecenter. Dort könnt ihr es bis zum 30. September für 800 Sternis erwerben.

Neues Item von Mama

Wenn ihr ab dem 1. September an euren Briefkasten geht, gibt es einen neuen Brief von Mama. Dieses Mal gibt sie euch ein Kissen.

Veränderungen im Spiel durch den Herbst

Aber es gibt auch zwei ganz grundsätzliche Änderungen, die mit dem Herbst jetzt im Spiel sind. So hat die Fassade von Nooks Laden eine herbstliche Dekoration mit Kürbissen und Pilzen. Ein neues Inventar haben die kleinen Tanuki aber nicht dabei, vielleicht gibt es das später noch. Dazu kommt auch, dass der Ladebildschirm eine kleine Änderung verbirgt. Die Insel im rechten Bildschirmrand hat jetzt einen braunen Boden.

Geburtstage der Bewohner

Nicht nur ihr selbst, auch eure Bewohner haben in Animal Crossing: New Horizons ihren Ehrentag. Im September sind die Geburtstagskinder:

1. September - Konga

2. September - Susanne

3. September - Magda, Schwarte

4. September - Hörnchen

5. September - Gretel

6. September - Alfredo

7. September - Eufemia, Thorsten

8. September - Astrid

9. September - Pia

10. September - Noisette

11. September - Manfred

12. September - Kong

13. September - Mausbert

14. September - Ronny

15. September - Mandy

16. September - Hermann

17. September - Lupa

18. September - Christin

19. September - Selina

20. September - Nelly, Ottfried

21. September - Freddy

22. September - Kleo

23. September - Guido

24. September - Eugen, Jessi

25. September - Miezi

26. September - Torsten

27. September - Berthold

28. September - Bernd

29. September - Huschke

30. September - Monique

Auf was freut ihr euch im September besonders in Animal Crossing: New Horizons?