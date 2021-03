Animal Crossing: Die Nook Points deuten Rückkehr beliebter Wahrsager-Figur an

Momentan hagelt es neue Inhalte für Animal Crossing: New Horizons. Besonders spannend ist die NookLink App, die es euch unter anderem erlaubt, im Spiel Nachrichten zu versenden und individuelle Designs aus den 3DS-Titeln (New Leaf und Happy Home Designer) zu importieren. Für jeden Tag, an dem ihr euch einloggt, erhaltet ihr zehn Nook-Punkte, die ihr gegen dekorative Gegenstände eintauschen könnt.

Kommt Katrina die Wahrsagerin zurück? Jedes Mal, wenn ihr euch die Punkte holt, taucht ein schwarzer Panther mit orientalisch angehauchten Ornamenten auf. In der App beglückt euch die schwarze Katze mit einigen Worten der Weisheit. Hinter dem Auftauchen des Charakters könnte aber weit mehr stecken.

Teast Nintendo einen neuen Laden an?

Der Panther ist aus alten Teilen der Animal Crossing-Reihe bekannt. Sie heißt Katrina und führt einen Laden, in dem sich alles um das Thema Glück dreht. Zum einen verkauft euch Katrina Items, die mit Glück in Verbindung gebracht werden, wie Hufeisen, Zylinder oder Kleeblätter.

Besonders cool sind die Glückskekse, durch die ihr in Animal Crossing: New Leaf spezielle Gegenstände aus anderen Nintendo-Serien wie Mario oder Zelda abstauben könnt.

Lasst euch die Zukunft vorhersagen: Zum anderen ist Katrina eine Wahrsagerin, die euch einige Aspekte eurer Zukunft vorhersagen kann. Mit etwas Glück bekommt ihr einen Boost auf Dinge wie Geld, Gesundheit oder Beziehungen.

Das Rad des Glücks kann sich aber auch gegen euch wenden. Dann werdet ihr eine Zeit lang negativ beeinflusst. Mal sehen, ob es Katrina demnächst aus der App und auf eure Inseln schafft.

Der Häschentag ist wieder am Start

Das Oster-Event in Animal Crossing: New Horizons ist in vollem Gange. Noch bis zum 4. April könnt ihr auf eurer Insel wieder fleißig Eier sammeln und mehr oder weniger schicke Gegenstände aus ihnen basteln. Bei all den Rezepten und Eiersorten ist es nicht ganz einfach den Überblick zu behalten. Deshalb haben wir alles Wichtige für euch in unserem Oster-Guide zusammen gefasst.

Würdet ihr die Wahrsagerin gerne in Animal Crossing: New Horizons sehen?