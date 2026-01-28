Neues Arc Raiders-Update hat einen fiesen Bug, der das Looten massiv einbremst

ARC Raiders hat mit einem Bug zu kämpfen.

Mit dem neuen Headwinds-Update hat sich offenbar ein fieser Bug in Arc Raiders geschlichen. Die Entwickler*innen sind sich des Loot-Problems schon bewusst und arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.

Looten dauert deutlich länger

Was ist das für ein Bug? In Arc Raiders gibt es eine Mechanik, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn die Spieler*innen irgendetwas oder irgendjemanden looten wollen. Die enthaltenen Items sind nämlich nicht auf einen Schlag sichtbar, sondern werden nach und nach aufgedeckt.

Durch bestimmte Perks lässt sich die Geschwindigkeit, mit dem die Gegenstände aufgedeckt sind, beschleunigen. Durch das neue Update scheint die Mechanik allerdings nicht mehr richtig zu funktionieren, wie mehrere Raider im offiziellen Discord berichten.

Einer der Community Manager hat inzwischen bestätigt, dass das Problem tatsächlich besteht und die Entwickler*innen schon nach der Ursache suchen. Der Looting-Speed wurde offenbar aus noch unbekannten Gründen um knapp 30 Prozent verlangsamt.

Berichte über ähnliche Probleme im Zusammenhang mit der Feuerrate werden ebenfalls online geteilt, hierzu gibt es allerdings noch keine offiziellen Statements. Möglicherweise handelt es sich dabei auch um eine versteckte Balancing-Anpassung.

Was steckt im neuen Update? Headwinds ist das erste größere Update des Jahres und bringt eine ganze Reihe von neuen Inhalten. Besonders spannend ist dabei der neue "Solo vs Squads"-Modus, in dem Raider ab Level 40 alleine gegen Teams antreten können und dabei mehr XP verdienen.

Dazu kommt ein neues Projekt, bei dem es darum geht, verschiedene Arc-Maschinen zu erledigen und so "Jagdtrophäen" zu sammeln. Der Kampf gegen die Roboter wird so wieder wichtiger, weil es wertvolle Belohnungen wie Blueprints und Raider Token dafür gibt.

Zu guter Letzt haben es auch noch eine Reihe von Quests, zwei neue Augmente und eine Map-Condition ins Spiel geschafft. Letztere macht aus der Karte "Buried City" die "Bird City" mit deutlich mehr verräterischen Vogelschwärmen und neuen Loot-Gelegenheiten auf den Dächern der Stadt.

Wie gefällt euch ARC Raiders aktuell? Habt ihr das neue Update schon ausprobiert?