Arcane Staffel 2: So viel Zeit könnte seit dem Ende der ersten Staffel vergangen sein

Caitlyn hat ihr Ziel mindestens so genau im Visier wie die Fans die kleinen Story-Details aus den Trailern.

Auch wenn wir bis November auf die zweite Staffel der erfolgreichen Arcane-Serie warten müssen, haben wir gerade erst kürzlich einen Trailer spendiert bekommen, um uns die Wartezeit zu versüßen – oder um schon einmal jetzt mit den Spekulationen anzufangen.

Teaser könnte bekannten, gealterten Charakter zeigen

Bevor Netflix den Trailer der zweiten Season geteilt hat, ist vor einigen Tagen ein kurzer Teaser Trailer erschienen, der abseits vom Trailer eigene Szenen zeigt. Für uns sind vor allem die ersten 12 Sekunden wichtig, die ihr euch hier anschauen könnt mit der entsprechenden Hervorhebung eines potenziell gealterten Charakters:

Und zwar stellt uns dieser Clip “Piltover’s finest“ vor, was einerseits eine Anspielung an einen Buff aus dem Spiel League of Legends ist, aus dessen Universum Arcane stammt. Andererseits werden das wohl auch die “Piltover Wardens“ sein; die polizeiliche Gruppierung von Piltover, die hinter Kriminellen wie Jinx her ist.

Für die Berechnung des möglichen Zeitsprungs ist vor allem ein Charakter aus dem Clip relevant; und zwar ist das Ren, die Tochter des ehemals korrupten Sheriffs Marcus. Wenn es sich wirklich um sie handelt, was das ähnliche Aussehen vermuten lässt, dann wird einige Zeit vergangen sein. Twitter-User “@AlexLockheart“ vermutet etwa zehn Jahre.

Die Frage wäre dann neu, wann der Zeitsprung stattfindet – ob dies zwischen den Staffeln der Fall ist oder mitten in der zweiten Staffel. Das geht bisher aus den Trailern noch nicht hervor.

Wir können euch trotzdem einen Blick auf den ersten richtigen Trailer zur zweiten Staffel empfehlen, weil er einfach richtig Bock auf mehr macht:

1:31 Arcane: Staffel 2 - Erster Trailer zeigt wie es in der League of Legends-Serie weitergeht

Im November werden wir dann hoffentlich alles erfahren, vor allem weil Arcane nach der zweiten Staffel auch beendet sein soll. Bis dahin können wir also nur spekulieren. Dennoch freut es uns, dass das Jahr 2024 tolle Videospiel-Serien bereithält wie auch Fallout zuvor.

Apropos, dazu haben wir auch einen kleinen Fun Fact bereit: Wusstet ihr, dass die Schauspielerin von Lucy aus Fallout, Ella Purnell, auch in Arcane dabei ist? Auch hier nimmt sie wieder eine Hauptrolle ein, weil sie die englische Stimme von Jinx spricht.

Was für einen Zeitsprung vermutet ihr für die zweite Staffel von Arcane?