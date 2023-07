11 Assassin's Creed-Spiele angeblich in Entwicklung und das sind sie

In unserer Übersicht seht ihr alle elf Assassin's Creed-Titel, die sich in der Entwicklung befinden sollen.

Mit den jüngsten Gerüchten zu einem möglichen Remake zu Assassin’s Creed 4: Black Flag befindet sich nun ein weiteres potentielles Spiel in der Entwicklung bei Ubisoft. Sollten wirklich alle Spiele veröffentlicht werden, hätte Ubisoft insgesamt elf unterschiedliche Spiele aus dem Assassinen-Universum in petto.

Damit ihr nicht den Überblick über die Spiele verliert, listen wir euch auf, worauf sich Assassin’s Creed-Fans in Zukunft freuen können.

Elf Mal Assassin’s Creed: Diese Spiele sind angeblich in Entwicklung

Welche Spiele sind bestätigt? Unter den Titeln befinden sich einige Spiele, deren Existenz Ubisoft bislang noch nicht bestätigt hat. Daher solltet ihr einige Spieleankündigungen aus der Liste mit Vorsicht genießen. Doch zunächst stellen wir euch erst einmal die Titel vor, die Ubisoft bislang bestätigt hat:

Der erste Titel, der in den kommenden Monaten erscheinen wird, ist Assassin’s Creed Mirage. Hier schlüpfen wir in die Rolle von Basim, den viele von euch noch aus Assassin’s Creed Valhalla kennen dürften. Der Release ist für den 12. Oktober 2023 geplant.

Den aktuellen Gameplay-Trailer zum Spiel seht ihr hier:

7:52 Assassin's Creed Mirage - Fast 8 Minuten Gameplay von der Ubisoft Forward

Auch Nexus Titel ist von Ubisoft für das Jahr 2023 angekündigt worden. Anders als die anderen Assassin’s Creed-Titel soll es sich hierbei um eine VR-Erfahrung handeln, in der eine Operation von Abstergo im Mittelpunkt steht.

Ebenso arbeitet Ubisoft an einem Mobile-Titel namens Codename Jade für iOS und Android. Dieser Free2Play-Teil soll zur Zeit der Qin-Dynastie im 3. Jahrhundert in China spielen. In diesem Sommer finden erste Playtests statt, doch ein festes Releasedatum gibt es nicht.

Doch vor allem Codename Red ist ein heiß erwarteter Titel. Es soll mit einem Ninja und einem Samurai zwei spielbare Charaktere geben, die im feudalen Japan leben. Ein Release wird für 2024 erwartet.

Sowohl Codename Hexe als auch Codename Invictus werden für die Jahre 2025/2026 erwartet. In Assassin’s Creed Codename Hexe soll die Hexenverfolgung im Europa des 16. Jahrhunderts im Mittelpunkt stehen, wohingegen uns mit Assassin’s Creed Codename Invictus der erste waschechte Multiplayer-Titel erwarten soll.

Was ist mit den Gerüchten? Alle anderen Titel sind bislang noch unbestätigt und scheinen dementsprechend in weiter Ferne zu liegen. Folgende Titel sind laut Gerüchten ebenfalls bei Ubisoft in Entwicklung:

Assassin’s Creed Codename Nebula

Assassin’s Creed Codename Raid

Assassin’s Creed Codename Echoes

Assassin’s Creed Nexus 2

Assassin’s Creed Black Flag Remake

Codename Nebula ist laut Insider Gaming ein Projekt, das wohl von Ubisoft Sofia gepitcht wurde. Der Titel soll mit Indien, dem Azteken-Reich und dem Mittelmeer gleich drei Schauplätze vereinen. Zu Codename Raid soll Ubisoft Chengdu die Idee gepitcht haben. Hierbei handelt es sich um ein Free-to-Play-Spiel, in dem vier Spieler*innen verschiedene PvE-Missionen bewältigen müssen.

Hinter Codename Echoes soll Ubisoft Annecy stecken. Dahinter soll abermals ein Multiplayer-Titel stecken, der auf der Scalar-Technologie basiert (Hybrid aus Cloudgaming und dem eigenen PC). Und von Assassin’s Creed Nexus verspricht sich Ubisoft offenbar so viel, dass intern an einen Nachfolger gedacht wird.

Weitere AC-Projekte wie eine Online-Plattform und eine Netflix-Adaption seht ihr hier:

Zusammen mit dem Remake zu Black Flag würde das eine stolze Summe von elf Assassin’s Creed-Titeln ergeben, die bei Ubisoft in der Mache wären. Da haben die Teams wohl alle Hände voll zu tun.

Bedenkt allerdings, dass ein Pitch nicht bedeuten muss, dass es das Spiel auch in die Entwicklung schafft. Wir sollten deshalb abwarten, welche der Spiele Ubisoft in Zukunft noch ankündigen wird.

Ihr seid gefragt: Auf welches der Spiele würdet ihr euch am meisten freuen? Welche Titel sprechen euch eher weniger an?