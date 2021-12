Assassin's Creed Odyssey kann dieses Wochenende komplett kostenlos gespielt werden. Wenn ihr also auch nur ansatzweise etwas mit Action-RPGs, Open World-Spielen und dem antiken Griechenland anfangen könnt und Ubisofts Mammut-Titel noch nicht kennt, habt ihr jetzt die perfekte Gelegenheit, mal reinzuschnuppern. Vor allem lockt auch ein neuer kostenloser DLC, der jetzt frisch hinzugefügt wurde und AC Odyssey mit Assassin's Creed Valhalla verbindet.

Assassin's Creed Odyssey kostenlos spielen: Ab heute schon möglich

Darum geht's: Ubisoft spendiert Assassin's Creed Odyssey ein Gratis-Wochenende, und zwar ein recht großzügiges. Der wirklich sehr umfangreiche Open World-Titel kann schon ab heute Morgen bis Montagabend gespielt werden. Aber selbst wenn ihr das komplette Wochenende durchzockt, werdet ihr es wohl nicht schaffen, alles im Spiel zu sehen. Das antike Griechenland in AC Odyssey ist wirklich riesig.

Aber zum Glück könnt ihr den Fortschritt und euren Speicherstand auch mitnehmen, falls ihr das Spiel anschließend kaufen wollt.

Anfang : Heute, 16. Dezember um 10 Uhr

: Heute, 16. Dezember um 10 Uhr Ende: Montag, 20. Dezember um 20 Uhr

Das steckt drin: Das komplette Spiel, es gibt keine Einschränkungen.

Download: Ihr könnt den Download direkt starten und loslegen, sobald AC Odyssey installiert ist.

Seht euch einen Trailer an:

Passend zum Crossover: Das Gratis-Wochenende eignet sich perfekt für alle AC Valhalla-Fans, die Assassin's Creed Odyssey noch nicht kennen. Vor allem für diejenigen, die den kostenlosen DLC ausprobieren wollen, der die Welt von Eivor mit der von Kassandra verbindet.

Neuer DLC, wirklich? Ja. Asssassin's Creed Odyssey ist zwar eigentlich schon 2018 erschienen, hat aber trotzdem einen aktuellen neuen DLC bekommen. Die Story stellt eine Art Crossover zwischen AC Odyssey und AC Valhalla dar, in dem sich Eivor und Kassandra begegnen. In Assassin's Creed Odyssey schaltet ihr die neue Quest bereits`nach Abschluss des ersten Kapitels frei. Alle Infos dazu findet ihr hier:

6 1 Mehr zum Thema AC Valhalla: Im neuen Gratis-Update treffen Kassandra und Eivor endlich aufeinander

Mehr Assassin's Creed-News:

In Assassin's Creed Odyssey ist also auf einmal wieder jede Menge los, aber nicht nur da. Assassin's Creed Valhalla bekommt natürlich auch noch jede Menge neue Inhalte. Nach den beiden großen DLCs steht als nächstes der große Dawn of Ragnarok-DLC an. Der bietet sogar um die 35 Stunden Spielzeit, kostet dafür aber auch rund 40 Euro. Los geht es damit am 10. März 2022.

Stürzt ihr euch ins Gratis-Wochenende von AC Odyssey? Wollt ihr den Gratis-DLC ausprobieren?