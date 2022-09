AC Valhalla feiert 15. Jubiläum mit Gratis-Outfit aus Assassin’s Creed 4

Die Assassin’s Creed-Reihe wird stolze 15 Jahre alt und das will kräftig gefeiert werden. Ubisoft hat die Spendierhosen an und verschenkt nun Gratis-Items an alle Spieler*innen von Assassin’s Creed Valhalla. Wir verraten euch, wie ihr mitfeiern könnt und an das Geschenk kommt.

Piraten-Outfit aus AC 4 trifft auf Valhalla

Was gibt es als kostenloses Item? Ubisoft verteilt aktuell das Item „Vermächtnis-Montur: Edward Kenway“ für Assassin’s Creed Valhalla. Dabei handelt es sich um ein Outfit für Eivor, das an Edward Kenway angelehnt ist, dem Protagonisten aus Assassin’s Creed 4: Black Flag:

Wie komme ich an das Geschenk? Um das Gratis-Item zu erhalten, müsst ihr euch mit eurem Ubisoft Connect-Account einloggen und unter dem Punkt „Belohnungen“ das Outfit auswählen. Ihr müsst keine Units bezahlen, um das Outfit zu erhalten. Es sollte sich nach dem Erwerb direkt in eurem Inventar in AC Valhalla befinden.

Was bringt mir Ubisoft Connect? Mit Ubisoft Connect könnt ihr die Cross Save-Funktion auf PC und Konsole nutzen, um so euren Spielstand auf anderen Plattformen fortzusetzen. Außerdem ermöglicht der Service weitere Vorteile wie Waffen, Items und eben Skins.

Mit einem neuen Trailer setzt Ubisoft die Jubiläums-Feier fort:

Das Assassin’s Creed-Jubiläum wird auch im kommenden Ubisoft Forward-Stream kräftig gefeiert. Am 10. September 2022 um 21 Uhr deutscher Zeit zeigt Ubisoft die neuen Projekte aus dem AC-Universum, auf die Fans sich freuen können. Alle Infos zu Ubisoft Forward haben wir euch in einem separaten Artikel aufgelistet.

Was wird gezeigt? Der Fokus der Präsentation wird vermutlich auf Assassin’s Creed Mirage liegen, aber auch andere Titel wie Skull & Bones und Mario + Rabbids: Sparks of Hope sollen während der Präsentation einen kleinen Auftritt erhalten.

Gerüchten zufolge sollen sogar noch mehr Assassin’s Creed-Spiele enthüllt werden, die in den kommenden Jahren erscheinen werden. Um welche Titel es sich im Einzelnen handelt, lest ihr im passenden GamePro-Artikel.

