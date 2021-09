Assassin's Creed Valhalla: So bekommt ihr die kostenlosen Odin's Blessing-Tattoos

Was wäre ein Wikinger ohne angsteinflößende Tätowierungen? In Assassin's Creed Valhalla stehen eine ganze Menge Körperbemalungen zur Auswahl, mit denen ihr Eivor schmücken könnt. Dank eines Community-Wettbewerbs gibt es nun aber noch ein paar mehr, und diese sehen ziemlich beeindruckend aus. Das beste an der Sache: Ihr könnt die Designs der vier Gewinner komplett kostenlos erhalten.

So kommt ihr an die kostenlosen Tattoos

Egal ob Kopf, Arme, Rücken oder Brust, ihr könnt den Oberkörper von Eivor komplett neu gestalten. Die Tintenbilder aus dem Wettbewerb findet ihr im Tattoo-Shop eures Städtchens, allerdings müsst ihr euer Spiel vorher mit Ubisoft Connect verbinden.

Link zum Twitter-Inhalt

Das ist Ubisoft Connect: Mit dem Ubisoft Connect-Programm möchte der Publisher alle seine Spiele auf allen Plattformen miteinander verbinden. Zum Beispiel bietet euch der Service Cross-Saves auf PC und Konsole. Es gibt aber noch weitere Vorteile wie Waffen, Skins oder eben Tätowierungen. Manche Gegenstände gibt es einfach so, für andere benötigt ihr sogenannte Units, die ihr euch verdient, indem ihr Titel von Ubisoft zockt.

Geht auf die Seite von Ubisoft Connect, meldet euch mit eurem Ubisoft-Konto an (oder registriert euch) und wählt als Belohnung die Tattoo-Designs aus. Diese sollten anschließend in allen euren Versionen von Valhalla verfügbar sein. Zuletzt gab es das klassische Altair-Kostüm aus dem ersten Assassin's Creed abzustauben.

Weitere Artikel zum Thema:

So geht es mit Valhalla weiter

Bevor mit Assassin's Creed Infinity wohl der nächste Teil der Reihe erscheint, werden wir wohl noch einige Erweiterungen für Assassin's Creed Valhalla erhalten. Immerhin möchte Ubisoft den Titel noch länger mit Inhalten versorgen als AC Odyssey.

Zum Beispiel wird es wohl irgendwann durch ein Portal nach Muspelheim gehen, in die Welt des Feuers. Vorher soll es aber noch einen weiteren DLC geben, der Zwerge und Elfen in das AC-Universum einführt. Ein mit AC Unity zusammenhängendes Rätsel gab zuletzt weitere Hinweise auf die kommenden DLCs.

Wie gefallen euch die neuen Tattoos für Assassin's Creed Valhalla?