Assassin's Creed Valhalla: Ein neues Gratis-Outfit für Eivor weckt Erinnerungen

Die letzten drei Assassin's Creed-Ableger waren (und sind) zwar extrem erfolgreich, aber für manche Gamer weichen sie zu sehr von den etablierten Spielmechaniken ab. Wenn ihr euch auch zu dieser Fraktion zählt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, ein wenig Flair aus dem allerersten Teil der Serie in Assassin's Creed Valhalla zu bringen, denn Ubisoft schenk euch das klassische Assassinen-Outfit von Altair.

So kommt ihr an das Altair-Kostüm

Mit Assassin's Creed Infinity will Ubisoft alle Welten aus dem Franchise verbinden. Das kultige Outfit in Valhalla gibt uns schon einmal einen Vorgeschmack, auch wenn unter der weißen Haube noch immer die/der gute alte Eivor steckt.

Link zum Twitter-Inhalt

Holt euch Ubisoft Connect: Mit dem Ubisoft Connect-Programm möchte der Publisher alle seine Spiele auf allen Plattformen miteinander verbinden. Zum Beispiel bietet euch der Service Cross-Saves auf PC und Konsole. Es gibt aber noch weitere Vorteile wie Waffen, Items und eben Skins. Manche Gegenstände gibt es einfach so, für andere benötigt ihr sogenannte Units, die ihr euch verdient, indem ihr Ubisoft-Titel zockt.

Geht auf die Seite von Ubisoft Connect, meldet euch mit eurem Ubisoft-Konto an und wählt als Belohnung das Altair-Outfit aus. Dieses sollte anschließend in allen euren Versionen von Valhalla in eurem Inventar auftauchen. In der Vergangenheit konntet ihr eurem Raben sogar eine Tauben-Haut überziehen.

So geht es mit Valhalla weiter

Assassin's Creed Infinity wartet schon am Horizont, doch die Entwickler sind mit Assassin's Creed Valhalla noch lange nicht fertig. Ende des Jahres steht noch der zweite große Story-DLC an: Die Belagerung von Paris. Anschließend, vermutlich irgendwann im kommenden Jahr, geht es dann durch ein Portal nach Muspelheim, die Welt des Feuers. Vorher soll es aber noch einen weiteren DLC geben, der Zwerge und Elfen in das AC-Universum einführt.

Holt ihr euch das Altair-Kostüm in Assassin's Creed Valhalla?