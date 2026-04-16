Battlefield 6 gibt einen ersten Ausblick auf die nächsten Content-Seasons im Jahr 2026

Battlefield 6 wird auch im Laufe des Jahres 2026 weiter mit neuen Inhalten versorgt. Die Battlefield Studios haben nun einen ersten Ausblick auf die kommenden beiden Seasons gegeben. Die bringen vor allem neuen Map-Nachschub, darunter etwa mit Railway to Golmud und Wake Island Neuauflagen von echten Karten-Klassikern der Battlefield-Geschichte.

In Season 4 wird es zudem Kämpfe zu Wasser geben, darüber hinaus kommen natürlich einige neue Waffen und Modi hinzu. Im Video gibt es erste Eindrücke, weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Battlefield 6 ist für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich.