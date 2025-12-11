13 Aufrufe
Der erste Avatar-Trailer zu Staffel 2 ist da und bestätigt die Rückkehr von Tophs deutscher Stimme
Erst gestern konnten wir auf einem offiziellen Poster einen ersten Blick auf Toph werfen, das neueste Mitglied von Aangs Truppe in Avatar Staffel 2. Kurz darauf veröffentlichte Netflix einen Trailer zur neuen Staffel, die 2026 bei dem Streamingdienst anlaufen soll. In diesem bekommen wir nicht nur Tophs Bändigerkräfte zu sehen, sondern auch etwas Besonderes zu hören. Kenner der originalen Zeichentrickserie dürfte es sicherlich sofort erkannt haben: Toph wird auch in der Live-Action-Adaption auf Deutsch von Marie-Luise Schramm gesprochen.