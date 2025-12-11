Läuft gerade Der erste Avatar-Trailer zu Staffel 2 ist da und bestätigt die Rückkehr von Tophs deutscher Stimme
Der erste Avatar-Trailer zu Staffel 2 ist da und bestätigt die Rückkehr von Tophs deutscher Stimme

13 Aufrufe

Der erste Avatar-Trailer zu Staffel 2 ist da und bestätigt die Rückkehr von Tophs deutscher Stimme

11.12.2025 | 12:44 Uhr

Erst gestern konnten wir auf einem offiziellen Poster einen ersten Blick auf Toph werfen, das neueste Mitglied von Aangs Truppe in Avatar Staffel 2. Kurz darauf veröffentlichte Netflix einen Trailer zur neuen Staffel, die 2026 bei dem Streamingdienst anlaufen soll. In diesem bekommen wir nicht nur Tophs Bändigerkräfte zu sehen, sondern auch etwas Besonderes zu hören. Kenner der originalen Zeichentrickserie dürfte es sicherlich sofort erkannt haben: Toph wird auch in der Live-Action-Adaption auf Deutsch von Marie-Luise Schramm gesprochen.

Alle Infos zur 2. Avatar-Staffel findet ihr hier.
Empfohlen
alle anzeigen
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite Video starten   0:47

vor 2 Wochen

Kill Bill: Nach über 20 Jahren wird ein nie verfilmter Teil von Tarantinos Kult-Klassiker endlich enthüllt - in Fortnite
Zoomania 2 im Trailer: Hopps und Wilde sind bereit für ihren nächsten Fall Video starten   1   2:20

vor 2 Wochen

Zoomania 2 im Trailer: Hopps und Wilde sind bereit für ihren nächsten Fall
Der erste Avatar-Trailer zu Staffel 2 ist da und bestätigt die Rückkehr von Tophs deutscher Stimme Video starten   1:19

vor 57 Minuten

Der erste Avatar-Trailer zu Staffel 2 ist da und bestätigt die Rückkehr von Tophs deutscher Stimme
Kino-Trailer

Kino-Trailer
2.888 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Open World-Rollenspiel mit 94% positiven Bewertungen auf Steam bekommt schon nächste Woche seine erste große Erweiterung Video starten   2   2:08

vor einem Tag

Open World-Rollenspiel mit 94% positiven Bewertungen auf Steam bekommt schon nächste Woche seine erste große Erweiterung
Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden Video starten   1     1   11:58

vor einem Tag

Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden
Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen Video starten   8     16:32

vor 20 Stunden

Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen
Im Piratenabenteuer Windrose segelt ihr mit euren Freunden los, erkundet Inseln und stellt euch Bossen Video starten   0:45

vor 18 Stunden

Im Piratenabenteuer Windrose segelt ihr mit euren Freunden los, erkundet Inseln und stellt euch Bossen
Hier reist du mit Wohnwagen und Riesenhummel durch eine knuffige Welt - Cozy Caravan erscheint im Januar für Switch und PC Video starten   1:27

vor 3 Stunden

Hier reist du mit Wohnwagen und Riesenhummel durch eine knuffige Welt - Cozy Caravan erscheint im Januar für Switch und PC
Nintendo Switch Online bekommt im Dezember 2025 zwei weitere N64-Spiele Video starten   1     1   1:36

vor 20 Stunden

Nintendo Switch Online bekommt im Dezember 2025 zwei weitere N64-Spiele
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Tomb Raider: Laras Abenteuer geht heute auf Netflix mit Staffel 2 weiter Video starten   2:02

vor 19 Minuten

Tomb Raider: Laras Abenteuer geht heute auf Netflix mit Staffel 2 weiter
Der erste Avatar-Trailer zu Staffel 2 ist da und bestätigt die Rückkehr von Tophs deutscher Stimme Video starten   1:19

vor einer Stunde

Der erste Avatar-Trailer zu Staffel 2 ist da und bestätigt die Rückkehr von Tophs deutscher Stimme
Wenn ihr gemeinsam mit euren Freunden entspannt Zeit verbringen möchtet, könnte Spirit Crossing genau das richtige für euch sein Video starten   0:54

vor 2 Stunden

Wenn ihr gemeinsam mit euren Freunden entspannt Zeit verbringen möchtet, könnte Spirit Crossing genau das richtige für euch sein
Hier reist du mit Wohnwagen und Riesenhummel durch eine knuffige Welt - Cozy Caravan erscheint im Januar für Switch und PC Video starten   1:27

vor 3 Stunden

Hier reist du mit Wohnwagen und Riesenhummel durch eine knuffige Welt - Cozy Caravan erscheint im Januar für Switch und PC
Im Piratenabenteuer Windrose segelt ihr mit euren Freunden los, erkundet Inseln und stellt euch Bossen Video starten   0:45

vor 18 Stunden

Im Piratenabenteuer Windrose segelt ihr mit euren Freunden los, erkundet Inseln und stellt euch Bossen
Nintendo Switch Online bekommt im Dezember 2025 zwei weitere N64-Spiele Video starten   1     1   1:36

vor 20 Stunden

Nintendo Switch Online bekommt im Dezember 2025 zwei weitere N64-Spiele
Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen Video starten   8     16:32

vor 20 Stunden

Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen
Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Cinderella in euer Dorf Video starten   0:48

vor 22 Stunden

Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Cinderella in euer Dorf
Verdant zeigt uns, dass Postapokalypse auch wunderschön sein kann Video starten   1:00

vor 23 Stunden

Verdant zeigt uns, dass Postapokalypse auch wunderschön sein kann
Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden Video starten   1     1   11:58

vor einem Tag

Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden
Cyberpunk 2077 erhält TCG und zeigt erste Karten sowie das Stimmungsbild des neuen Sammelkartenspiels Video starten   1:22

vor einem Tag

Cyberpunk 2077 erhält TCG und zeigt erste Karten sowie das Stimmungsbild des neuen Sammelkartenspiels
Teurer als je zuvor: Fällt Gaming-Weihnachten dieses Jahr aus? Video starten   31:56

vor einem Tag

Teurer als je zuvor: Fällt Gaming-Weihnachten dieses Jahr aus?
mehr anzeigen