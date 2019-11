Black Friday im PS Store – Jetzt 25% Rabatt auf PlayStation Plus [Anzeige]

Im PlayStation Store läuft seit heute der große Black Friday Sale. Hier gibt es, wie wir bereits berichtet haben, eine Menge PS4-Titel zu teils sehr günstigen Preisen. Aber auch die Mitgliedschaft bei PlayStation Plus ist im Preis reduziert. Bis 11 Uhr am 2. Dezember kostet das Jahresabo statt 59,99€ nur noch 44,99€. Hier geht es zum Angebot:

12 Monate PS Plus statt 59,99€ für 44,99€

Was bietet PlayStation Plus?

Ihr fragt euch, ob sich die Mitgliedschaft bei PlayStation Plus für euch lohnt? Hier eine Liste sämtlicher Vorteile, die das Abo bietet:

1. Online-Multiplayer

PlayStation Plus braucht ihr, um Sonys Server für Mehrspielerpartien nutzen zu können. Ohne PS Plus gibt es also keinen Online-Multiplayer.

2. Monatlich kostenlose Spiele

Pro Monat bekommt ihr zwei PS4-Spiele, die ihr ohne zusätzliche Kosten nutzen könnt, solange ihr Mitglied seid. Allein dafür kann sich das Abo bereits lohnen. Im November gibt es zum Beispiel Nioh und Outlast 2, deren regulärer Preis zusammengerechnet bei 49,98€ liegt.

3. Exklusive Rabatte

Für PS-Plus-Mitglieder gibt es im PlayStation Store immer wieder exklusive Sonderangebote und Rabattaktionen, bei denen es in der Vergangenheit große Titel bis zu 75% günstiger gab. Oft kommen Plus-Mitglieder in großen Sales auch noch etwas günstiger weg. Zum Beispiel lief bis gestern der Doppelte-Rabatte-Sale, in dem Plus-Mitglieder, wie der Name schon verrät, doppelt so viel sparen konnten wie alle anderen.

4. Exklusive Free Trials

Hin und wieder können PS-Plus-Mitglieder auch Spiele für begrenzte Zeit kostenlos ausprobieren. Beispielsweise gab es schon kostenlose Testphase für Monster Hunter World oder Rainbow Six: Siege.

5. Exklusiver Ingame-Content

Für PlayStation-Plus-Mitglieder gibt es exklusive Ingame-Inhalte für viele große Titel. Aktuell könnt ihr beispielsweise Plus-Pakete für Fortnite und Apex Legends bekommen. Für Dauntless gibt es das Waffenpaket "Königlicher Stahl" und für Path of Exile einen Geisterflammenschädel und Mystiker-Totems. Eine Übersicht findet ihr hier.

6. Designs und Avatare für den PSN-Account

Wer seinen Account stilvoll gestalten möchte, profitiert ebenfalls von der Mitgliedschaft bei PlayStation Plus. Hier gibt es nämlich viele exklusive Designs und Avatare kostenlos, aktuell zum Beispiel zu Street Fighter V, Grim Fandango oder Bloodborne.

7. PlayStation Rewards

Außerdem bekommen PS-Plus-Mitglieder Rabatte und Gutscheine für Partnershops von Sony. Die Angebote ändern sich monatlich. Was es für Plus-Mitglieder im November günstiger gibt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Mehr über PlayStation Plus und seine Vorteile könnt ihr hier erfahren:

PlayStation Plus: Die aktuellen Vorteile im PlayStation Store

Aber ob ihr euch nun für PlayStation Plus interesiert oder nicht, der große Black Friday Sale ist auf jeden Fall einen Blick wert. Diesen findet ihr hier:

Black Friday Sale im PlayStation Store