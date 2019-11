Großer Sale im PS Store – Plus-Mitglieder bekommen doppelten Rabatt [Anzeige]

Unter dem Titel "Doppelte Rabatte" ist im PlayStation Store ein großer Sale mit zahlreichen reduzierten PS4-Spielen gestartet. Die Deals lohnen sich vor allem für PS-Plus-Mitglieder, denn diese bekommen den doppelten Rabatt und sparen dadurch bis zu 70%. Die Angebote gelten drei Wochen lang und enden am 22. November. Hier stellen wir euch ein paar der Highlights vor.

Assassin's Creed Origins

Das richtige Spiel für: Alle, die auf das alte Ägypten und Action-RPGs stehen.

Nicht so gut für: Alle, die ein Assassin's Creed im alten Stil wollen.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Assassin's Creed Origins zählt zu den am stärksten reduzierten Titeln im Sale. Plus-Mitglieder bekommen das Open-World-Spiel 70% günstiger und zahlen damit noch 19,59€ statt 69,99€. Für alle anderen liegt der Preis bei 44,79€.

Eine Reise nach Ägypten: Die Spielwelt ist das klare Highlight von Assassin's Creed Origins. Noch nie hat man das alte Ägypten so umfangreich und zugleich so detailliert nachgebildet gesehen. Wer Freude an Geschichte hat, wird wahrscheinlich viel Zeit damit verbringen, einfach nur das Land zu bereisen und all die historischen Persönlichkeiten zu besuchen, die Ubisoft eingebaut hat.

Mehr RPG: Spielerisch hat sich im Vergleich zu den Vorgängern einiges getan. Ein relativ komplexer Skilltree, neue Crafting-Mechaniken und ein neues Kampfsystem verschieben die Reihe in Richtung eines Action-RPGs wie The Witcher 3. Was vielen Spielern gefallen dürfte, könnte allerdings diejenigen Fans, die es schon immer geliebt haben, aus Türmen in Heuhaufen zu springen, ein wenig enttäuschen.

Fazit: Für alle, die fasziniert sind vom alten Ägypten, ist Assassin's Creed Origins ohnehin ein Muss. Alle anderen dürfen sich über zahlreiche und sinnvolle Gameplay-Verbesserungen freuen. Treue Fans der alten Teile könnten jedoch enttäuscht werden und sollten sich vor dem Kauf bewusst sein, dass viele der Eigenheiten der Reihe verschwunden oder nur noch selten anzutreffen sind.

Assassin's Creed Origins statt 69,99€ für 19,59€ (Plus-Mitglieder)

Red Dead Redemption 2

Das richtige Spiel für: Alle, die in eine atmosphärische Westernwelt abtauchen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die zu wenig Zeit haben.

GamePro-Wertung: 96 Punkte

Für Plus-Mitglieder gibt es Red Dead Redemption 2 um die Hälfte reduziert und somit für 34,99€, alle anderen zahlen 52,49€. Auch die Special Edition ist reduziert, sie kostet statt 84,99€ noch 62,04€ bzw. 39,09€ für Plus-Mitglieder.

Packender Western: Red Dead Redemption 2 zeichnet sich nicht allein durch seine riesige und äußerst detaillierte Spielwelt aus, sondern auch durch seine fesselnde Story, die sich vor keinem Western-Klassiker zu verstecken braucht. Dabei kommt es der Atmosphäre sehr zugute, dass das Spiel sich die Zeit nimmt, auch scheinbar unbedeutenden Nebenfiguren einen eigenen Charakter zu verleihen.

Mehr Abwechslung: Im Vergleich zum Vorgänger ist Red Dead Redemption 2 zudem deutlich abwechslungsreicher geworden, nicht zuletzt in landschaftlicher Hinsicht. Abgesehen von dürrer Prärie besuchen wir nun auch schneebedeckte Berggipfel, malerische Wälder und ausgedehnte Plantagen. Auch spielerisch wird vieles geboten, vom Ausrauben von Zügen über das Geldeintreiben bis zur Jagd.

Fazit: Red Dead Redemption 2 ist fraglos eines der besten Spiele der letzten Jahre. Diesen Blockbuster kann man jedem empfehlen, der auch nur ein bisschen was mit Open-World-Spielen und Western anfangen kann. Der einzige Haken: Um richtig in die Welt von Red Dead Redemption 2 abtauchen zu können, braucht man eine Menge Freizeit.

Red Dead Redemption 2 statt 69,99€ für 34,99€ (Plus-Mitglieder)

Control

Das richtige Spiel für: Actionfans mit großem Erkundungsdrang.

Nicht so gut für: Alle, die viel Abwechslung und einen großen Umfang erwarten.

GamePro-Wertung: 79 Punkte

Bei Control fällt der Rabatt etwas kleiner aus, aber der Third-Person-Shooter von Remedy (Max Payne, Alan Wake) ist schließlich auch erst kürzlich erschienen. Plus-Mitglieder zahlen statt 59,99€ nur noch 41,99€, für alle anderen liegt der Preis bei 50,99€.

Story zum Selbersuchen: In Control erkunden wir den Hauptsitz des Federal Bureau of Control, eine Organisation, die sich mit übernatürlichen Phänomenen beschäftigt, und werden dabei Zeuge so vieler unglaublicher Ereignisse, dass wir bald in Frage stellen, was real ist. Die im Grunde sehr spannende Story hat allerdings das Problem, dass wir sie uns in zahlreiche Notizen und Audiologs zusammensuchen müssen, wenn wir sie ansatzweise verstehen wollen.

Die Macht der Möbel: Das Gameplay ist zwar einfach gehalten, macht aber trotzdem eine Menge Spaß, was vor allem an den übermenschlichen Fähigkeiten der Protagonistin liegt. Per Telekinese nutzt diese die Möbel als Wurfgeschosse, schleudert ihre Gegner quer durch den Raum oder fliegt ganz einfach selbst durch die Luft. Die beschränkte Anzahl an Waffen und Gegnertypen sorgt allerdings dafür, dass sich mit der Zeit Routine einstellt.

Fazit: Control ist ein fesselnder Actiontitel mit spannender Handlung und temporeichen Kämpfen. Der mangelnden Vielfalt bei Gegnern und Waffen sowie der etwas kurzen Spielzeit merkt man aber an, dass Entwickler Remedy diesmal nicht das ganz große AAA-Budget zur Verfügung hatte. Außerdem belohnt die Erzählweise des Spiels zwar alle, die sowieso jeden Winkel durchsuchen, kann für andere aber etwas anstrengend sein.

Control statt 59,99€ für 41,99€ (Plus-Mitglieder)

Far Cry 5 (Gold Edition)

Das richtige Spiel für: Alle, die sich in einer Open-World-Sandbox austoben wollen.

Nicht so gut für: Alle, die kreative Ideen und eine spannende Story erwarten.

GamePro-Wertung: 80 Punkte (Wertung für Standard Edition)

Auch den Open-World-Shooter Far Cry 5 gibt es im Sale deutlich reduziert, und zwar in der Gold Edition, die den Season Pass und weitere Extras enthält. Für Plus-Mitglieder sinkt der Preis von 89,99€ auf 26,99€, ohne Plus zahlt man 58,49€. Auch Bundles mit Far Cry New Dawn gibt es günstiger. Diese findet ihr hier.

Konzentriert: Die Far-Cry-Reihe bleibt sich auch im fünften Teil treu, im Kern bekommt man nach wie vor dasselbe Open-World-Gameplay, allerdings in konzentrierter Form. Eher unbeliebte Elemente wie der Zwang, ständig auf Türme zu steigen, wurden reduziert. Auch müssen wir keine Haie jagen, um aus ihrer Haut eine größere Brieftasche zu basteln. Übrig bleiben das Erobern von Stützpunkten, spontane Feindkontakte und zahlreiche Aufträge.

Im wilden Montana: Die offensichtlichste Neuerung ist aber das Szenario. Statt in fiktiven, weit entfernten Kleinstaaten spielt Far Cry 5 in Montana, dessen landschaftliche Schönheit sehr gut umgesetzt wurde. Von der beschaulichen Optik sollte man sich aber nicht täuschen lassen, denn eine brutale Sekte hat hier die Herrschaft ergriffen, was zu einer im Ansatz interessanten, aber oft wenig glaubwürdigen Story führt.

Fazit: Ein Spiel für Dichter und Denker ist Far Cry 5 nicht gerade geworden, aber das hat wohl auch niemand von der Reihe erwartet. Dafür bietet der Open-World-Titel mit vielen Waffen, Wildtieren und Fahr- und Flugzeugen eine Menge Möglichkeiten, sich kreativ auszutoben. Wer einfach nur einige Stunden kurzweilige Action will, ist hier richtig.

Far Cry 5 (Gold Edition) statt 89,99€ für 26,99€ (Plus-Mitglieder)

Weitere Angebote (Auswahl):

Die Übersicht über alle Deals im Sale findet ihr hier:

Doppelte-Rabatte-Sale im PlayStation Store