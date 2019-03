Der Release von Bloodborne jährt sich im März bereits zum vierten Mal. Die Fans des Spiels nutzen diesen Zeitpunkt, wie schon im letzten Jahr, für das Event "Return to Yharnam".

Ziel dieser Rückkehr ist es, die mittlerweile recht leeren Multiplayer-Server wieder zu füllen und noch einmal die Schrecken der Stadt und ihrer Monster zu erleben.

Was ist "Return to Yharnam"?

Das Event startete gestern und geht bis zum Geburtstag des PS4-Exklusivtitels, also bis zum 24. März. Um teilzunehmen, müsst ihr nichts weiter tun als das Spiel zu spielen. Die entsprechende Ankündigung im Subreddit empfiehlt jedoch folgende Dinge:

Um das meiste aus dem Event zu holen, erstellt euch einen neuen Charakter und beschwört während des Durchspielens so viele zufällige Koop-Partner und Invader wie möglich

Stellt sicher, dass eure Matchmaking-Region auf "Weltweit" geschaltet ist

Hinterlasst im Traum des Jägers neben den Bad-Boten eine Nachricht mit den Worten "You're in the know, right?" und wertet alle Nachrichten dieser Art nach oben

Nicht zuletzt: Habt Spaß!

Damit bietet sich nun die perfekte Gelegenheit, um Bloodborne noch einmal in seiner vollsten Blüte zu erleben. Zwar sind die Server abseits des Events nicht komplett leer, aber auf helfende Hände könnt ihr euch leider, abgesehen von den NPCs, nicht mehr verlassen.

Ein guter Zeitpunkt. Eine Rückkehr nach Yharnam bietet sich in diesem Jahr auch hervorragend zur Zeitüberbrückung an, denn am 22. März erscheint das nächste Projekt vom Entwickler From Software Sekiro: Shadows Die Twice.

Darin wird sich zwar einiges an Storytelling und Charakter-Entwicklung im Vergleich zu Dark Souls und Bloodborne ändern, aber viele Fans des japanischen Studios warten bereits auf den Ausflug ins feudale Japan.

Wenn ihr Bloodborne schon in- und auswendig kennt und ihr die Wartezeit lieber mit einem anderen Soulslike füllen wollt, empfehlen wir euch neun weitere Dark Souls-Alternativen.