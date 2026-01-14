RAGNAROK X: NEXT GENERATION – Das globale MMORPG mit 25 Millionen Spielern startet seine weltweite Open Beta

Am 14. Januar 2026 beginnt eine neue Reise, wenn RAGNAROK X: NEXT GENERATION (ROX Global) seine Tore für Beta-Spieler auf der ganzen Welt öffnet.

ROX Global hat weltweit bereits über 25 Millionen Spieler und ist nun bereit, seine Mischung aus nostalgischem Charme und moderner Innovation einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen. Ihr könnt euch das Spiel ab sofort von der offiziellen Website und den jeweiligen App-Stores herunterladen, um in die Welt von Midgard zurückzukehren.

Eine globale Erfolgsgeschichte kommt in eine neue Region

Seit seinem Debüt hat ROX Global in mehreren Märkten Erfolge erzielt und Auszeichnungen wie Google Play’s Best Game of the Year in Regionen wie Singapur, Thailand und Indonesien erhalten.

Im Jahr 2025 expandierte das Spiel erfolgreich nach Amerika und bewies damit seinen anhaltenden Reiz und festigte seine Position als Top-Anwärter in den regionalen MMORPG-Charts.

Nach einer konstruktiven Soft Launch-Phase gibt ROX Global jetzt den Start der offiziellen Open Beta am 14. Januar 2026 bekannt!

Basierend auf den Erkenntnissen von Spielern aus verschiedenen Regionen ist klar, dass die Communities vor allem die Kernpfeiler klassischer MMORPGs schätzen: Stetigen Fortschritt, strategische Dungeons und tiefe soziale Bindungen. Und heute betritt eine neue Generation von Abenteurern die Welt von Midgard.

Das Kernerlebnis – Eine wahrhaft spielergesteuerte Wirtschaft

Basierend auf einer 20-jährigen Ragnarok-IP-Tradition bewahrt ROX Global die Essenz klassischer MMORPGs der PC-Ära. Es verbindet altehrwürdige Systeme – wie die Verteilung von Attributspunkten und Karten-Verzauberungen – mit moderner mobiler Optimierung, um den Weg für ein aufgefrischtes Abenteuer zu ebnen:

Farm-to-Win (F2W): Reiner Gameplay-Fortschritt: Sämtliche Kernausrüstung, Upgrade-Materialien und Kosmetika können rein durch Gameplay erworben werden – Quests, Dungeons, Lebensfertigkeiten und insbesondere über das Exchange Center, den Handelsplatz des Spiels. Optionales Geldausgeben beschleunigt den Fortschritt, aber die Wahl bleibt euch überlassen: Seid ein Grinder oder ein Zahler.

Sämtliche Kernausrüstung, Upgrade-Materialien und Kosmetika können rein durch Gameplay erworben werden – Quests, Dungeons, Lebensfertigkeiten und insbesondere über das Exchange Center, den Handelsplatz des Spiels. Optionales Geldausgeben beschleunigt den Fortschritt, aber die Wahl bleibt euch überlassen: Seid ein Grinder oder ein Zahler. Spielergesteuerte Wirtschaft: Das Exchange Center ermöglicht es Spielern, Preise festzulegen und ihre Beute frei anzubieten. Die gesamte Wirtschaft wird durch natürliches Angebot und Nachfrage reguliert, wobei das System nur eine minimale Transaktionsgebühr erhebt.

Echte F2P-Zugänglichkeit: Die Premium-Währung Diamanten und die In-Game-Währung Kristalle sind in beide Richtungen vollständig austauschbar, sodass Free-to-Play-Spieler auf alle Inhalte zugreifen und sogar davon profitieren können, indem sie Zeit investieren und seltene Gegenstände handeln.

Gemeinschaft, epische Schlachten und die Schönheit des sozialen Spiels in Midgard

Im Mittelpunkt des ROX Global-Erlebnisses steht sein soziales Ökosystem, das darauf ausgelegt ist, Gemeinschaft durch intensiven Wettbewerb und sinnvolle Interaktion zu fördern. Zwei Kernpfeiler definieren das kollektive Abenteuer.

Brüderlichkeit auf dem Schlachtfeld: Ehre und wettbewerbsorientierter Ruhm

Für Spieler, die Herausforderungen und Teamstrategie lieben, bietet ROX Global starke kompetitive soziale Systeme:

Gildenkriege (GVG & KVM): Der ultimative Test für Strategie und Teamwork. Gilden kämpfen gegen Gegner in groß angelegten GVG -Kriegsführungen und taktischen KVM/5v5 -Matches, um Stadtkontrolle und seltene Ressourcen zu erlangen. Diese Systeme bilden den Kern des kompetitiven Gameplays und bieten hohe Einsätze und spannende Kämpfe.

Der ultimative Test für Strategie und Teamwork. Gilden kämpfen gegen Gegner in groß angelegten -Kriegsführungen und taktischen -Matches, um Stadtkontrolle und seltene Ressourcen zu erlangen. Diese Systeme bilden den Kern des kompetitiven Gameplays und bieten hohe Einsätze und spannende Kämpfe. Epische globale Meisterschaften: Neben regionalen Schlachten können Spieler in massiven globalen Turnieren wie dem War of the Chosen antreten und höchste Ehren sowie exklusive Champion-Belohnungen erlangen.

Bindungen & Lebensstil: Soziale Verbindung und persönliche Ausdrucksweise

Jenseits des Kampfes bietet ROX Global umfangreiche Funktionen für den Community-Aufbau und die Selbstdarstellung:

Sozial- & Paarsysteme: Durch engagierte Gildenaktivitäten und das Paarsystem (Eid/Heirat) können Spieler dauerhafte Bindungen eingehen. Paare können große Hochzeiten veranstalten und einzigartige Partnerfähigkeiten und Reittiere freischalten.

Durch engagierte Gildenaktivitäten und das (Eid/Heirat) können Spieler dauerhafte Bindungen eingehen. Paare können große Hochzeiten veranstalten und einzigartige Partnerfähigkeiten und Reittiere freischalten. Stil & Personalisierung: Persönliches Flair ist wichtig. Das Spiel bietet eine große Auswahl an exquisit gefertigten Outfits, Kopfbedeckungen und skurrilen Reittieren – von entzückenden Porings bis zum futuristischen Whirlwind Skateboard – die sicherstellen, dass jeder Abenteurer in Midgards lebendigen Städten auffällt.

Persönliches Flair ist wichtig. Das Spiel bietet eine große Auswahl an exquisit gefertigten Outfits, Kopfbedeckungen und skurrilen Reittieren – von entzückenden Porings bis zum futuristischen Whirlwind Skateboard – die sicherstellen, dass jeder Abenteurer in Midgards lebendigen Städten auffällt. Gelegentlicher Spaß: Eine nahtlose soziale Integration, einschließlich eines benutzerfreundlichen Fotomodus, stellt sicher, dass sich Abenteurer nie allein fühlen – perfekt für Spieler, die eine starke Community-Kultur schätzen.

Startet euer Abenteuer noch heute: Die Tore von Midgard sind offen, und ihr müsst die Reise nicht alleine antreten. Sammelt eure Freunde und begebt euch mit uns auf dieses epische Abenteuer!