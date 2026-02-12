Das REDMAGIC 11 Air auf dem Prüfstand: Ist dieses Gaming-Smartphone wirklich besser als jeder Handheld?

Dieses Handy ist eigentlich ein sehr kompaktes Handheld.

Das REDMAGIC 11 Air verspricht kompromisslose Leistung und ein revolutionäres Spielerlebnis für unterwegs. Wir haben das High-End-Gerät einem detaillierten Hands-On unterzogen und verraten, warum es in puncto Performance und Ergonomie selbst etablierten Gaming-Handhelds Konkurrenz macht. Lest hier, wie es sich in der Praxis schlägt!

Ersteindruck und Fakten: Das Wunderwerk für Gamer im Hosentaschenformat

Nur 7,8 mm dünn und dennoch ein Leistungsträger? Ich hatte Zweifel, ob die technischen Spezifikationen hier nicht übertrieben wurden. Jetzt zur Realität: Ich habe das REDMAGIC 11 Air einem intensiven Unboxing und Praxischeck unterzogen.

Pracktisch: Die transparente Hülle liegt schon fest dem Liefrumfang bei.

Um den hohen Anforderungen eines dedizierten Gaming-Smartphones gerecht zu werden, setzt der Produzent auf Bauteile, die primär auf maximale Leistung und Langlebigkeit ausgelegt sind. Die nachstehende Übersicht zeigt die zentralen Details der Hardware:

Display 6,85 Zoll OLED Panel", 2.688 x 1.216, 144Hz Abmessungen 163.82 mm x 76.54mm x 7.85mm Gewicht 207 g OS-Version REDMAGIC OS 11.0 (Android-Basis) Kamera 50 MP Sensor (OV50E40), OIS (Optische Bildstabilisierung), Blende f/1.89, 7P Linse Frontkamera 16 MP Sensor (OV16EQ), Blende f/2.0, KI-Algorithmus-Verbesserung Prozessor Snapdragon 8 Elite + Redcore R4 RAM/Speicher 2 GB oder 16 GB (LPDDR5X Ultra) und 256 GB oder 512 GB (UFS 4.1) Akku 7.000mAh, 80W Wired Fast Charging & Charge Separation (Stromversorgung direkt ans Mainboard unter Umgehung des Akkus beim Zocken) Display-Entsperrmethode Fingerabdruck, Gesicht Anschluss USB-C 3.2 Konnektivität Dual Nano-SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, DualGPS, Infrarot-Sensor Farben Phantom (transparentes Schwarz) & Prism (transparentes Weiß)

Das ist in der Box: Lieferumfang im Detail

Nachdem ich das kompakte Smartphone aus seiner Verpackung befreit hatte, widmete ich mich dem beiliegenden Zubehör. Ein positiver Punkt: REDMAGIC legt nach wie vor ein passendes Ladegerät und ein USB-C-Kabel bei. Das ist heutzutage nicht mehr Standard!

Der komplette Inhalt: Neben dem SIM-Tool beinhaltet die Verpackung des 11 Air auch eine Schutzhülle und das vollständige Ladezubehör.

Ebenfalls enthalten sind ein SIM-Tool und eine leicht durchscheinende Schutzhülle. Damit ist das Gerät von Anfang an vor Beschädigungen oder kleineren Unfällen gesichert, sodass keine sofortige Anschaffung von zusätzlichem Zubehör nötig wird.

Ergonomie trifft High-Performance: Das Handling des REDMAGIC 11 Air

Gaming-Handys erscheinen oft massiv und fühlen sich beim Gebrauch eher wie sperrige Handheld-Konsolen an. Speziell bei ausgedehnten Spielsitzungen kann das höhere Gewicht störend wirken.

Das REDMAGIC 11 Air wählt hier jedoch einen neuen Ansatz: Es ist erstaunlich leicht, mit einem Gewicht, das ungefähr dem von zwei Schokoladentafeln entspricht. Wie gelingt dem Hersteller dieser Ausgleich zwischen schlanker Form und starker Leistung?

Dank der niedrigen Masse und einer cleveren Gewichtsbalance liegt das REDMAGIC 11 Air auch nach stundenlangem Gebrauch noch komfortabel in der Hand.

Komfort im täglichen Einsatz: Zahlreiche aktuelle Smartphones wirken aufgrund schwerer Komponenten oft unausgewogen. Das REDMAGIC 11 Air verfolgt dagegen ein Konzept, bei dem die Gewichtsverteilung gleichmäßig über den gesamten Korpus erfolgt.

Das Ergebnis: Es liegt nicht nur hervorragend in der Hand, sondern lässt sich auch im Alltag bequem mitführen. Bei einem kurzen Ausflug war das Gerät in der Hosentasche kaum wahrzunehmen, sodass ich tatsächlich kurz überprüfen musste, ob ich es dabeihabe.

Dieser Nutzungskomfort setzt sich beim mobilen Spielen fort. Die ausgewogene Konstruktion in Verbindung mit dem nahtlosen Display ohne störende Aussparungen oder Kameralöcher sorgt für eine lockere Haltung der Hände und Arme.

Das Gerät hinterlässt hinsichtlich der allgemeinen Handhabung einen extrem durchdachten Eindruck.

Optik und Design: Transparente Eleganz mit Gaming-Details

Das Erscheinungsbild des REDMAGIC 11 Air legt Wert auf Transparenz. Die gewählte Farboption „Phantom“ besitzt eine durchsichtige Rückseite, die Einblicke in die inneren Bauteile und den aktiven Ventilator gewährt. In Kombination mit der eingebauten RGB-Beleuchtung entsteht eine technisch-futuristische Anmutung, welche die Gaming-Orientierung des Smartphones deutlich hervorhebt.

Einblick in die Technologie: Die durchsichtige Gehäuserückseite enthüllt die internen Komponenten sowie die aktive RGB-Beleuchtung.

Die RGB-Beleuchtung ist vorhanden, aber geschmackvoll integriert. Lichtpunkte sind an der zentralen Kameralinse, am Lüftungsschlitz und am Herstellerlogo auf dem Lüftermodul zu finden. Diese Akzente bieten visuelle Reize, ohne dabei aufdringlich zu erscheinen oder während des Gaming-Erlebnisses zu stören. Die Verbindung des transparenten Gehäuses mit der RGB-Technologie verleiht dem REDMAGIC 11 Air eine moderne, eigenständige Ästhetik.

Performance-Zentrale: Prozessor, Chip und Display-Technologie

Das REDMAGIC 11 Air tritt konkret als High-End-Hardware für ambitionierte Mobile-Gamer auf. Im Zentrum steht der Snapdragon 8 Elite Prozessor, ergänzt durch den dedizierten RedCore R4 Gaming-Chip des Herstellers. Dieses Gespann garantiert, dass die gesamte Rechenpower gezielt für eine optimale und verzögerungsfreie Spieleleistung eingesetzt wird.

Die leistungsstarke Ausrichtung wird auch beim Bildschirm evident: Das 6,85 Zoll große OLED-Panel erreicht eine Bildwiederholfrequenz von beeindruckenden 144 Hz – ein Wert, der über dem Niveau der meisten aktuellen Top-Smartphones liegt. Gepaart mit einer Touch-Sampling-Rate von 960 Hz setzt das Gerät Nutzereingaben extrem schnell und exakt um. Mit einer Auflösung von 2.688 x 1.216 Pixeln wurde ein guter Kompromiss zwischen gestochen scharfer Darstellung und geringem Stromverbrauch gefunden, was zu einer insgesamt harmonischen Bildqualität beiträgt.

Praxis-Check der Bildrate: Spiele, die dies unterstützen, wie etwa Brawl Stars, profitieren von den vollen 144 Hz des Bildschirms und wirken dadurch besonders flüssig.

Ein hervorstechendes Designmerkmal ist das Display-Gehäuse-Verhältnis von 95,1 Prozent. Weil der Bildschirm nahezu die gesamte Vorderseite bedeckt, sind störende Rahmen kaum sichtbar. Um bei dieser Bauart dennoch Fehlklicks am Rand auszuschließen, verwendet der Hersteller die sogenannte Magic Touch-Technologie. Dadurch werden Eingaben selbst in den äußersten Ecken präzise registriert – sei es bei der Steuerung im Spiel oder in den Menü-Optionen.

Ein besonderer Gewinn für das visuelle Erlebnis ist das Fehlen einer traditionellen Notch oder eines Kameralochs. Durch die Under-Display-Technologie wurde die Frontkamera unsichtbar unter dem Screen platziert, wodurch die volle Displayfläche ohne Unterbrechung für die Spielinhalte nutzbar ist.

Unschlagbare Ausdauer und Kühlung: Der 7.000 mAh Akku und das ICE Cooling System

Die Verbindung von flachem Design und großer Akkukapazität ist das Resultat einer bemerkenswerten Ingenieurleistung. Obwohl eine schlanke Bauform die Kapazität typischerweise reduziert, hat REDMAGIC im 11 Air einen beachtlichen 7.000 mAh Akku untergebracht. Derartige Werte sind sonst eher von Tablets oder bestimmten Outdoor-Smartphones bekannt.

Im Praxiseinsatz resultiert diese Kapazität laut Herstellerangaben in beeindruckenden Laufzeiten: Selbst grafisch fordernde Titel wie Genshin Impact erlauben bis zu 6,88 Stunden ununterbrochenes Spielen. Bei der Wiedergabe von Videos (zum Beispiel auf YouTube mit maximaler Helligkeit und Lautstärke) hält das Gerät etwa 8 Stunden durch. Unter moderateren Bedingungen sind sogar Nutzungszeiten im zweistelligen Stundenbereich möglich, was das Smartphone zu einem extrem langlebigen Partner macht.

Schnelle Aufladung: Der 7.000 mAh Akku ist dank der integrierten Schnellladefunktion schnell wieder vollständig geladen.

Das Smartphone erfüllt die Versprechen der Spezifikationen im tatsächlichen Gebrauch. Die Batterielaufzeit im normalen Betrieb ist ausgezeichnet, und die versprochenen Zeiten sind auch bei intensiver Beanspruchung realistisch. Nachdem ich das Gerät vollständig geladen, eingerichtet und verschiedene Spiele installiert hatte, blieb die Akkuanzeige für volle 2,5 Stunden bei 100 %, bevor sie auf 99 % fiel.

Falls die Akkureserven doch einmal zur Neige gehen, kann das REDMAGIC 11 Air dank der 80W Schnellladefunktion rasch wieder mit Energie versorgt werden. In meinem Beispiel benötigte das Gerät an einem kompatiblen USB-C-Schnelllader ungefähr 30 Minuten, um von 75 auf 100 % zu laden – ein solider Wert für eine Kapazität von 7.000 mAh.

Um eine Überhitzung des Snapdragon 8 Elite im engen Gehäuse zu verhindern, nutzt REDMAGIC das ICE Cooling System. Der eingebaute Ventilator erreicht bis zu 24.000 Umdrehungen pro Minute (RPM) und führt die Hitze aktiv über eine Vapor Chamber nach außen ab. Dadurch wird die Wärme nicht im Smartphone gespeichert, wie man es von vielen Standard-Modellen kennt, sondern über einen seitlichen Luftschlitz unmittelbar aus dem Gerät geleitet.

Ein kleiner Nachteil: Diese Bauweise erzeugt ein wahrnehmbares, surrendes Geräusch. Beim Spielen oder Medienkonsum mit Kopfhörern ist dies kaum relevant. Für Personen in der unmittelbaren Umgebung kann das Geräusch jedoch als leicht irritierend empfunden werden – es empfiehlt sich also ein wenig Distanz zu anderen, wenn man mit maximaler Lüfterleistung spielt.

Der Nutzen wiegt diesen kleinen Mangel jedoch auf: Das Gerät fühlt sich selbst bei hoher Beanspruchung angenehm kühl an. Weil der Lüfter auch während des Schnellladevorgangs automatisch aktiv wird, wird die Wärmeentwicklung jederzeit hervorragend gesteuert. Gerade in den Sommermonaten oder bei der Verwendung als Navigationshilfe in einem aufgeheizten Fahrzeug ist dies ein deutlicher Vorteil für die Lebensdauer der verbauten Komponenten.

Im Gaming-Einsatz: Die Spiel-Erfahrung mit dem REDMAGIC 11 Air

Genug der technischen Erörterungen: Die zentrale Frage ist nun, wie überzeugend das REDMAGIC 11 Air tatsächlich in der Spielpraxis funktioniert. Der Hersteller bewirbt das Gerät schließlich klar als dedizierte Hardware für ambitionierte Spieler. Dabei bietet das Smartphone einen wesentlichen, fühlbaren Vorteil:

Die kapazitiven Schultertasten - Ein entscheidender Gaming-Bonus: Im Gegensatz zu konventionellen Smartphones ist das REDMAGIC 11 Air mit den bereits von seinen Vorgängern bekannten Schultertasten ausgestattet. Diese sind das Kernelement des Unterschieds!

Sie vermitteln bei Spielen wie Call of Duty Mobile ein authentisches Shooter-Gefühl. Wer die Geschwindigkeit der 520 Hz Schultertasten einmal erlebt hat, wird das reine Touchscreen-Steuerungsprinzip, mit dem sich die meisten Smartphone-Nutzer begnügen müssen, nur ungern wieder nutzen.

Flexible Belegung: Die Schultertasten imitieren Berührungseingaben an frei bestimmbaren Stellen des Bildschirms.

Ein technisches Glanzstück: Die Schultertasten sind keine physisch hervorstehenden Knöpfe, sondern kapazitive Sensoren, die nahtlos in den Rahmen des Gehäuses eingelassen sind. Das elegante und dünne Design des REDMAGIC 11 Air wird somit beibehalten, ohne dass die Tasten die Bedienung beeinträchtigen. Ergänzend besitzt das Gerät an der Seite einen speziellen Knopf, um das Smartphone auch im vertikalen Format ideal für Gaming-Funktionen einsetzen zu können.

Was mich in der Praxis besonders überzeugt hat: Weil die Sensoren eine Berührungseingabe auf dem Screen nachbilden, können sie an jeder gewünschten Stelle auf dem Display "fixiert" werden. Bei Call of Duty Mobile verwende ich zum Beispiel den linken Auslöser zum Anvisieren und den rechten zum Feuern. Bei Diablo Immortal wiederum lassen sich damit komplexe Spezialangriffe mühelos aktivieren.

Dies erhöht nicht nur den Komfort beim mobilen Spielen, sondern steigert auch die Effektivität. Selbst in Spielen mit einfacherer Steuerung, wie Brawl Stars, stellen die Schultertasten einen echten Vorteil dar: Da die Daumen weniger Displayfläche verdecken, behält man jederzeit den kompletten Überblick über das Geschehen.

Die Game-Auswahl im Check: Von Shooter-Action bis Cloud-Streaming

Theoretische Angaben sind eine Sache, die tatsächliche Leistung im Einsatz eine andere. Um das REDMAGIC 11 Air umfassend zu checken, habe ich es mit diversen herausfordernden Spielen auf die Probe gestellt – darunter Call of Duty Mobile, Diablo Immortal und Doom: The Dark Ages über den Xbox Game Pass Streaming-Dienst.

Eine nützliche Funktion ist dabei der vorinstallierte Game Space. Dieses zentrale Interface fungiert als Steuerzentrale, über die alle installierten Handyspiele bequem organisiert, personalisiert und direkt gestartet werden können.

Kommandozentrale: Der REDMAGIC Game Space ermöglicht die Verwaltung der Spielesammlung und die präzise Anpassung der Performance-Einstellungen.

Über dieses Tool können wichtige Konfigurationen vorgenommen werden: Dazu zählen die Zuweisung der Schultertasten, die Helligkeit des Displays sowie nützliche Anzeigen-Overlays für den Batteriestatus und die FPS-Rate. Ebenfalls enthalten sind Funktionen für Bildschirmaufnahmen und die Kommunikation mit der KI-Assistenz MORA. Außerdem können Nutzer die CPU-Leistung gezielt regulieren und je nach Anforderung zwischen einem Energiesparmodus, der normalen Leistung oder dem maximalen Performance-Modus wechseln.

Action-RPG im Check: Dauerbelastung für den Snapdragon 8 Elite in Diablo Immortal

Die positiven Effekte der physischen Steuerung übertragen sich nahtlos auf Action-RPGs wie Diablo Immortal. Auch in dieser Spielgattung erweisen sich die Schultertasten als äußerst nützlich: Durch das Zuweisen des Basisangriffs und einer oft verwendeten Spezialfähigkeit auf die Trigger wird die gesamte Handhabung spürbar erleichtert. Die Kontrolle fühlt sich unmittelbar an, da die Daumen weniger komplizierte Eingaben auf dem Touchscreen tätigen müssen.

Direkte Kontrolle und flüssige Darstellung: Das REDMAGIC 11 Air sorgt in Diablo Immortal für eine reibungslosere und präzisere Spielerfahrung.

Die starke Systemleistung garantiert, dass das Spiel selbst mit maximalen Grafikeinstellungen durchgehend flüssig läuft. Besonders hervorzuheben ist, dass das aktive Kühlsystem die Temperaturentwicklung wirksam im Zaum hält, während der Akkuverbrauch auf einem vernünftigen Level bleibt.

Shooter-Erfahrung der Extraklasse: Call of Duty Mobile

In dieser Kategorie hat mich das REDMAGIC 11 Air am schwersten beeindruckt. Die Bedienung über die Schultertasten stellt für mich persönlich einen neuen Maßstab dar: Mobile-Gaming auf herkömmlichen Geräten fühlt sich im direkten Vergleich beinahe unvollständig an.

Die erweiterte Steuerungsmöglichkeit durch die Trigger ist derart eingängig und effektiv, dass sie für mich zu einem unverzichtbaren Element geworden ist. Allein dieser spürbare Mehrwert bietet für anspruchsvolle Mobile-Gamer ein überzeugendes Kaufargument für dieses Smartphone.

Der neue Standard im Mobile-Shooter-Genre: Die perfekte Abstimmung von überlegener Leistung und den reaktionsschnellen Schultertasten macht das REDMAGIC 11 Air zur perfekten Hardware für Call of Duty Mobile.

Auch die technische Performance des Geräts ist durchweg überzeugend. Dank des starken Prozessors und des schnellen Displays läuft Call of Duty Mobile konstant flüssig und ohne merkliche Ruckler. Für alle, die Wert auf verlässliche Leistung und höchste Präzision legen – egal ob unterwegs oder daheim – ist das REDMAGIC 11 Air eine Hardware-Lösung, die selbst in intensiven Shooter-Partien keine Schwachstellen offenbart.

Streaming-Check: So schlägt sich das Smartphone beim Cloud-Gaming mit Doom: The Dark Ages

Wer auf Cloud-Streaming-Angebote, wie den Xbox Game Pass, zurückgreift, hat auf dem REDMAGIC 11 Air Zugriff auf die komplette Auswahl an unterstützten Spielen. Das Smartphone dient hier als Hochleistungs-Basis für anspruchsvolle Cloud-Gaming-Sessions unterwegs.

Bei der Verwendung von Cloud-Diensten ist der Steuerungsaspekt von Bedeutung: Weil es sich um die originalen PC- oder Konsolen-Versionen handelt, die lediglich auf das Handy gestreamt werden, ist ein kompatibler Controller nötig. Dieser kann jedoch dank der Bluetooth-Funktion sehr einfach verbunden werden.

Unter der Voraussetzung einer stabilen Internetverbindung laufen sogar grafisch aufwendige Titel wie Doom: The Dark Ages ohne Probleme und verlässlich auf dem REDMAGIC 11 Air.

Fazit: Die ultimative mobile Gaming-Hardware

Das REDMAGIC 11 Air stellt sich als dedizierte Hardware vor, die zielgerichtet für die Bedürfnisse heutiger Mobile-Gamer konzipiert wurde. Es punktet mit einem leichten, komfortablen Design und einer Optik, die trotz des Gaming-Schwerpunkts edel und zeitgemäß erscheint. Die technischen Komponenten gewährleisten auch unter maximaler Beanspruchung eine gleichbleibend hohe Leistung, die durch das aktive Kühlsystem zuverlässig aufrechterhalten wird.

Vor allem durch die verbauten, hochpräzisen Schultertasten differenziert sich das Gerät von gewöhnlichen Smartphones und wirkt im Gebrauch mehr wie eine extrem kompakte Handheld-Konsole. Die Kombination aus dem langlebigen 7.000 mAh Akku, dem herausragenden 144-Hz-Display und der speziellen Gaming-Software macht das REDMAGIC 11 Air zu einer Top-Empfehlung für jeden, der auch mobil nicht auf erstklassige Spiele-Performance verzichten will.

Ein Must-Have für Gamer: Das REDMAGIC 11 Air vereint stilvolles Design mit einer Performance, die man unterwegs nicht mehr missen möchte.

Speziell für Spieler wie mich, die mit der reinen Touch-Steuerung häufig an ihre Grenzen stießen und sich die Haptik traditioneller Handhelds zurückwünschten, sind die Schultertasten eine enorme Bereicherung. Endlich wird genau die Steuerungsschärfe erreicht, die ich mir für das mobile Spielerlebnis stets erhofft hatte.

Wer ein begeisterter Gamer ist und ohnehin ein neues Smartphone sucht, sollte das REDMAGIC 11 Air definitiv in die engere Wahl ziehen. Für mich persönlich definiert dieses Gerät den neuen Standard – eine Gaming-Session auf dem Handy ohne diese Hardware ist für mich kaum noch vorstellbar.