Call of Duty: Black Ops 7 startet - Uhrzeit, Server-Status und mehr im Launch-Ticker

Mit Black Ops 7 geht im November 2025 der neueste Teil der CoD-Serie an den Start. In unserem Live-Ticker versorgen wir euch mit allen wichtigen Infos.

Tobias Veltin
13.11.2025 | 17:30 Uhr

Am 14. November legt Call of Duty: Black Ops 7 auf PlayStation, Xbox und PC los. Am 14. November legt Call of Duty: Black Ops 7 auf PlayStation, Xbox und PC los.

Es ist mal wieder diese Zeit des Jahres, in der ein neues Call of Duty erscheint. Dieses Mal ist es Call of Duty: Black Ops 7, das von Treyarch und Raven Software entwickelt wurde.

Live-Ticker zum Start von CoD: Black Ops 7

Donnerstag, 13.11.2025

17:30 Uhr

Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker! Am 13. und 14. November halten wir euch über alle wichtigen Infos zum Launch von Black Ops 7 auf dem Laufenden und informieren euch, falls es Probleme mit den Servern geben sollte. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß mit Black Ops 7!

Video starten 1:24 Call of Duty: Black Ops 7: Launch-Trailer zum neuen Shooter

Die wichtigsten Infos zum Black Ops 7-Start im Überblick

  • Datum: 14. November 2025
  • Uhrzeit: vermutlich zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr deutscher Zeit*
  • Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC

*Schätzung aufgrund der Erfahrungen bisheriger CoD-Launches.

Digitale Editionen des Spiels werden vermutlich um diese Zeit freigeschaltet, spätestens dann sollten auch die Server live sein. Wer schon vorab eine physische Version ergattern konnte, kann möglicherweise schon etwas früher loslegen. In einem separaten Artikel verraten wir euch mehr zum Preload und Start-Zeiten von Call of Duty: Black Ops 7.

Definitiv früher loslegen könnt ihr, wenn ihr den "Neuseesland-Trick" anwendet. Wie der genau funktioniert, erklärt euch Kollege Basti in seinem Artikel:

CoD Black Ops 7 jetzt schon spielen: So funktioniert der Neuseeland-Trick auf PS5, PS4 und Xbox Game Pass
von Sebastian Zeitz
CoD Black Ops 7 jetzt schon spielen: So funktioniert der Neuseeland-Trick auf PS5, PS4 und Xbox Game Pass

Das erwartet euch in Black Ops 7

Der Shooter bietet das übliche Paket aus Kampagne, Multiplayer und Zombies, hat aber auch ein paar Besonderheiten – etwa, dass der Story-Modus auch mit bis zu vier Personen im Koop-Modus gespielt werden kann.

Storytechnisch gehts in die Zukunft, genauer gesagt ins Jahr 2035. Mit David Mason kehrt der aus Black Ops 2 bekannte Protagonist zurück, der sich sich im Laufe des Spiels mit seinen eigenen Ängsten auseinandersetzen muss.

Der Zombies-Modus bietet das schon in anderen Teilen etablierte Wellen-Gameplay gegen Zombiehorden und der Multiplayer geht mit einem beachtlichen Content-Paket an den Start. So gibt es unter anderem satte 19 Maps und 33 Waffen. Wie gewohnt wird der Umfang zukünftig mit Content-Seasons erweitert.

