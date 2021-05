Call of Duty: Wenn ihr jetzt euer Konto sichert, bekommt ihr doppelte XP

Activision möchte, dass ihr euer Call of Duty-Konto sicher macht. Wer sich jetzt eine 2-Wege-Authentifizierung für seinen Activision-Account einrichtet, bekommt eine Zeit lang (zweimal eine Stunde) doppelte Erfahrungspunkte für den Battle Pass. Hierfür hinterlegt ihr neben eurem Nutzernamen und Passwort noch eine weitere Information, wie etwa eure Telefonnummer. Ihr schlagt also zwei Fliegen mit einer Klappe.

Das Angebot betrifft Spieler:innen von Call of Duty Warzone und Call of Duty Black Ops: Cold War. Natürlich lohnt es sich immer, die eigenen Konten besser zu schützen, selbst wenn ihr die Bonus-XP nicht benötigt. Den Vorgang könnt ihr auf der offiziellen Seite von Call of Duty vornehmen. Noch mehr Informationen zu dem Thema veröffentlichte Activision in einem Blog-Post.

Weitere Artikel zum Thema Call of Duty:

Call of Duty 2021 wird bald enthüllt

Nachdem über Battlefield 6 gefühlt täglich neue Infos die Runde machen, sollte der Shooter von EA bald angekündigt werden. Die große Frage ist auch in diesem Jahr: Kann es Battlefield mit Call of Duty aufnehmen? Das wird spannend, denn auch das nächste CoD sollte in den nächsten Wochen offiziell präsentiert werden. Vielleicht sehen wir es ja auf der E3, obwohl weder Sony noch Activision auf der Messe anwesend sein werden.

Gegensätzliche Settings: Vermutlich wird CoD 2021 im 2. Weltkrieg spielen, oder zumindest kurz danach. Ein krasser Gegensatz zu dem modernen Setting von Battlefield 6. Beide Titel sollen sich aber auf die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S konzentrieren und einiges aus den neuen Geräten herausholen. Die kommenden Tage und Wochen werden für Shooter-Fans auf jeden Fall aufregend.

