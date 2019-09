Call of Duty: Modern Warfare erscheint in Deutschland komplett ungeschnitten. Das hat Publisher Activision im Rahmen der gestrigen Sony State of Play bekannt gegeben. Auch wenn vergangene Teile der Reihe immer wieder im Gewaltgrad oder gezeigten Inhalten abgeschwächt wurden, bleibt der neueste Teil davon verschont (via GameStar).

Schon nach der Ankündigung von Modern Warfare stand das durchaus zur Diskussion. Immerhin hat Infinity Ward bereits in den ersten Meldungen klar gemacht, dass uns im neuen Shooter viele harte Szenarien bevorstehen, die sich an der berüchtigten Flughafen-Szene aus Modern Warfare 2 orientieren. Letztere war in der deutschen Fassung stark geschnitten, die Spieler bekamen ein GameOver zu sehen, wenn sie auf Zivilisten schossen. In der US-Fassung war das ohne Probleme möglich.

Bestätigt ist beispielsweise bereits ein Abschnitt, in dem wir ein Kind während eines Giftgas-Angriffs spielen und aus der furchtbaren Situation entkommen müssen. Den Entwicklern zufolge sollen Teile von Modern Warfare sehr emotional werden. Angeblich gab es sogar intern bei den Entwicklern Diskussionen darüber, ihr eigenes Spiel zu entschärfen.

Modern Warfare erschein 100% uncut bei uns

Auch abseits von MW2 blieb die Reihe nicht verschont. Das im Zweiten Weltkrieg angesiedelte World at War war nicht nur deutlich im Gewaltgrad entschärft, sondern auch im Bezug auf die Hakenkreuze. Letztere spielen bei Modern Warfare natürlich keine Rolle. In Call of Duty: Black Ops gab es ebenfalls eine kurze Folterszene, die für die deutsche Version angepasst wurde.

Mit dem neuen Story-Trailer wurde auch bekannt, dass der Horde-ähnliche Survival-Modus ein ganzes Jahr lang PS4-exklusiv bleiben wird. Erst ab dem Oktober 2020 dürfen Xbox One und PC-Spieler diesen nutzen. Damit hat sich Activision aktuell keine Freunde gemacht.

Das Feedback zur vergangenen Multiplayer-Beta fiel dagegen überwiegend positiv aus. Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PS4, Xbox One und PC.