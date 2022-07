Call of Duty Modern Warfare 2 verteilt nächste Woche Beta Keys, aber ihr braucht Glück

Activision macht immer noch ein großes Geheimnis darum, wann der Starttermin der Beta für Call of Duty Modern Warfare 2 sein wird. Doch es gibt schon in der kommenden Woche die Möglichkeit, einen Key für die Beta zu ergattern. Wir verraten euch, was ihr dafür tun müsst.

Beta-Keys durch Zuschauen bei CoD MW 2

Auf dem offiziellen Twitter-Account der Call of Duty League kündigten die Verantwortlichen an, dass sie in der kommenden Woche im Rahmen des Championship Weekend 2022-Events einige Beta-Keys verteilen wollen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wann werden die Beta Keys verteilt? Die Championships finden vom 4. bis zum 7. August 2022 statt, doch ihr habt nur am Sonntag (7. August) die Chance, einen Key zu erhalten.

Wie komme ich an einen Beta Key? Um einen Key zu bekommen, müsst ihr die Meisterschaften entweder live vor Ort in Los Angeles oder im Livestream ansehen. Dazu müsst ihr auf der Webseite einen Activision-Account erstellen und ihn mit eurem YouTube-Account verlinken.

Activision verriet nicht, ob alle Zuschauenden einen Beta-Key erhalten. Die Rede ist lediglich vom „größten Key-Drop aller Zeiten“ und dass ihr die Chance auf einen Key habt. Ihr dürft also gespannt sein, ob es am Ende für einen Beta-Key für euch gereicht hat.

Die Kampagne hat sich bereits in einem schicken Trailer präsentiert:

Noch mehr Gerüchte zur Call of Duty-Beta findet ihr hier:

CoD-Beta: Starttermin bleibt sich treu

Der bekannte Insider Tom Henderson gibt an, dass die Beta zu Call of Duty Modern Warfare 2 im frühen September stattfinden könnte. Ihm zufolge würde es mehrere Quellen geben, die dies bestätigen können. Die Aussage deckt sich nur teilweise mit den Leaks des Insiders Ralph Valve, der eine Beta für Mitte bis Ende September voraussagt.

Wann könnte uns die Beta erwarten? Falls Henderson Recht behält, könnte die Beta bereits in der Woche vom 5. bis zum 11. September 2022 stattfinden. Dies würde sich mit früheren CoD Beta-Releases decken, denn die Beta für CoD: Black Ops Cold War fand am 9. September 2020 bzw. für CoD: Vanguard am 07. September 2021 statt.

So oder so bleibt es zunächst abzuwarten, wann die Beta tatsächlich sein wird. Vielleicht gibt es schon in der kommenden Woche mehr Informationen im Rahmen der Verteilaktion der Beta-Keys.

Welcher Beta-Termin wäre für euch passend?