CoD Modern Warfare 2 - Eins der größten Ärgernisse soll bald einen Fix bekommen

Nach dem Release von Call of Duty Modern Warfare 2 wurden immer mehr Fan-Stimmen laut, dass das neue Menü nicht mehr so intuitiv wie in früheren CoD-Titeln sei. Viele Spieler*innen kommen mit der neuen Benutzeroberfläche (User Interface, kurz UI) und der Benutzererfahrung (User Experience, kurz UX) nicht zurecht. Um UI und UX weniger komplex zu gestalten, haben Fans mittlerweile sogar ihre eigenen Menüs designt.

Einem neuen Bericht von Branchen-Insider RalphsValve zufolge hat sich das Team von Infinity Ward die Kritik der Fans nun zu Herzen genommen und gelobt, bald eine Abhilfe für die umständliche Menüführung zu liefern.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Neue UI und UX für CoD Modern Warfare 2

Der Leaker berichtet, dass einige Überarbeitungen am UI und UX für Modern Warfare 2 und sogar für das bald erscheinende Warzone 2.0 anstehen. Mehrere Abteilungen arbeiten daran, die Benuteroberfläche und andere zusätzliche Schnittstellen für die erste Season zu verbessern:

Was ist der Grund für das aktuelle Menü? Laut Insider RalphsValve sollen interne Unstimmigkeiten zwischen den Abteilungen Schuld sein, die die Anweisungen und Arbeitsabläufe verkompliziert haben. Das hat zu der Menüführung geführt, wie wir sie aktuell in Call of Duty Modern Warfare 2 sehen.

Was bedeuten UI und UX eigentlich? UI steht für User Interface und beschreibt das Design der Benutzeroberfläche. UX hingegen steht für User Experience und konzentriert sich auf die Navigation und die durchzuführenden Aktionen des Benutzers.

Außerdem wurde in der vergangenen Zeit Hunderte Stellenanzeigen für neue UI- und UX-Ingenieure geschaltet, die teilweise von ehemaligen Hulu- und Microsoft-Mitarbeiter*innen besetzt wurden. Das neue Team hat zwar einen frischen Wind in das Menüdesign gebracht, aber nicht zum Positiven verändert.

Wann kommen die UI- und UX-Änderungen? Hierzu machte Insider RalphsValve keine genaue Angabe. Doch der Hinweis darauf, dass diese Änderung auch für Warzone 2.0 gelten soll, könnte bedeuten, dass wir schon zum Start der ersten Season eine Änderung erleben könnten. Somit sollten wir schon ab dem 16. November 2022 die Augen offenhalten.

Wie kommt ihr mit dem neuen Menü in Call of Duty Modern Warfare 2 zurecht?