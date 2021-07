Call of Duty 2021 taucht mit Logo auf Battle.net auf und scheint WW2-Setting zu bestätigen

Über Battlefield 2042 wissen wir schon so einiges. EA hat uns dazu in den letzten Tagen bereits viele Informationen und sogar Gameplay spendiert. Vom großen Konkurrenten Call of Duty, das diesen Herbst ebenfalls einen neuen Ableger erhalten wird, haben wir bisher fast ausschließlich über Leaks gehört. Aber jetzt gibt es zumindest ein offizielles Logo.

Codename Slipstream

Auf Battle.net, dem Launcher von Activision-Blizzard, gibt es einen Eintrag zu CoD 2021 und zwar unter dem Namen Call of Duty: Slipstream. Slipstream kann Sog oder auch Windschatten bedeuten, ist aber ziemlich sicher nur ein Arbeitstitel, der verhindern soll, dass der echte Name des Spiels an die Öffentlichkeit gerät. Vermutlich ist er das aber bereits, denn Insider sind sich sicher, dass der nächste Teil der Reihe Call of Duty: Vanguard heißen wird.

Logo sieht nach WW2 aus

Interessanter als der Name ist ohnehin das Logo. Wie Leaker Tom Henderson anmerkt, erinnern die Streifen an der Seite an den 2. Weltkrieg. Woran genau, sagt er nicht, aber eventuell an die Bemalung von Kampfflugzeugen oder an Rangabzeichen an einer Uniform. Nach einem modernen Setting wie Battlefield 2042 sieht das Logo zumindest nicht aus.

Wir fragen bei Activision nach, ob was es mit dem Namen und Logo auf sich hat.

Das wissen wir über Call of Duty 2021

Schon seit Monaten wird unter Leakern und Insidern gemunkelt, dass der Name des nächsten CoD-Ablegers Vanguard lauten wird und dass wir in den 2. Weltkrieg zurückkehren werden. Als Entwicklerstudio ist Sledgehammer bereits offiziell bestätigt, die durch Call of Duty: WWII bereits Erfahrung mit dem Setting haben.

Eine erneute Kooperation zwischen Activision und Sony ist sehr wahrscheinlich, zumal EA die Xbox Series X/S gerade als offizielle Partner-Konsole von Battlefield 2042 erklärte. Sony-Fans könnten also wieder exklusive Boni und zeitexklusive Maps erhalten.

Prio liegt bei neuer Hardware: Genau wie Battlefield 2042 soll auch Vanguard den Fokus auf die PS5 und Xbox Series X/S legen. Aber auch wenn eine Version für PS4 und Xbox One noch nicht offiziell bestätigt ist, wird die Last-Gen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht leer ausgehen.

Im Gegensatz zu Battlefield 2042 wird Call of Duty 2021 neben den diversen Multiplayer-Modi wohl eine klassische Singleplayer-Kampagne haben.

Call of Duty: Vanguard soll laut Activision pünktlich im Herbst/Winter 2021 erscheinen.

Was haltet ihr von den bisherigen Infos zu Call of Duty 2021?