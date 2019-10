Auf der Sony State of Play in der vergangenen Woche hat Publisher Activision bekannt gegeben, dass der Spec Ops-Modus Survival von Call of Duty: Modern Warfare bis zum 1. Oktober 2020 nur auf der PS4 spielbar sein wird. Nun wissen wir auch genauer, was sich dahinter verbirgt (via Sony).

Horde-Modus für bis zu 4 Spieler

Wie bereits vermutet, handelt es sich im Grunde um einen Horde-Modus, den ihr mit bis zu drei Freunden im Koop spielen könnt. Ihr müsst euch also in verschiedenen Szenarien gegen immer stärker werdende Wellen von Feinden durchsetzen und so lange durchhalten wie möglich. Offiziell heißt es:

"Special Ops Survival Mode ist ein exklusiver, zusätzlicher Modus für Playstation 4 Call of Duty: Modern Warfare-Spieler, der dich und bis zu drei Freunde in einen intensiven Koop-Kampf gegen feindliche Kräfte wirft. Im Special Ops Survival Mode wirst du dich gegen Wellen mit immer stärker werdenden Kämpfern in verschiedenen Erfahrungen zu Wehr setzen. Rüste dich aus und mach dich bereit über unendlichen Koop-Spaß."

Diesen "unendlichen Koop-Spaß" gibt es allerdings nur für PS4. Die Ankündigung der zeitlichen Exklusivität hat in der Community hohe Wellen geschlagen. Bisher gab es vor allem unwichtigen Kleinkram als Exklusiv-Content. Ein ganzer Modus geht für viele Spiele zu weit, zumal im Oktober 2020 bereits das nächste Call of Duty vor der Tür stehen dürfte.

Survival ist ein Teil des großen Spec Ops-Modus. Hier können verschiedene Herausforderungen und Mini-Missionen im Koop gespielt werden, wie bereits in Modern Warfare 2 und 3. Spec Ops ist neben der Story-Kampagne und dem Multiplayer-Modus eines der großen Standbeine von Modern Warfare. Wie umfangreich Survival am Ende sein wird, bleibt abzuwarten.

Abgesehen von Survival soll es keine weiteren exklusiven Inhalte geben. Das betrifft auch die DLCs nach Release, die für alle Plattformen gleichzeitig erscheinen werden.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PS4, Xbox One und PC. Nachdem Sony die Crossplay-Beta für PS4 beendet hat, könnt ihr gemeinsam mit dem anderen Plattformen spielen.