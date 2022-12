CDPR schaltet Cyberpunk 2077-Funktion wegen The Witcher 3 Next Gen-Launch ab

Falls ihr gerade fleißig Cyberpunk 2077 spielt, lasst euch gesagt sein: Ab heute funktioniert das automatische Hochladen der Autosaves nicht mehr. Egal, ob ihr auf PS4, PS5, PC, Xbox One oder Xbox Series S/X spielt: Die Funktion wurde heute deaktiviert und Schuld hat die Next Gen-Version von The Witcher 3. Aber keine Sorge, die normalen Spielstände werden trotzdem noch in die Cloud hochgeladen. Außerdem kommt die Funktion auch irgendwann wieder zurück.

Achtung, Cyberpunk 2077 lädt Autosaves jetzt nicht mehr automatisch in die Cloud

Darauf müsst ihr achten: Wenn ihr aktuell Cyberpunk 2077 spielt und euch auf den Upload der Autosaves in die Cloud verlasst, solltet ihr aktuell lieber immer nochmal manuell speichern. Die normalen, manuellen Spielstände werden nämlich weiterhin hochgeladen. Dann solltet ihr auf der sicheren Seite sein.

Wann ist das wichtig? Eigentlich fast nur, wenn ihr zwischen verschiedenen Geräten hin- und herwechselt. Zum Beispiel, wenn ihr einen Spielstand vom PC auf eurem Steam Deck fortsetzen wollt, oder falls ihr von einer Konsole auf die andere switcht, eure Daten verliert, neu installieren müsst oder ähnliches.

Darum ist das so: CD Projekt RED will offenbar Daten sparen, beziehungsweise für weniger Verkehr auf den Servern sorgen. Das hängt mit dem Launch der Next Gen-Version von The Witcher 3 zusammen. Der Release dürfte einiges an Traffic verursachen und deswegen soll wohl einfach möglichen Problemen vorgebeugt werden.

Feature kehrt zurück: Falls euch der Cloud-Upload eurer heißgeliebten Autosaves in Cyberpunk 2077 besonders am Herzen liegt, müsst ihr nicht traurig sein. Die Funktion soll nur kurzzeitig abgeschaltet bleiben, irgendwann aber zurückkehren. Einen Termin dafür gibt es zwar noch nicht, aber CDPR will Bescheid geben, wenn es soweit ist.

So sieht das Next Gen-Upgrade von The Witcher 3 übrigens aus:

Das große Next Gen-Upgrade von The Witcher 3 für PS5, Xbox Series S/X und den PC erscheint heute Nacht beziehungsweise morgen. Unter anderem bringt das Update einen 60 FPS-Modus, diverse Quality of Life-Verbesserungen, eine neue Kameraperspektive und Ray-Tracing (das allerdings viel Geruckel verursacht).

Nutzt ihr Autosaves bei Cyberpunk 2077 in der Cloud? Wie findet ihr solche Vorsichtsmaßnahmen?