Nicht mehr lange, dann können wir uns erneut Geralts Hexer-Rüstung überstreifen und dank des Next Gen-Upgrades durch die aufgehübschte Spielwelt von The Witcher 3 wandern. Wir fassen vor dem Launch noch einmal alle Infos zum Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S für euch zusammen.

Release und Launch-Zeit - Wann ist das PS5- und Xbox Series X/S-Upgrade verfügbar?

Mittlerweile hat CD Projekt RED die offiziellen Startzeiten des Next Gen-Updates enthüllt:

Release für Xbox und PC: 14. Dezember 2022 um 1 Uhr morgens (entspricht 1am MEZ)

14. Dezember 2022 um 1 Uhr morgens (entspricht 1am MEZ) Release für PS5: 14. Dezember 2022 um 0 Uhr (entspricht 12am MEZ)

Die PS5-Version erscheint also bereits in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember um 0 Uhr morgens, während die Xbox- und PC-Version eine Stunde zum Download bereitsteht.

Next Gen-Update kostenlos: Für alle, die The Witcher 3 bereits für PS4 und Xbox One (oder PC) besitzen, wird das Upgrade ohne weitere Zusatzkosten verfügbar sein.

Im unteren Trailer könnt ihr einen Blick auf die PS5- und Xbox Series X/S-Version von The Witcher 3 werfen:

1:58 The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X/S zeigt sich im ersten Trailer

Grafische Überarbeitungen: Sowohl Charaktere als auch die Umgebung werden grafisch modernisiert: Verbesserungen von Auflösung und Texturen, überarbeitete Beleuchtung und Reflexionen, mehr Details in der Spielwelt (zB dichterer Pflanzenwuchs)

Sowohl Charaktere als auch die Umgebung werden grafisch modernisiert: Verbesserungen von Auflösung und Texturen, überarbeitete Beleuchtung und Reflexionen, mehr Details in der Spielwelt (zB dichterer Pflanzenwuchs) Leistungsmodus, der mit 60 fps läuft und laut CD Projekt der PC-Version mit Ultra-Einstellungen entsprechen soll

und laut CD Projekt der PC-Version mit Ultra-Einstellungen entsprechen soll Qualitäts-Modus mit Ray-Tracing in 30 fps

mit Ray-Tracing in 30 fps Dualsense-Support: Adaptive Trigger und haptisches Feedback steigern Immersion auf PS5

Adaptive Trigger und haptisches Feedback steigern Immersion auf PS5 Neue Inhalte wie Quests , die an die The Witcher-Serie auf Netflix angelehnt sind (im Zuge dessen wird beispielsweise eine Tür geöffnet, die in der Ursprungs-Version geschlossen ist )

, die an die The Witcher-Serie auf Netflix angelehnt sind (im Zuge dessen wird beispielsweise ) Zahlreiche Quality of Life-Anpassungen: Einstellbare Größe der Untertitel, ausblendbare Mini-Map, schnell Zaubern dank Trigger-Tasten und Buttons, und einiges mehr

Einstellbare Größe der Untertitel, ausblendbare Mini-Map, schnell Zaubern dank Trigger-Tasten und Buttons, und einiges mehr Diverse Bugfixes und kleinere Anpassungen: zB wird einer der nervigsten Schnellreisepunkte des Spiels gefixt

Einen ersten Blick auf die grafischen und technischen Verbesserungen könnt ihr in diesem GamePro-Artikel werfen:

Das Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S enthält außerdem fünf essentielle PC-Mods, die ihr euch unbedingt herunterladen solltet, denn sie beseitigen nicht nur nervige Fehler, sondern bringen auch einen zusätzlichen Grafik-Boost. Hier sind die extrem wichtigen Mods im The Witcher 3-Update im Überblick.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Werdet ihr euch das Next Gen-Upgrade herunterladen und The Witcher 3 noch einmal spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.