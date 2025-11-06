CoD Black Ops 7 - Alle 24 Operators zum Launch im Überblick

Hier sind alle 24 Operatoren, die ihr zum Start von Call of Duty: Black Ops 7 spielen könnt, im Überblick. Inklusive ihrer Standard-Skins und wie ihr sie freischaltet.

Linda Sprenger
06.11.2025 | 14:45 Uhr

Activision hat die 24 Launch-Operatoren für Black Ops 7 enthüllt. Activision hat die 24 Launch-Operatoren für Black Ops 7 enthüllt.

Call of Duty: Black Ops 7 geht am 14. November 2025 mit insgesamt 24 Operatoren an den Start. Activision hat kurz vor dem Release des Shooters alle Charaktere mit ihren Standard-Skins enthüllt. Außerdem wissen wir nun, wie wir sie freischalten bzw. mit welchen Operatoren wir direkt zum Start auf die Schlachtfelder ziehen können. Wir listen alle für euch auf.

Alle Operators für Call of Duty: Black Ops 7

Video starten 0:30 Call of Duty: Black Ops 7: Trailer zur Multiplayer-Beta des Shooters

In der folgenden Liste findet ihr alle 24 Operatoren und ihre Freischalt-Bedinungen in der Übersicht. Alle können in den drei Spielmodi (Koop-Kampagne, Multiplayer und Zombies) eingesetzt werden:

Operator Freischaltbedingung
50/50Sofort verfügbar
AndersonSofort verfügbar
CarverSofort verfügbar
DempseySofort verfügbar
FalknerWird auf Spielerlevel 13 freigeschaltet
GreySofort verfügbar
GrimmWird auf Spielerlevel 7 freigeschaltet
HarperÜber die Black Ops 7 Vault Edition freischaltbar
JuradoSofort verfügbar
KaganWird auf Spielerlevel 40 freigeschaltet
KarmaÜber die Black Ops 7 Vault Edition freischaltbar
MasonSofort verfügbar
MayaSofort verfügbar
NikolaiSofort verfügbar
RazorWird auf Spielerlevel 28 freigeschaltet
Reaper EWR-3Über die Black Ops 7 Vault Edition freischaltbar
RichtofenSofort verfügbar
SamuelsSofort verfügbar
TakeoSofort verfügbar
T.E.D.D.Über die Black Ops 7 Vault Edition freischaltbar
VermaakWird auf Spielerlevel 34 freigeschaltet
WeaverSofort verfügbar
Wei LinWird auf Spielerlevel 19 freigeschaltet
ZaveriSofort verfügbar

14 Operatoren sind sofort verfügbar, also ohne, dass ihr sie erst freischalten müsst. Für 6 Operatoren müsst ihr ein bestimmtes Level freischalten. Und vier weitere Charaktere könnt ihr nur bekommen, wenn ihr die circa 110 Euro teure Black Ops 7 Vault Edition erwerbt.

Das untere Bild zeigt euch, wie die Charaktere aussehen, die der Shooter zum Start zur Verfügung stellt:

Alle 24 Operator zum Launch von Call of Duty: Black Ops 7. Alle 24 Operator zum Launch von Call of Duty: Black Ops 7.

Das war's aber natürlich noch nicht. Activision hat bereits angekündigt, in Zukunft noch weitere Operatoren zu Black Ops 7 hinzufügen zu wollen, ganz so wie wir es aus früheren Serienteilen gewohnt sind. Dank Prestige-Level können wir neben Waffen-Blueprints auch neue Operator-Skins freischalten, sprich: unsere Schützlinge neu einkleiden.

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am Freitag, dem 14. November 2025 für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC.

Mehr zum Thema
Call of Duty Black Ops 7-Preload: Datum und Uhrzeit für den Vorab-Download bekannt
von Tobias Veltin
Call of Duty Black Ops 7-Preload: Datum und Uhrzeit für den Vorab-Download bekannt

Der Preload für den Shooter startet bereits am 10. November. Alle Infos dazu sowie die konkreten Startzeiten (die sich auf PC und Konsole leicht voneinander unterscheiden) entnehmt ihr der oben verlinkten GamePro-Übersicht.

Mehr zum Thema
Call of Duty Black Ops 7 Season 1: Möglicher Termin, Uhrzeit & Inhalte - alle Infos und Gerüchte zum ersten großen Content-Drop
von Tobias Veltin
Call of Duty Black Ops 7 Season 1: Möglicher Termin, Uhrzeit + Inhalte - alle Infos und Gerüchte zum ersten großen Content-Drop

Außerdem hat Activision bereits einen Ausblick auf Season 1 gegeben, die Ende November/Anfang Dezember an den Start gehen wird und zahlreiche weitere Inhalte im Gepäck hat. Alle Infos dazu findet ihr im oben verlinkten Hub.

Welcher Operator aus Black Ops 7 ist euer Liebling?

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

Genre: Shooter

Release: 17.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

