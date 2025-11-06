CoD Black Ops 7 - Alle 24 Operators zum Launch im Überblick

Activision hat die 24 Launch-Operatoren für Black Ops 7 enthüllt.

Call of Duty: Black Ops 7 geht am 14. November 2025 mit insgesamt 24 Operatoren an den Start. Activision hat kurz vor dem Release des Shooters alle Charaktere mit ihren Standard-Skins enthüllt. Außerdem wissen wir nun, wie wir sie freischalten bzw. mit welchen Operatoren wir direkt zum Start auf die Schlachtfelder ziehen können. Wir listen alle für euch auf.

Alle Operators für Call of Duty: Black Ops 7

In der folgenden Liste findet ihr alle 24 Operatoren und ihre Freischalt-Bedinungen in der Übersicht. Alle können in den drei Spielmodi (Koop-Kampagne, Multiplayer und Zombies) eingesetzt werden:

Operator Freischaltbedingung 50/50 Sofort verfügbar Anderson Sofort verfügbar Carver Sofort verfügbar Dempsey Sofort verfügbar Falkner Wird auf Spielerlevel 13 freigeschaltet Grey Sofort verfügbar Grimm Wird auf Spielerlevel 7 freigeschaltet Harper Über die Black Ops 7 Vault Edition freischaltbar Jurado Sofort verfügbar Kagan Wird auf Spielerlevel 40 freigeschaltet Karma Über die Black Ops 7 Vault Edition freischaltbar Mason Sofort verfügbar Maya Sofort verfügbar Nikolai Sofort verfügbar Razor Wird auf Spielerlevel 28 freigeschaltet Reaper EWR-3 Über die Black Ops 7 Vault Edition freischaltbar Richtofen Sofort verfügbar Samuels Sofort verfügbar Takeo Sofort verfügbar T.E.D.D. Über die Black Ops 7 Vault Edition freischaltbar Vermaak Wird auf Spielerlevel 34 freigeschaltet Weaver Sofort verfügbar Wei Lin Wird auf Spielerlevel 19 freigeschaltet Zaveri Sofort verfügbar

14 Operatoren sind sofort verfügbar, also ohne, dass ihr sie erst freischalten müsst. Für 6 Operatoren müsst ihr ein bestimmtes Level freischalten. Und vier weitere Charaktere könnt ihr nur bekommen, wenn ihr die circa 110 Euro teure Black Ops 7 Vault Edition erwerbt.

Das untere Bild zeigt euch, wie die Charaktere aussehen, die der Shooter zum Start zur Verfügung stellt:

Alle 24 Operator zum Launch von Call of Duty: Black Ops 7.

Das war's aber natürlich noch nicht. Activision hat bereits angekündigt, in Zukunft noch weitere Operatoren zu Black Ops 7 hinzufügen zu wollen, ganz so wie wir es aus früheren Serienteilen gewohnt sind. Dank Prestige-Level können wir neben Waffen-Blueprints auch neue Operator-Skins freischalten, sprich: unsere Schützlinge neu einkleiden.

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am Freitag, dem 14. November 2025 für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC.

Der Preload für den Shooter startet bereits am 10. November. Alle Infos dazu sowie die konkreten Startzeiten (die sich auf PC und Konsole leicht voneinander unterscheiden) entnehmt ihr der oben verlinkten GamePro-Übersicht.

Außerdem hat Activision bereits einen Ausblick auf Season 1 gegeben, die Ende November/Anfang Dezember an den Start gehen wird und zahlreiche weitere Inhalte im Gepäck hat. Alle Infos dazu findet ihr im oben verlinkten Hub.

