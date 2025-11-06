CoD Black Ops 7 - Alle 24 Operators zum Launch im Überblick

Call of Duty: Black Ops 7 geht am 14. November 2025 mit insgesamt 24 Operatoren an den Start. Activision hat kurz vor dem Release des Shooters alle Charaktere mit ihren Standard-Skins enthüllt. Außerdem wissen wir nun, wie wir sie freischalten bzw. mit welchen Operatoren wir direkt zum Start auf die Schlachtfelder ziehen können. Wir listen alle für euch auf.
Alle Operators für Call of Duty: Black Ops 7
In der folgenden Liste findet ihr alle 24 Operatoren und ihre Freischalt-Bedinungen in der Übersicht. Alle können in den drei Spielmodi (Koop-Kampagne, Multiplayer und Zombies) eingesetzt werden:
|Operator
|Freischaltbedingung
|50/50
|Sofort verfügbar
|Anderson
|Sofort verfügbar
|Carver
|Sofort verfügbar
|Dempsey
|Sofort verfügbar
|Falkner
|Wird auf Spielerlevel 13 freigeschaltet
|Grey
|Sofort verfügbar
|Grimm
|Wird auf Spielerlevel 7 freigeschaltet
|Harper
|Über die Black Ops 7 Vault Edition freischaltbar
|Jurado
|Sofort verfügbar
|Kagan
|Wird auf Spielerlevel 40 freigeschaltet
|Karma
|Über die Black Ops 7 Vault Edition freischaltbar
|Mason
|Sofort verfügbar
|Maya
|Sofort verfügbar
|Nikolai
|Sofort verfügbar
|Razor
|Wird auf Spielerlevel 28 freigeschaltet
|Reaper EWR-3
|Über die Black Ops 7 Vault Edition freischaltbar
|Richtofen
|Sofort verfügbar
|Samuels
|Sofort verfügbar
|Takeo
|Sofort verfügbar
|T.E.D.D.
|Über die Black Ops 7 Vault Edition freischaltbar
|Vermaak
|Wird auf Spielerlevel 34 freigeschaltet
|Weaver
|Sofort verfügbar
|Wei Lin
|Wird auf Spielerlevel 19 freigeschaltet
|Zaveri
|Sofort verfügbar
14 Operatoren sind sofort verfügbar, also ohne, dass ihr sie erst freischalten müsst. Für 6 Operatoren müsst ihr ein bestimmtes Level freischalten. Und vier weitere Charaktere könnt ihr nur bekommen, wenn ihr die circa 110 Euro teure Black Ops 7 Vault Edition erwerbt.
Das untere Bild zeigt euch, wie die Charaktere aussehen, die der Shooter zum Start zur Verfügung stellt:
Das war's aber natürlich noch nicht. Activision hat bereits angekündigt, in Zukunft noch weitere Operatoren zu Black Ops 7 hinzufügen zu wollen, ganz so wie wir es aus früheren Serienteilen gewohnt sind. Dank Prestige-Level können wir neben Waffen-Blueprints auch neue Operator-Skins freischalten, sprich: unsere Schützlinge neu einkleiden.
Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am Freitag, dem 14. November 2025 für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC.
Der Preload für den Shooter startet bereits am 10. November. Alle Infos dazu sowie die konkreten Startzeiten (die sich auf PC und Konsole leicht voneinander unterscheiden) entnehmt ihr der oben verlinkten GamePro-Übersicht.
Außerdem hat Activision bereits einen Ausblick auf Season 1 gegeben, die Ende November/Anfang Dezember an den Start gehen wird und zahlreiche weitere Inhalte im Gepäck hat. Alle Infos dazu findet ihr im oben verlinkten Hub.
Welcher Operator aus Black Ops 7 ist euer Liebling?
