CoD Modern Warfare 2: Drill Charge lehrt Camper das Fürchten und alle anderen freuen sich

Call of Duty Modern Warfare 2 erfindet das Rad zwar nicht neu, bietet aber trotzdem einige Dinge, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Da wäre zum Beispiel der Drill Charge aka die Bohrladung, die sich in Windeseile zu einem sehr beliebten Item entwickelt hat – es sei denn, ihr seid ein Camper. Wer sich gern an unzugänglichen Orten versteckt, findet das neue Primär-Wurfgerät wahrscheinlich zum Davonlaufen.

Call of Duty MW2-Fans feiern die Bohrladung, weil sie so gut gegen Camper hilft

Darum geht's: In Call of Duty Modern Warfare gibt es eine neue Sprengladung, die sich durch Wände hindurchbohren kann. Das heißt, ihr könnt sie einfach an eine Mauer schmeißen und wer sich dahinter versteckt, wird hochgejagt. Es sei denn, sie nehmen rechtzeitig Reißaus.

Perfekt gegen Camper: Wenn ihr also wisst, dass an einer ganz bestimmten Stelle der Map schon die halbe Runde ein Typ liegt, der wartet, bis ihm etwas vor die Flinte kommt, nutzt den Drill Charge! Damit könnt ihr die Leute mit Sitzfleisch entweder einfach erledigen oder dazu zwingen, ihre Position zu wechseln, und zwar ohne ihnen vor den Lauf zu geraten.

Das lässt sich natürlich ganz vorzüglich mit anderen Gegenständen kombinieren, aber auch überraschend weit werfen. Einen sehr gelungenen Einsatz der Bohrladung seht ihr zum Beispiel in diesem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Bohrladung eignet sich auch besonders gut dazu, Leute ein Stockwerk über euch auszuschalten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch gegen Fahrzeuge hilft die Bohrladung ganz hervorragend. Werft ihr eine Bohrladung auf einen Panzer, bohrt die sich ins Innere und sprengt die komplette Besatzung in die Luft. Besonders befriedigend bei Panzern, aber das versteht sich eigentlich von selbst:

Noch fieser ist es eigentlich nur, wenn ihr einen Gegner direkt mit einem Drill Charge trefft. Dann bohrt sich das Teil natürlich auch durch ihn hindurch und erledigt alle, die dahinter stehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dementsprechend beliebt ist der Drill Charge bei denjenigen, die ihn schätzen gelernt haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Einige Fans halten die Bohrladung sogar für das beste neue Equipment, das ein Call of Duty-Spiel je eingeführt hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch auf Reddit zeigen sich viele Spieler*innen schlicht begeistert und erklären die Bohrladung zum perfekten Konter gegen das größte Problem, das die Community mit Modern Warfare aus dem Jahr 2019 hatte: Dass Leute langsamer spielen und eher dazu tendieren würden, an einer Stelle zu verweilen.

Mehr CoD-News und -Artikel im Überblick:

UI- und UX-Änderungen: Laut dem Insider RalphsValve sollen die unübersichtlichen und wenig intuitiven Menüs von Call of Duty Modern Warfare 2 überarbeitet werden. Falls ihr davon also auch genervt sein solltet, haltet durch, womöglich kommen schon bald Veränderungen zum Besseren.

Wie findet ihr die Bohrladung und warum nehmt ihr sie in jedem Match mit, um Camper zu erledigen?