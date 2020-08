CoD MW & Warzone-Patches passen Waffen-Balancing erneut an

Call of Duty: Modern Warfare und Warzone erhalten regelmäßig Updates. Die nächsten Patches sollen einige Fehler beheben und wieder einmal ordentlich am Waffen-Balancing schrauben. Welche Waffen-Buffs und Nerfs da auf uns zukommen, steht allerdings noch nicht genau fest. Dafür gibt es einige Details zu den Bugfixes, die uns erwarten.

Wann kommen die Patches? Das steht noch nicht genau fest. Sie dürften zwar irgendwann demnächst auf uns zukommen, ein genaues Datum für den Rollout der Patches gibt es aber noch nicht.

CoD Warzone & Modern Warfare-Macher kündigen gleich 2 neue Patches an

Exploit & Bugs werden gefixt: Ashton Williams ist Senior Communications Manager und verspricht via Twitter gleich zwei neue Updates für Warzone und Modern Warfare. Beide befinden sich aktuell in der Mache und kümmern sich um verschiedene Schwierigkeiten.

Das kommt mit den Updates:

Weapon-Tuning bringt offenbar Buffs & Nerfs

Nicht näher spezifizierter Exploit wird gefixt

Ein Armory-Fehler soll behoben werden

Fix für Grafik-Problem im Zusammenhang mit Waffen

"Erneut Spielen"-Option wird gefixt

Mehrere andere Schwierigkeiten sollen auch behoben werden

Private Matches könnten ebenfalls demnächst Einzug in der Warzone halten. Zumindest deuten darauf die neuesten Gerüchte hin, bestätigt wurde noch nichts Entsprechendes. Falls das der Fall sein sollte, kommt die Option aber vielleicht auch noch nicht mit den nächsten Patches.

Noch nicht alles: Bis die nächsten Veränderungen kommen, gibt es dank Season 5 aber auch so genug Neues in der Warzone zu entdecken. Da rollt ein Panzerzug durch die Gegend, das Stadion ist seit letzter Woche endlich offen und einige mysteriöse Teaser sorgen zusätzlich für Wirbel und Rätselraten in der Welt von Call of Duty.

Welche Patches wünscht ihr euch am meisten für Call of Duty: Warzone und Modern Warfare? Welche Waffen würdet ihr stärker machen und welche schwächer?