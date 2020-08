Achtung, Black Ops-Fans: In Warzone ist Frank Woods Stimme zu hören

Es sind gerade aufregende Zeiten in Call of Duty: Warzone bzw. Call of Duty: Modern Warfare. Denn die jüngst gestartete Season 5 hat nicht nur neue Elemente wie einen Panzerzug auf der Karte ins Spiel gebracht, sondern teast auch mögliche Black Ops-Inhalte an.

In den vergangenen Tagen tauchten beispielsweise Teaser in Form von Bildstörungen auf, in denen im richtigen Moment gestoppt "Kenne deine Geschichte" zu lesen ist. Viele deuten das bereits als Hinweis auf eine Verbindung zur Black Ops-Serie, die gerüchteweise in diesem Jahr ihre Rückkehr feiern könnte.

8 0 Mehr zum Thema Call of Duty 2020 sieht "unglaublich" aus & wird bald enthüllt, sagt Activision

Und dass in dieser Hinsicht noch mehr passiert, wird durch neue Entdeckungen gestützt. Denn wie unter anderem auf Twitter herumgeht, hat das Season 5-Update auch einige Sprachsamples von Frank Woods ins Spiel gebracht, darunter

"Das ist es...bereit, um Geschichte zu schreiben?"

Link zum Twitter-Inhalt

Das ist Frank Woods

Sergeant Frank Woods kommt in Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops 2 und ist dort unter anderem Bestandteil der Attentätergruppe, die Fidel Castro ausschalten sollte und ist später Teil des Whiskey-Teams, das an der Befreiung von Gregori Weaver beteiligt war.

Er gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Charakteren der Black Ops-Serie, deswegen wäre eine Rückkehr keine wirkliche Überraschung.

Die Frage ist aber: In welcher Form könnte Frank Woods zurückkehren? Spekuliert wird bereits, dass er als Operator auftreten könnte. Oder er könnte in irgendeiner Form beim Reveal des nächsten Call of Duty-Spiels involviert sein, das nach der Vermutung vieler in CoD:Warzone stattfinden soll.

Eines wird allerdings immer deutlicher: In Zukunft können wir höchstwahrscheinlich mit einem Comeback der Black Ops-Serie rechnen. Nur in welcher Art und Weise muss sich noch herausstellen.