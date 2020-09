CoD MW & Warzone: So ladet ihr euch Season 6 jetzt per Preload auf PS4

Mit Season 6 kommt ein neues Update für Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone auf uns zu. Der Patch 1.27 lässt sich, wie zuletzt auch erstmalig bei Season 5, vorab herunterladen, um ohne große Verzögerungen in die neue Season starten zu können. Allerdings steht der Preload bisher nur Spieler*innen auf der PlayStation 4 zur Verfügung (via MeinMMO).

Call of Duty Warzone und Modern Warfare - Alle Infos zum Preload von Season 6

Ab wann steht der Preload zum Download bereit? Seit dem 27. September könnt ihr das neue Update herunterladen.

Auf welcher Plattform lässt sich der Preload nutzen? Aktuell können nur PS4-Spieler*innen mit dem Preload etwas Zeit sparen. Für Xbox One und PC gibt es bisher keine Preload-Möglichkeit.

Wie groß ist der Patch 1.27? Auf der PS4 ist der Download etwa 20,5 GB groß. Wie viel Platz er auf der Xbox One und den PC einnehmen wird, ist noch nicht bekannt.

Wie lade ich den Patch herunter? Sofern ihr die automatischen Downloads eingestellt habt, müsste dieser von alleine starten. Ist das nicht der Fall, könnt ihr manuell das Update starten. Wählt dazu das Spiel im Dashboard aus, drückt auf dem Controller die Optionen-Taste und wählt "Auf Update überprüfen". Falls dennoch kein Update möglich ist, gehört ihr zur zweiten Welle des Preloads und müsst euch noch etwas gedulden. Bereits bei der letzten Season wurde der frühzeitige Download in Phasen unterteilt.

Wann startet Season 6? Die neue Season startet in CoD: Modern Warfare und Warzone am 29. September 2020 um 8 Uhr deutscher Zeit. Wer den Preload genutzt hat, kann dann den vorab geladenen Patch installieren und loslegen.

Was bietet Season 6? Nachdem mit Season 5 umfangreiche Änderungen für Modern Warfare und Warzone vorgenommen wurden, wartet in Season 6 der Untergrund auf uns und bringt zwei neue Operators in die Spiele:

11 0 Mehr zum Thema CoD Modern Warfare & Warzone: In Season 6 geht es in den Untergrund

Nutzt ihr die Preload-Funktion bei Modern Warfare bzw. Warzone? Worauf freut ihr euch in Season 6 am meisten?