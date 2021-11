CoD Vanguard - Erste Tests + Metacritic: Bislang verhaltene Wertungen für den Shooter

Das Embargo für Call of Duty: Vanguard ist am 5. November gefallen und erste Testwertungen sind mittlerweile eingetrudelt. Wie schon der Vorgänger Black Ops Cold War kann der Weltkriegsshooter bislang allerdings international nicht vollends überzeugen. Wir haben die ersten Wertungen für euch gesammelt.

Wertungsübersicht und Metacritic-Score

steht CoD Vanguard aktuell bei (basierend auf 17 Kritiken)* Auf OpenCritic steht Vanguard bei 80 Punkten (basierend auf 18 Kritiken).*

*Stand: 07. November, 8:54 Uhr

Magazin Wertung IGN 7/10 GameInformer 8/10 GameSpot 7/10 Hobby Consolas 87/100 Jeuxvideo 70/100 VGC 60/100 Attack of the Fanboy 80/100

GamePro-Test zur Kampagne und unser weiteres Vorgehen

Unseren GamePro-Test zur Kampagne von CoD: Vanguard haben wir am Freitag veröffentlicht. Für die finale Wertung benötigen wir allerdings noch etwas Zeit, denn wir wollen den Shooter natürlich auch unter Livebedingungen auf Herz und Nieren prüfen.

Eindrücke zu Multiplayer- und Zombie-Modi sowie die finale Gesamtwertung werden wir dann im Laufe der Woche vom 8. bis 12. November ergänzen.

Wenn ihr euch bis dahin einen Überblick über die wichtigsten Infos zur Kampagne und zum Multiplayer verschaffen wollt, können wir euch unseren Übersichtsartikel zu CoD Vanguard ans Herz legen:

Und hier noch einmal der Launch-Trailer zu Vanguard:

Was wird gelobt, was kritisiert?

Damit ihr die blanken Zahlen besser einordnen könnt, hier die wichtigsten Pros und Contras der internationalen Kolleg*innen:

Das ist positiv:

gut inszenierte Kampagne

spaßiger, innovativer Zombie-Modus (der bei vielen Fans allerdings weniger gut ankommt )

) typische CoD-Multiplayeraction

zerstörbare Umgebungen im Multiplayer sorgen für Dynamik

Das ist negativ:

Kampagne sehr kurz ( fünf bis sechs Stunden )

) großer Unterschied in Qualität der Kampagnenmissionen: Manche spaßig, manche extrem schwach

dem Zombie-Modus mangelt es an Inhalten

flache Charaktere

Call of Duty: Vanguard ist seit Freitag, dem 5. November 2021, für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Eine Übersicht aller zum Release verfügbaren Operator findet ihr in dieser GamePro-Übersicht. Und in diesem GamePro-Artikel fassen wir alle Neuerungen und Inhalte des Zombie-Modus für euch zusammen.

