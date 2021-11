CoD Vanguard: Update 1.05 knöpft sich Zombie-Modus und Kampagne vor

Call of Duty Vanguard ist jetzt seit einigen Tagen für PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One erhältlich. Zwar ist die Community mit dem Paket nicht komplett zufrieden, technisch scheint der Shooter aber zumindest gut zu laufen. Das heißt aber nicht, dass sich nicht doch ein paar Bugs in den finalen Release geschlichen haben. Diese sollen jetzt zum Teil durch das Update 1.05 beseitigt werden, das ab sofort zum Download bereit steht.

Das steckt in dem Update: Insgesamt 16 Fehler haben die Entwickler ausgemacht, die durch den Patch behoben werden sollen. Am Verhalten der Waffen oder der KI wurde vorerst nichts verändert, zumindest offiziell. Vor allem der Zombie-Modus hatte bisher einige Probleme.

Und hier seht ihr alle Patch Notes auf Deutsch in der Übersicht:

Kampagne und Multiplayer

Fehlerhafte Checkpoints in der Kampagne – Spieler wurden zurück zum Anfang eines Levels geschickt

Manche Spieler konnten Codes für XP-Boni, Karten und Abzeichen nicht einlösen

Der Einsatz-Schild schützt jetzt auch von hinten, wenn ihr ihn auf dem Rücken tragt

Unsichtbare Charaktere bei der MVP-Wahl im MP

Fehler beim Freischalten von Skins für Operatorin Constanze

Challenges für Operatoren wurden beim Abschluss zurückgesetzt

Ungenaue Beschreibungen für Waffen-Challenges wurden korrigiert

Der Fortschritt der 1911-Pistole übersteigt jetzt Stufe 50

Auf Waffen nach Stufe 66 gab es bei Loadouts und dem Waffenschmied keinen Zugriff

Was CoD Vanguard zum Launch zu bieten hat, erfahrt ihr in unserem Test:

Zombie-Modus

Alle Camo-Challenges für Pistolen können jetzt wie vorgesehen abgeschlossen werden

Der Zähler für Zombie-Kills beim Evakuieren wurde gefixt

Die Anzeige der Selbst-Wiederbelebung wird korrekt angezeigt

Sterbt ihr bei der Schädel-Eskorte außerhalb des Schadens-Kreises, nehmt ihr bei einem Respawn keinen Schaden mehr

Alle Spieler sollten jetzt legendäre Bündnisse am Altar der Bündnisse angeboten bekommen

Schaut ihr euch im After-Action-Report eure Leistungen an, solltet ihr nicht mehr automatisch in die Lobby zurückkehren

Wart ihr down und wurdet wiederbelebt, konntet ihr in seltenen Fällen keine Feld-Upgrades mehr verwenden

Der Zombie-Modus macht Zicken

Bug-Fixes sind schön und gut, aber der Zombie-Modus braucht wohl etwas mehr Aufmerksamkeit, um die Fans glücklich zu stimmen. Zum Launch fehlen der Spielvariante einige Inhalte, die wir von den letzten CoD-Ablegern gewohnt waren. Die Liste an Mängeln ist lang. Einige Fans gehen sogar soweit, dass sie von Activision deswegen ihr Geld zurück verlangen.

Habt ihr bisher Probleme mit Vanguard ausgemacht?