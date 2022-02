Warzone: Deshalb denken Fans, dass es einen Vulkanausbruch geben wird

Die Community von Call of Duty: Warzone wartet noch immer gespannt auf den Start von Season 2. Dieser wurde aufgrund von diversen Problemen mit der neuen Pazifik-Map auf den 14. Februar verschoben. Die Wartezeit nutzen einige Fans jetzt, um über den weiteren Verlauf von Caldera zu philosophieren. Welche großen Änderungen stehen für die Karte in den kommenden Seasons an? Der Name könnte uns einen ersten Hinweis geben.

Das bedeutet der Name Caldera

Die Warzone-Community geht in einem Reddit-Post davon aus, dass der Vulkan auf der Pazifik-Insel ausbrechen wird. Warum, zeigt die Definition des Wortes Caldera:

Wörtlich übersetzt bedeutet Caldera auf Deutsch „Kessel“. Im Bezug auf einen Vulkan, beschreibt der Begriff Caldera eine Vertiefung, die entsteht, wenn ein Vulkan ausbricht und anschließend in sich zusammensackt. Was bleibt ist ein großes Becken, das sich nicht selten mit Wasser füllt. Vielleicht kommen hier ja Wasserfahrzeuge zum Einsatz.

Wann kommt es zu dem Ausbruch? Dass es irgendwann tatsächlich Lava auf die Insel regnen wird, ist nicht unwahrscheinlich. Allerdings solltet ihr in Season 2 noch nicht damit rechnen. Wir reden hier wohl eher von einer Art Climax, die in Season 4, 5 oder 6 auftreten wird. Große Veränderungen einer Battle Royale-Map kennen wir beispielsweise auch aus Fortnite, wo ein Komet alles umkrempelte.

Das sagen die Fans: Ungefähr die Hälfte der Fans in den Kommentaren glauben an einen Ausbruch. Die andere Hälfte führt an, dass der Vulkan bereits einen Kessel geformt habe und inaktiv sei. Warum sonst sollte jemand Zelte um den Krater aufstellen? Allerdings sprechen wir hier von einem Battle Royale, das sich nicht unbedingt an realistische Szenarien halten muss. Unmöglich ist also nichts.

Weitere Anhaltspunkte: In den Kommentaren kursieren noch mehr Theorien. Zum Beispiel existieren wohl Untergrundbunker auf Caldera, die sich demnächst öffnen könnten. Manche glauben auch, dass es versteckte Raketensilos gibt, zu denen wir bald Zugang bekommen könnten.

Hier seht ihr Caldera im Trailer:

So geht es mit Call of Duty weiter

Ja, auch in diesem Jahr wird ein neues Call of Duty erscheinen. Nachdem die geplante Übernahme von Activision durch Microsoft bekannt gemacht wurde, schwirrten Gerüchte durchs Netz, nach denen es bald keine jährlichen Ableger der Shooter-Serie mehr geben könnte. Vorerst bleibt aber alles beim Alten. CoD 2022 soll das ambitionierteste Spiel der Reihe werden und ist laut Insidern eine Art Remake von Modern Warfare 2.

Und was ist mit Warzone? Das Battle Royale wird gegen Ende des Jahres natürlich auch wieder eine neue Map erhalten, die voraussichtlich parallel mit MW2 erscheinen wird. 2023 soll hingegen ein echter Nachfolger auf den Markt kommen. Warzone 2 ist angeblich exklusiv für PS5, Xbox Series X/S und PC in Arbeit und lässt die alten Konsolen hinter sich.

Was erwartet ihr für die kommenden Seasons in Warzone? Und was sind eure Wünsche?