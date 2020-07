Dass Season 5 in Call of Duty: Warzone die Map verändert, steht so gut wie fest. Es gibt einfach schon zu viele Mini-Teaser, Leaks und Datamining-Funde, um das noch groß anzuzweifeln. Aber so richtig offiziell ist das alles immer noch nicht. Nun geht es aber endlich einen deutlichen Schritt in diese Richtung: Der offizielle Twitter-Account hat einen eindeutigen Hinweis auf die Stadion-Öffnung getwittert.

Offizieller Call of Duty-Account twittert zum Stadion und offenen Türen

Fast offiziell: Langsam aber sicher werden die Spieler*innen ungeduldig, weil es immer noch keine richtigen Ankündigungen zu Season 5, den Map-Veränderungen und zu CoD Black Ops: Cold War gibt. Aber nach den ersten Mini-Teasern kommt jetzt wohl etwas mehr Bewegung in die Sache.

Dass sich das Stadion öffnet, wurde schon lange vermutet. Seit einer ganzen Weile gibt es bereits Datamining-Funde, die ebenfalls darauf hindeuten und entsprechende Leaks sowie die aktuellen Mini-Teaser. Ein neuer Tweet des offiziellen Call of Duty-Accounts zeigt jetzt ebenfalls das Stadion und spielt mit den Erwartungen der Fans.

Wie soll es heißen? Im Tweet wird danach gefragt, wie das Stadion genannt werden soll, wenn es einen Namen hätte. Die Türen seien für Ideen geöffnet, was wohl eindeutig als Anspielung auf eine Öffnung des Stadions interpretiert werden kann und fast schon zu offensichtlich wirkt. Es dürfte also nicht mehr allzu lange dauern.

Wann öffnet sich das Stadion? Wahrscheinlich mit Season 5, die möglicherweise mit einem großen Knall starten könnte. Eventuell erleben wir dann schon die einschneidenden Veränderungen an der Verdansk-Map, um die es in letzter Zeit immer wieder ging.

Hier findet ihr mehr dazu:

Season 5 startet allem Anschein nach am 5. August. Das ist zumindest das Datum, das in den kurzen Teaser-Videos immer wieder zu sehen war. Bis dahin gibt es am kommenden Wochenende noch ein letztes Doppel-XP-Event und hier findet ihr die aktuellen Playlist-Änderungen für Modern Warfare und Warzone.

Wie würdet ihr das Stadion in Warzone nennen? Freut ihr euch drauf, es zu erkunden oder hofft ihr auf ganz andere, viel tiefgreifendere Veränderungen? Was erwartet ihr von Season 5 allgemein?