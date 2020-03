Call of Duty: Warzone-Spieler wollen einen Solo-Modus & wir auch

Call of Duty: Warzone ist das neue Battle Royal-Spiel von Entwickler Infinity Ward, das ihr seit wenigen Stunden kostenlos auf PS4, Xbox One und PC spielen könnt. Die ersten Stimmen der Spieler sind durchaus positiv und auch wir hatten bereits erste spaßige Runden, wenngleich es natürlich zum Start noch die ein oder andere Baustelle gibt. Eine Sache gibt es jedoch, die vielen aktuell sauer aufstößt: Warzone kann nur in Dreier-Teams gespielt werden.

Falls euch die Problematik, wenn es denn für euch eine ist, bekannt vorkommt: Auch zum Start von Apex Legends im vergangenen Jahr waren viele Spieler wenig begeistert, dass die beliebten Modi Solos, Duos und Squads fehlen. Zwar gab es in Apex im vergangenen August ein Event, in denen Spieler alleine losziehen durften, für immer wurde der Modus jedoch nicht implementiert.

Spieler haben keine Lust auf Teamplay

Sollte das auf Dauer auch bei CoD: Warzone der Fall sein, könnte das für viele ein Problem darstellen, wie jüngst auf Reddit zu lesen. So schreibt User PeeaReDee:

"Wie ich es mir beim ersten Hören es gäbe nur Dreier-Teams bereits gedacht habe, bin ich eher gelangweilt. "

Und seine Langeweile hat einen guten Grund: Seit seiner ersten Runde gegen Mitternacht fand er sich lediglich in einem Team wieder, in dem beide Mitspieler ihre Mikrofone eingeschaltet hatten. Das Problem: Teamwork ist auf diese Weise natürlich kaum möglich. Und wer Battle Royale- oder Multiplayer-Spiele im Allgemeinen kennt, der weiß, dass Teamwork das A und O für eine erfolgreiche Runde ist. Die Spieler seien zudem nicht sehr motiviert gewesen, mit ihm im Team zusammenzuarbeiten.

User Karma__a vermutet daher, dass solch ein Verhalten auf den fehlenden Solo-Modus zurückzuführen ist und Spieler schlichtweg keine Lust auf Teamplay haben. Richtig cool ist das natürlich nicht, schließlich befinden sie sich in einem Spiel, in dem es keinen anderen Modus gibt.

Der Vergleich mit Apex hinkt: Auch in anderen Threads stößt die Entscheidung lediglich Dreier-Teams anzubieten auf wenig Gegenliebe. So schreibt User McZootyFace:

"Dreier-Squads, warum? In Apex gab es sie aufgrund des Balancing der Heldenfähigkeiten. Doch welche Gründe gibt es hier?"

Damit spricht McZooty einen wichtigen Punkt an. Eine klare Erklärung gegen andere Modis gibt es auf den ersten Blick nicht. GamePro hat daher bei Publisher Activision nachgefragt, ob in naher Zukunft weitere Spielmodi dem Battle Royale-Shooter hinzugefügt werden und bereits eine offizielle Antwort erhalten.

Das sagen die Entwickler

Laut Infinity Ward wird Warzone zukünftig mit neuen Spielelementen versorgt. Der Launch in dieser Woche soll erst den "Start der Reise" darstellen. Zwar ist das keine Bestätigung für beispielsweise einen Solo-Modus, dennoch ist es gut möglich, dass er sich zukünftig unter den neuen Features befindet. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Dennis Michel: Und jährlich grüßt das Murmeltier. Bereits 2019 habe ich euch in einer Kolumne gesagt, warum ich unbedingt weitere Modi für Apex Legends brauche. In Erfüllung gegangen ist mein Wunsch aus teils verständlichen Gründen leider nicht und Apex flog schnell von der Festplatte.



Dafür hatte ich sehr viel Spaß mit dem letzten CoD-Battle Royale, Blackout, das mir exakt diese Möglichkeit bot und was Warzone anbelangt Hoffnung macht. Ich kann es mir schlichtweg nicht vorstellen, dass Infinity Ward Solo- oder Duo-Fans auf Dauer vom Spiel ausschließt, zumal es rein spielerisch im Gegensatz zu Respawns BR auch keinen Grund dafür gibt.



Was mich jedoch ins Grübeln bringt ist Apex, das bislang mit einer einmaligen Ausnahme auf diese Modi verzichtet hat. In Stein gemeißelt ist dementsprechend auch bei Warzone nichts, die Hoffnung stirbt aber bekanntlich zuletzt.

