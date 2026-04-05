In Crimson Desert könnt ihr auf GTA machen und mit eurem Pferd stylisch driften - und für eine Challenge ist das sogar ziemlich praktisch

In Crimson Desert gibt es jede Menge kleine Details, die leicht zu übersehen sind, wie auch den Pferde-Drift. Der ist für eine Artefakt-Challenge sogar ziemlich nützlich.

Samara Summer
05.04.2026 | 05:58 Uhr

Kliff nimmt das Driften hoch zu Ross sehr ernst. Kliff nimmt das Driften hoch zu Ross sehr ernst.

Schicke Autos gibt's in Crimson Desert zwar nicht, aber ihr könnt trotzdem mächtig Eindruck schinden, indem ihr um Serpentinen driftet – nicht nur auf Kliffs Hintern, sondern auch hoch zu Ross. Seit ich gelernt habe, dass dieser Move existiert, kann ich nicht mehr damit aufhören, ihn zu benutzen. Er ist einfach absolut witzig. Aber nicht nur das: Ihr könnt ihn auch für eine der Herausforderungen nutzen!

So nutzt ihr den Pferde-Drift in Crimson Desert und dafür ist er gut

Treibt euer treues Ross mit A (Xbox)/X (PlayStation) an und drückt dann im Galopp den linken Stick rein. Schon schmeißt sich euer Pferd hin und gleitet stylisch über den Boden. Für die Pferdemädchen und -jungs unter euch: Wie ein Sliding Stop im Westernreiten sieht das aber nicht aus. Seht selbst, wie man es macht und wie man es nicht machen sollte:

Video starten 0:19 Wir zeigen euch, wie ihr in Crimson Desert mit dem Pferd driftet - und auch, wie ihr es nicht machen solltet!

An der Klippe hat es Kliff bei unserem ersten Versuch dabei direkt automatisch aus dem Sattel geschleudert, ohne dass wir gesprungen sind. Und da wir schon beim Thema sind. Vorsicht: Ihr "schießt ihn auch ab", wenn ihr versehentlich den rechten Stick statt dem linken drückt. Das kann aber auch ziemlich praktisch sein, um Höhe zu gewinnen. Aus der Luft könnt ihr dann nämlich auch direkt losfliegen.

Drückt ihr außerdem den linken Stick, also den Drift-Stick, wenn euer Pferd nicht im Galopp ist, dann legt es sich einfach mit Kliff obendrauf hin. Nicht sehr nützlich, aber doch putzig.

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Da wir schon dabei sind: Den Drift könnt ihr tatsächlich für etwas Sinnvolles nutzen, nämlich für die Abyss-Artefakt Herausforderung "Rutschpartie". Diese verlangt von euch, 50m abwärts zu rutschen und das könnt ihr eben auch mit dem Pferd tun. Wie ihr bereits im Video seht, zahlt das auf die Challenge ein.

Ihr braucht nur eben eine Strecke, auf der es lang und steil genug abwärts geht. Wir empfehlen euch die Gegend nördlich von Hernand oder die Berge rund um Scholastein, falls ihr bereits dort seid. Das Sliden ist übrigens keine Pferde-exklusive Bewegung. Nutzt dieselben Tasten, um auf Kliffs Hintern über den Boden zu gleiten.

Damit bleibt uns nur noch, euch einen guten Rutsch zu wünschen!

Habt ihr die Rutschpartie-Challenge bereits absolviert? Und habt ihr sie zu Pferde erledigt oder Kliff malträtiert?

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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