Crackdown 3 - Wird laut Microsoft in diesem Jahr nicht gebraucht, weil genug Highlights kommen

Mit Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4, Assassin's Creed: Odyssey, Battlefield 5 und Fallout 4 stehen uns in den nächsten Wochen und Monaten etliche potentielle Blockbuster-Titel ins Haus. Auffällig dabei: All diese Spiele sind Multiplattform-Spiele, mit Exklusivtiteln für PS4 bzw. Xbox One sieht es dagegen mau aus.

Dazu hat sich nun Microsofts Aaron Greenberg in einem Interview mit GI.biz geäußert und unter anderem diesen Highlight-Umstand dafür angeführt, dass Crackdown 3 guten Gewissens erst im nächsten Jahr erscheinen kann.

Laut Greenberg würde manmit Forza Horizon 4 am 2. Oktober noch ein Spiel vor dem großen "Explosionsradius" herausbringen, danach gebe es aber genügend Content von Third-Party-Studios:

"Wir haben Crackdown oder andere unserer Titel nicht für die Weihnachtssaison gebraucht. Wir planen dessen Veröffentlichung im Februar und danach bringen wir Ori and the Will of the Wisps. [...] Es gibt mehr als genug Content in dieser Weihnachtssaison. Das ist auch der Grund, warum wir mit so vielen Third Party-Partnern arbeiten [...]."