Crimson Desert: Ein Spaziergang im Grünen endet in einem Feuerwehreinsatz

Peter Bathge
07.03.2026 | 11:00 Uhr

Die Vegetation und Wildnis in Crimson Desert müsst ihr gesehen haben. Also zeigen wir sie euch: Im Gameplay-Video stampfen wir durch einen Wald und retten Dorfbewohner. Das Material stammt aus der großen Preview mit sechs Stunden Hands-on. In der beantworten wir viele offenen Fragen zum Open-World-Knaller von Pearl Abyss. Und zwar schon vor dem Release am 19. März 2026.
Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

