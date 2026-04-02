Crimson Desert: Alle Schnellreise-Punkte auf der Karte – Interaktive Map zeigt alle Teleporter

Die Karte von MapGenie zeigt euch alle Schnellreisepunkte.

In Crimson Desert gibt es zahlreiche Schnellreisepunkte und nach dem Release kamen sogar noch eine ganze Menge neue dazu. Wenn ihr eine Übersicht über alle Teleporter auf der Karte sucht, seid ihr hier genau richtig.

Karte mit allen Schnellreise-Punkten

Das Team von MapGenie hat wieder einmal fantastische Arbeit geleistet und eine interaktive Karte für Crimson Desert erstellt. Die kann mit allerhand Filtern auch so eingestellt werden, dass sie nur die Schnellreisepunkte zeigt.

0:39 So schaltet ihr die Schnellreise in Crimson Desert frei!

Autoplay

Wählt dazu links in der Übersicht einfach die Punkte "Abyss Nexus" und "Abyss Cresset" aus. Ersteres sind die Teleporter, zweitere die Grenzsteine, die ebenfalls als Ziel für eine Schnellreise anvisiert werden können.

Um die Filter zu setzen, folgt einfach dem Full Map-Link auf der unterhalb zu sehenden Vorschau-Karte oder klickt direkt hier. Einmal auf der Karte angekommen, könnt ihr natürlich auch viele verschiedene andere Filter setzen.

Schnellreisepunkte freischalten

Während es bei einem Abyss Nexus reicht, wenn ihr euch einfach kurz draufstellt, müsst ihr euch die Grenzsteine in der Regel erst verdienen – etwa indem ihr an schwer zu erreichende Orte gelangt oder Rätsel löst.

Das Gute ist aber, dass ihr dann auch immer noch ein Abyss-Artefakt als Belohnung bekommt. Die müsst ihr dann – im Gegensatz zu denen am Wegesrand – auch nicht noch einmal separat durch das Absolvieren einer Herausforderung öffnen.

Seit dem Release am 19. März hat sich einiges in Crimson Desert getan, die zusätzlichen Schnellreisepunkte sind nur ein Teil der zahlreichen Verbesserungen, die Pearl Abyss in mehreren großen Patches nachgereicht hat.

Ansonsten wurde noch das Inventar vergrößert, die Steuerung wurde etwas angepasst und auch am Balancing wurde fleißig geschraubt. Trotzdem wollen die Devs das Grundspiel auch weiterhin mit kommenden Patches verbessern.