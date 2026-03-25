Ein Bug in Crimson Desert sorgt aktuell dafür, dass euer Spiel schlechter aussieht, als vorgesehen - aber ihr könnt das ganz leicht fixen

Habt ihr euch schon mal gewundert, warum euer Spiel am PC manchmal schlechter aussieht, als in eurer letzten Session? Dann könnte ein Bug dahinter stecken.

Jonas Herrmann
25.03.2026 | 16:15 Uhr

In Crimson Desert gibt es einen Bug, der die Grafik-Einstellungen zurücksetzt. In Crimson Desert gibt es einen Bug, der die Grafik-Einstellungen zurücksetzt.

Crimson Desert ist am 19. März 2026 endlich für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC erschienen. Online wird seither fleißig über das Open-World-Spiel diskutiert. Dabei geht es nicht zuletzt um die Technik und einen fiesen Bug, der viele Spieler*innen plagt.

Spieleinstellungen sind nicht in Stein gemeißelt

Sowohl spielerisch als auch technisch ist die Bewertung von Crimson Desert mitunter gar nicht so einfach. Vieles hängt nämlich von den eigenen Vorlieben ab. Unser Hardware-Experte Chris findet die Grafik etwa beeindruckend, hat aber auch Verständnis für alle, die das anders sehen.

Video starten 4:38 Crimson Desert auf der "normalen" PS5: Die Basis-Version läuft gut, aber um einen Grafikmodus solltet ihr einen großen Bogen machen

Wie gut das Action-Adventure letztlich aussieht und läuft, hängt nicht zuletzt von den gewählten Grafikeinstellungen ab. Auf den Konsolen gibt es etwa drei unterschiedliche Voreinstellungen. Nur bei der Xbox Series S sind es zwei Presets, da dort der Balanced-Modus fehlt.

Dabei gibt es aber offenbar einen fiesen Bug, wie mehrere Spieler*innen auf Reddit berichten. Einige müssen etwa bei jedem Spielstart ihre kompletten Einstellungen inklusive HDR neu einrichten. Bei anderen werden jene Einstellungen ständig zurückgesetzt.

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Besonders gemein ist dabei, dass das sogar passieren kann, wenn die Einstellungen im Menü eigentlich als "richtig" angezeigt werden. Die GameStar hat beispielsweise mehrere Fälle festgehalten, bei denen das Spiel nach einem Neustart trotz laut Menü gleicher Einstellungen plötzlich schlechter aussah.

Tatsächlich wurde der Fehler auf der Webseite von Entwickler Pearl Abyss schon in die Liste der bekannten Probleme aufgenommen. Irgendwann in der Zukunft sollte der Bug also entfernt werden und der Vergangenheit angehören.

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Aktuell ist er allerdings noch präsent und nervig. Zum Glück gibt es einen vergleichsweise einfachen Fix. Wenn ihr das Problem habt, wechselt einfach den Grafikmodus und dann direkt wieder zu dem, den ihr eigentlich nutzen wollt. HDR und Co. müsst ihr hingegen unter Umständen trotzdem neu einstellen.

Wie gefällt euch Crimson Desert bisher? Habt ihr auch mit dem Grafik-Bug zu kämpfen?

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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