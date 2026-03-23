Crimson Desert: Bester Build für Damiane – Mit diesen Skills räumt ihr bei Bossen ordentlich auf

Damiane hat einen ganz eigenen Kampfstil, den ihr mit den richtigen Skills gut unterstreichen könnt.

Stephan Zielke
23.03.2026 | 18:10 Uhr

Auch wenn Kliff die Hauptfigur ist, dürft ihr Damiane auf keinen Fall links liegen lassen. Auch wenn Kliff die Hauptfigur ist, dürft ihr Damiane auf keinen Fall links liegen lassen.

Damiane ist die zweite spielbare Figur in Crimson Desert. Ihr Kampfstil unterscheidet sich sehr stark von Kliff und sie wirkt anfangs etwas zerbrechlich. Aber wenn ihr ihr wahres Potenzial mit einigen Skillpunkten freischaltet, dann wütet die Dame schnell durch Gegnermassen und erledigt Bosse komplett ohne Gegenwehr.

Ihr müsst Damiane spielen

Falls ihr bisher alle Punkte in Kliff investiert habt und denkt, dass Damiane eher optional ist, haben wir schlechte Nachrichten. Im Verlauf der Handlung müsst ihr auch mal mit der dynamischen Kämpferin losziehen. Habt ihr euch bis dahin nicht mit ihr auseinandergesetzt, kann es ein böses Erwachen geben. Glaubt uns: Wir sprechen aus Erfahrung.

Video starten 11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Denn während dieser Zeit müsst ihr mit ihr nicht nur gegen mehrere Feinde gleichzeitig bestehen, sondern auch einen Bosskampf bestreiten. Aber auch darüber hinaus solltet ihr sie keinesfalls ignorieren. Denn sie ist eine echte Bosskillerin.

Die besten Moves für Massenkämpfe

Bevor ihr auch nur irgendetwas anderes macht, solltet ihr zwei Punkte in Damianes "Lichtspalter" investieren. Das ist ihr schwerer Angriff (R2) und das Äquivalent zu Kliffs Vorwärtshieb.

Lichspalter trifft gleich mehrere Gegner, wirft sie zu Boden, stunt Bosse und umgeht Schilde. Was will man mehr? Lichspalter trifft gleich mehrere Gegner, wirft sie zu Boden, stunt Bosse und umgeht Schilde. Was will man mehr?

Jedoch hat Lichtspalter zwei Vorteile. Zum einen ist es ein Fernkampfangriff, zum anderen trifft der Angriff alle Gegner in einem Umfeld. Dadurch könnt ihr mit Damiane eigentlich vollständig auf Abstand bleiben und selbst größere Ansammlungen an Gegnern erledigen.

Außerdem wirft der Angriff Feinde nieder, was besonders praktisch gegen die vielen Schildträger in Demeriss ist, die euch ansonsten das Leben schwer machen.

Setzt danach auf "Schildwurf". Das ist Damianes Variante des Kraftschlags (R3). Damit wirft sie ihren Schild und lässt ihn zwischen Feinden hin- und herprallen. Durch zusätzliche Punkte trefft ihr mehr Feinde und betäubt diese, bis ihr wieder genug Ausdauer für Lichtspalter habt.

Die besten Moves für Bosskämpfe

Euer erster Punkt sollte in "Scharfe Sinne" fließen. Damit könnt ihr perfekt ausweichen und dabei Ausdauer regenerieren.

Danach besorgt euch unbedingt "Schildwächter". Damit wird euer Schild zu einer Drohne, die Gegner mit Lasern angreift. Zwar könnt ihr in dieser Zeit den Schildwurf nicht ausführen, aber das ist bei Bosskämpfen ohnehin uninteressant, da der Schild nur ein Ziel treffen würde.

So tanzt ihr mit Ausweichmanövern um Bosse herum und beharkt sie einfach mit Lichtspalter und der Drohne. Dabei erhöht ihr massiv die Betäubungsanzeige, sodass ihr oft Finisher ausführen könnt.

Übrigens, wenn ihr noch Tipps zum Rest der Truppe braucht, schaut doch mal hier vorbei:

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Meisterin der Würfe und Tritte

Wenn ihr weiter in Damiane investieren wollt, dann setzt auf ihre Tritte und Würfe. "Drehkick" verschafft euch Luft, wenn ihr umringt seid, genauso wie der "Frontale Schwitzkastenwurf".

Richtig Verwüstung richtet ihr aber mit dem "Sturmböen-Tritt" an, der auch Bossen ordentlich zusetzt. Dafür braucht ihr aber neben dem Drehkick noch "Scharfe Sinne 3" und "Kampfkunst 3". Die Investition lohnt sich jedoch.

Danach könnt ihr voll auf Würfe gehen und dadurch einige Luftmanöver freischalten, während derer ihr nicht nur massiven Schaden verursacht, sondern auch gut vor gegnerischen Angriffen geschützt seid.

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Crimson Desert

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Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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