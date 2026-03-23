Crimson Desert: Bester Build für Oongka – Mit diesen Skills zerstört ihr jede Festung

Oongka ist euer Mann, wenn es um Gegnermassen geht.

Oongka ist die dritte spielbare Figur in Crimson Desert. Sein Kampfstil ist um einiges rabiater und langsamer als der seiner Kameraden. Dafür wächst aber auch kein Gras mehr, wo der Ork hinschlägt. Zudem eignen sich die weiten Schwünge seiner Zweihandwaffen perfekt, wenn ihr von Gegnern umringt seid, denn Oongka hat einen Kampfstil, mit dem ihr Gegnermassen das Fürchten lehrt.

Ihr müsst Oongka spielen

Genau wie Damiane seid ihr während der Geschichte dazu gezwungen, eine Weile mit ihm zu spielen. Dabei müsst ihr auch noch einen Boss besiegen. Das kann ein Problem sein, wenn ihr nicht in seine Fähigkeiten investiert habt und euch mit seinem Moveset vertraut gemacht habt.

0:36 So bekommt ihr in Crimson Desert einen klassischen Lock On

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Denn der Boss ist – im Gegensatz zu Oongka – auch noch verdammt schnell, was den schwerfälligen Ork vor Probleme stellt. Daher solltet ihr den Ork zuerst gegen Bosse ausrüsten und erst danach für den Kampf gegen mehrere Feinde optimieren.

Die besten Moves für Bosskämpfe

Wie bei den anderen beiden Charakteren, ist euer schwerer Angriff (R2) schon mit das Beste, was ihr benutzen könnt – auch wenn er euch einiges an Ausdauer kostet. Steckt daher direkt zwei Punkte in "Wilder Zerstörer". Damit bekommt ihr nicht nur einen heftigen Abschlussangriff, sondern verfehlt bei Schlägen auch nicht mehr.

Dazu passen drei Punkte in "Waffen". Dadurch schaltet ihr "Souveräne Doppelwaffenführung" frei, wodurch Oongka Zweihandwaffen einhändig führen kann und während Wilder Zerstörer doppelt zuschlägt.

Wenn ihr weiter in Boss-Schaden investieren möchtet, dann steckt direkt noch vier Punkte in "Packen". Dadurch bekommt ihr die "Slam-Kombo", mit der ihr "Bodyslam“ mehrfach beim selben Ziel ausführt. Das ist bei Oongka stärker als bei den anderen beiden, denn er kann drei Slams statt zwei ausführen. Das erhöht die Stun-Anzeige von menschlichen Bossen massiv und macht sie anfällig für Finisher.

Und wie immer bei Bossen: Packt einen Punkt in "Scharfe Sinne". Ausweichen ist das A und O.

Die besten Moves für Massenkämpfe

Hier sind wir endlich in Oongkas Element. Denn viele Angriffe treffen mehrere Gegner, durchschlagen Schilde, ignorieren Rüstung und werfen zu Boden. Perfekt, um Festungen schnell auf ihre Grundmauern niederzureißen.

Eure erste Anlaufstelle sollte "Tobender Blitz" sein. Zwar ist der Skill, mit dem ihr durch die Reihen eurer Feinde wirbeln könnt, bereits freigeschaltet, aber mit einem zusätzlichen Skillpunkt bewegt ihr euch schneller und gebt damit kein so leichtes Ziel mehr ab. Hier kommt euch auch abermals "Souveräne Doppelwaffenführung" zugute. Tobender Blitz nutzt ebenfalls beide Waffen.

Ebenfalls wichtig ist "Zorn der Bestie", der Geistangriff von Oongka. Der nimmt gleich mehrere Feinde mit und mit Aufladen bekommt ihr zusätzlich ein Erdbeben, das Gegner gnadenlos zerlegt.

Später solltet ihr stärker auf Oongkas Kanone setzen.

Unterschätzt nicht die Kanone

Die Fernkampfwaffe von Oongka solltet ihr ebenfalls nicht unterschätzen. Seine Handkanone ist zwar langsam und im Kampf gegen schnelle Gegner kaum zu gebrauchen, aber das macht sie mit Schaden und Trefferzone locker wieder wett.

Vor allem der "Nahschuss" kann einfache Gegner mit einem Treffer ausschalten. Für alles Weitere nehmt am besten noch "Explosionsschlag" mit. Damit landet ihr einen Folgetreffer, der selbst Elite-Feinde auf die Bretter schickt.

Arbeitet auch unbedingt auf "Explosionssprung" hin. Die perfekte Eröffnung für den Kampf oder wenn ihr euch in Sicherheit bringen möchtet. Dafür müsst ihr zuvor aber etwas in andere Skills investieren, um so den Weg frei zu machen.