Crimson Desert: Bester Build für Kliff – Diese Skills solltet ihr früh freischalten

Mit ein paar Skillpunkten ist Kliff gleich viel stärker.

Mit Kliff werdet ihr die meiste Zeit in Crimson Desert verbringen und auch einen Großteil der Schlachten schlagen – sei es nun gegen ganze Horden oder einzelne Bosse. Daher solltet ihr früh in gewisse Talente investieren, mit denen ihr euch den Kampf nicht nur leichter, sondern auch um einiges spaßiger gestaltet.

Leben und Ausdauer sind Trumpf

Eure ersten Skillpunkte sollten allerdings nicht in bestimmte Moves fließen und das hat zwei Gründe. Zum einen ist die Steuerung von Crimson Desert komplex genug, dass ihr euch nicht unbedingt direkt am Anfang zusätzliche Moves aufhalsen wollt. Gewöhnt euch erstmal an das, was ihr von Beginn an habt.

Zum anderen machen die ersten Punkte in Lebensenergie und Ausdauer einen großen Unterschied. Ausdauer gibt euch viel mehr Bewegungsfreiheit, hilft beim Erkunden und lässt euch auch mal einen Angriff einfach abblocken, wenn ihr die Parade nicht hinbekommt.

Lebensenergie gibt euch hingegen mehr Puffer für die ersten Bossen und unterscheidet oft zwischen einem One-Shot und einer Fleischwunde. Schon zwei Punkte erweitern eure Lebensleiste enorm.

Packt hier also so lange Skillpunkte rein, bis ihr zwei Artefakte pro Punkt ausgeben müsst, und konzentriert euch erst danach auf Skills.

Verpasst aber auch danach nicht, hin und wieder mal einen Punkt in die Grundwerte zu investieren. Das lohnt sich auch deswegen, weil alle spielbaren Charaktere davon profitieren.

9:00 Das Kampfsystem von Crimson Desert ist so vielseitig, dass ihr Wrestling, Magie, Schwerter und Gewehre kombinieren könnt

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Die besten Moves für Massenkämpfe

Einer eurer ersten Punkte sollte in "Packen" fließen, damit ihr den "Bodyslam" erlernt. Das ist euer zweiter Wurf, der nicht nur ordentlich Schaden verursacht, sondern euch auch Luft in Kämpfen verschafft. Denn der Slam trifft nicht nur das Primärziel, sondern wirft alle anderen Gegner drum herum ebenfalls zu Boden.

Skillt danach auch den "Haken-Slam", mit dem ihr den Slam auch nach einem Sprint ausführen könnt. Das ist perfekt, um Kämpfe zu eröffnen oder nervige Fernkämpfer auszuschalten.

Danach solltet ihr auf jeden Fall zwei Punkte in "Waffe" investieren. Damit schaltet ihr "Ansturm" frei, mit dem ihr mehrere Feinde umwerfen könnt, um sie danach mit Bodenangriffen zu erledigen.

Danach ist "Vorwärtshieb" dran. Der kostet euch zwar viel Ausdauer, die stellt ihr aber durch die vielen Finisher in großen Kämpfen ohnehin wieder her.

Vorwärtshieb lässt sich bei kleinen Gegnern spammen. Bei Bossen müsst ihr Pausen einlegen.

Die besten Moves für Bosskämpfe

Bosse müsst ihr etwas taktischer angehen als Kämpfe gegen Banditen. Hier sind präzise Paraden und Ausweichen gefragt. Daher braucht ihr mindestens einen Punkt in "Scharfe Sinne" des Geist-Baums. Dadurch könnt ihr auch perfekt ausweichen. Da ihr einige Attacken von Bossen nicht parieren könnt, hilft euch das massiv weiter.

Danach solltet ihr mehrere Punkte in "Einsicht" setzen. Auf der ersten Stufe wirkt der Skill sinnlos, da ihr nur Geist regeneriert. Geist wird im Spielverlauf aber immer wichtiger, weshalb ihr den Skill nicht unterschätzen solltet. Doch Stufe 3 wird euch bei Bossen mehrfach den Hintern retten. Dann könnt ihr während der Zeitlupe auch Paraden ausführen. Das macht viele Bosse deutlich einfacher.

Stoßen wird später wichtig gegen mechanische Feinde.

Danach solltet ihr in "Drehhieb" investieren, mit dem ihr Bosse besser betäuben könnt. Er eignet sich perfekt, um eine Kombo damit abzuschließen.

In der zweiten Hälfte des Spiels kommen dann immer mehr Maschinen-Gegner vor, die ihr mit präzisen Stichen ausschalten müsst. Dafür braucht ihr die dritte Stufe von "Stoßen", damit ihr den Skill gezielt in der Luft ausführen könnt.

Die besten Talente zur Erkundung

Sobald ihr eine Ausdauer von 200 erreicht habt, skillt "Macht des Axioms". Dadurch bekommt ihr sehr viel Bewegungsfreiheit, könnt euch über Mauern katapultieren und mit ein paar weiteren Skillpunkten sogar Gegner mit dem Arm manipulieren.

Zudem sollte einer der ersten Skillpunkte in "Kraftfaust: Übertragen" fließen. Damit lassen sich erst bestimmte Rätsel lösen und ihr erhaltet mehr Flexibilität bei Magie.

Ihr könnt eure Kraftfaust durch Macht des Axioms jagen und so Bäume fällen, Erz abbauen oder Rätsel aktivieren.

Welche Talente ihr euch sparen könnt

Es gibt einige Talente, die ihr besser nicht skillt – nicht, weil sie schlecht wären, sondern weil ihr sie sehr früh durch die Beobachtung von Gegnern erlernt. Dadurch schaltet ihr sie frei, ohne einen Skillpunkt ausgeben zu müssen.

Dazu zählen vor allem die ganzen Tritte, die zwar wichtig sind, die ihr aber in den ersten paar Stunden gratis bekommt, wenn ihr genug gegen Banditen kämpft. Dazu gehören "Stampftritt", "Dropkick", "Sprungtritt" und "Schnappender Tritt".

Mehr Guides zu Crimson Desert Crimson Desert: Abyss im Ungleichgewicht - So aktiviert ihr die Stromversorgung und löst das Rätsel in Kapitel 1 von Kevin Itzinger

Probieren geht über Studieren

Mit den oben genannten Skills sind wir sehr gut durchs Spiel gekommen. Was für uns geklappt hat, muss aber natürlich nicht unbedingt auch für euch funktionieren. Crimson Desert ist sehr großzügig, wenn es um die Items geht, mit denen ihr eure Skillpunkte zurücksetzen könnt. Daher solltet ihr zwischendrin auch einfach mal Talente ausprobieren, die wir hier nicht erwähnt haben.

Zudem ist das Lernen von Fähigkeiten sehr zufallsabhängig. Solltet ihr einfach keinen Gegner dazu bringen können, euch mit einem Dropkick ins Gesicht zu springen, dann solltet ihr in den sauren Apfel beißen und doch einen Punkt investieren. Ihr müsst keine Sorgen machen – es gibt mehr als genug Artefakte in Pywel.